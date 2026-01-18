Jagadish reddy: దొంగలు దొంగలు ఊర్లు పంచుకున్నట్లు .!. మీడియా కథనాల రచ్చపై జగదీష్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Jagadish reddy fires on cm revanth reddy govt: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం రసవత్తరంగా మారాయి. బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల గ్రానైడ్ లు పేలుతున్నాయి. నేతలు ఒకరిపై మరోకరు మాటలతో యుద్దానికి దిగారు. తాజాగా.. రేవంత్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ పై అనేక ఆరోపణలు చేశారు. దీనికి కౌంటర్ గా ఇప్పటికే మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తగ్గాఫార్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇక తాజాగా.. మరో బీఆర్ఎస్ కీలక నేత జగదీశ్వర్ రెడ్డి రంగంలొకి దిగారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ప్రభుత్వంను ఏకీపారేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తీరు చూస్తుంటే దొంగలు దొంగలు ఊర్లు పంచుకున్నట్లు ఉందన్నారు. దోచుకునే దాంట్లో పంచాయితీలు కనిపిస్తున్నాయన్నారు.
ముఖ్యమంత్రి , మంత్రుల మధ్య దోచుకున్న పంచాయతీ వాటాల మధ్య రచ్చ నడుస్తుందని అన్నారు. ఈ గొడవ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు నుంచి మొదలైందని, రవాణా శాఖ మంత్రి తెలియకుండానే జీవోలు అమలు అవుతున్నాయి అని చెప్పాడని గుర్తు చేశారు. అదే విధంగా మంత్రి కొండ సురేఖ కూతురు స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి పైన రెవిన్యూ మంత్రి పైన ఆరోపణలు చేసిందని జగదీశ్వర్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరో మహిళ మంత్రి ఇసుక అక్రమరవాణా చేస్తున్నందుకు ఏకంగా PA నీ తొలిగించారు.
ఇక మరోవైపు సినిమా టికెట్ రెట్లు పెంచిన సంగతి నాకు తెలియదని మరో మంత్రి బహిరంగంగానే చెప్పాడు. అసలు రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుందో ప్రజలకు అర్థం కావడం లేదన్నారు. ఒక్కడు అంటే ఒక్కడు ఇచ్చిన హామీల గురించి మాట్లాడిన దాఖలాలు లేవని జగదీష్ రెడ్డి అన్నారు. మరో 40 యేండ్లు సర్వీస్ చేసి రిటైర్ మెంట్ అయిన ఉద్యోగులకు సరైన సమయంలో డబ్బులు ఇవ్వడం లేదన్నారు. ఉద్యోగస్తులకు ఏదో గొప్పలు చేస్తున్నట్లు రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటనలు చేస్తున్నారని ఏకీపారేశారు.
దోచుకున్న డబ్బుల పంచాయతీలు రోజుకొకటి బయటపడుతున్నాయన్నారు. ఆఖరికి ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు సైతం ప్రభుత్వం పైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారన్నారు. ఒక మీడియాలో మంత్రుల , అధికారుల మధ్య వీడియోలు వస్తాయి.. మరో మీడియాలో ఇంకో రకమైన వీడియోలు వచ్చాయన్నారు. ఈ గొడవల మధ్యలో పాలన పారదర్శకంగా నడుస్తుందని గొప్పలు చెప్పుకుంటారని అన్నారు. ఒక్క నిమిషం ప్రజల కోసం ఆలోచన దాఖలాలు లేవన్నారు.
దొంగలు దొంగలు కలిసి ఊర్లు పంచుకున్నట్లు , పంచుకునేందుకు ఒకరీ ఒకరు సహకారంచేసుకుంటున్నారని కాంగ్రెస్ తీరును తూర్పారబట్టారు. మీరు పెంచి పోచించిన స్లాటర్ హౌస్ లే మీ పాలిట శాపంగా మారిందన్నారు. ప్రభుత్వ బాగోతం గురించి గత 6 నెలలుగా ఈ విషయాన్ని చర్చ చేసుకుంటున్నారన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిపాలన వదిలేసి నిచానికి దిగజారుతున్నారని జగదీష్ రెడ్డి మండిపడ్డారు.
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా ఒకరి దగ్గరకు వెళ్ళి పరువు తీసి కాళ్ళు మొక్కినప్పుడే ఈ రెండు కథనాలు వచ్చాయన్నారు. పాత కాంగ్రెస్ నాయకులైన ఆరోపణలు వస్తున్నాయని వీరిలో శ్రీధర్ బాబు, పొన్నం, కోమటి రెడ్డి పైనే అన్నారు. ఈ బాగోతం ఖమ్మం సభలో చాలా స్పష్టంగా అర్ధమవుతుందన్నారు. ఖమ్మం సభలో తెలుగుదేశం జెండాలు కనిపించినప్పుడే అర్ధమైందని, ఆనాడు చంద్ర బాబు నాయుడు కూడా ఇలానే మాట్లాడిండని.. అందుకే బాబును పాతాళలోకానికి ప్రజలు పాతరేశారన్నారు.
చంద్ర బాబు నాయుడు వైఖరినీ రాజకీయంగా కేసీఆర్ ఎదుర్కొన్నారు , తప్పా వ్యక్తి గత ఆరోపణలు చెయ్యలేదన్నారు. కేసీఆర్ కాలి గోటికి రేవంత్ రెడ్డి సరిపోడని.. కేసీఆర్ స్థాయికి ...రేవంత్ రెడ్డి గడ్డి పోసతో సమానమన్నారు. తొందరలోనే అధికార కోట కూలుతుందని, చంద్ర బాబు నాయుడుకు ఏ గతి అయితే పట్టిందో రేవంత్ రెడ్డికి అదే గతి పడుతుందని జగదీష్ రెడ్డి అన్నారు.
దమ్ముంటే BRS దిమ్మెలు కూలగొట్టండని సవాల్ విసిరారు. మరోవైపు పోలీసు అధికారులు నీతులు చెప్పడం కాదని, ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడిన మాటల పై డీజీపీ , ఖమ్మం సీపీ చర్యలు తీసుకోవాలని జగదీష్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. అదే విధంగా ఒక మహిళ ఐఏఎస్ అధికారి ఆత్మహత్య చేసుకుందని ఆ పత్రిక ఎలా రాస్తుందని, ఇది ఐఏఎస్ అధికారుల పరువు తీసినట్లు కాదా అని ప్రశ్నించారు. దీనిపై కూడా సిట్ దర్యాప్తునకు ఆదేశించాలని జగదీష్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. వెంటనే ఆ పత్రిక పై చర్యలు తీసుకోవాలని IAS ల సంఘం డిమాండ్ చెయ్యాలన్నారు.
