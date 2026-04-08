Jaya Shankar: ఆ దర్శకుడి ఐడియాలే ఇపుడు బ్లాక్ బస్టర్స్..!

Jaya Shankar: తెలుగులో ప్రస్తుతం వచ్చిన కొన్ని విజయవంతమైన చిత్రాల కాన్సెప్ట్స్ వెనక ఉన్నది ఇతనే. రీసెంట్ గా కిరణ్ అబ్బవరానికి భారీ హిట్ ఇచ్చిన 'క' (KA) సినిమా చూసిన వారికి, జయశంకర్ రూపొందించిన 'ది గాడ్ మస్ట్ బి క్రేజీ' (The God Must Be Crazy)( 2015) ప్రాజెక్ట్ గుర్తుకు రాకమానదు. ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్, ఈ సినిమా చూస్తే కాన్సెప్ట్, స్క్రీన్ ప్లే దాదాపు సేమ్ టు సేమ్ అనిపిస్తాయి. 'ది గాడ్ మస్ట్ బి క్రేజీ'లో దేవుడికి, మనిషికి మధ్య ఉన్న ఒక అత్యంత బలమైన కాన్సెప్ట్ ను జయశంకర్ ఎప్పుడో చూపించాడు. అతని క్రేజీ ఐడియా చూస్తే నిజంగా హాట్సాఫ్ చెప్పాల్సిందే.
అలాగే, కోలీవుడ్ యువ సంచలనం ప్రదీప్ రంగనాథన్ లేటెస్ట్ మూవీ 'LIK' ట్రైలర్ చూశాక ఆ సినిమా కాన్సెప్ట్ కూడా జయశంకర్ గతంలో తీసిన 'విటమిన్ షీ' (Vitamin She)(2020) ని పోలి ఉంది. నోమోఫోబియా (మొబైల్ ఫోన్ కు బానిసవ్వడం)కు అడిక్ట్ అయిన హీరో జీవితాన్ని, ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ ఓవర్ రైడ్ చేస్తే పరిస్థితులు ఎంత తీవ్రంగా ఉంటాయనే పాయింట్ ను 'విటమిన్ షీ'లో చాలా ముందుచూపుతో, ఆసక్తికరంగా చూపించారు దర్శకుడు జయశంకర్.
ఆయన డైరెక్షన్ లో వచ్చిన రెండో సినిమా 'అరి' (Ari: My Name is Nobody). భారత్ లో ఇప్పటివరకు బహుశా ఏ డైరెక్టర్ టచ్ చేయని ఓ విభిన్నమైన, లోతైన పాయింట్ తో ఈ సినిమాను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తూ, నటుడు శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ కు సంబంధించిన వివాదం ఈ సినిమాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. ఆ ఇష్యూ వల్లే ఇంత మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమా చాలామందికి తెలియకుండా, తగిన గుర్తింపుకు నోచుకోకుండా పోయింది. ఇక ఈ లెక్కన చూస్తే ఆయన సినిమాలు మరెన్నో హిట్ చిత్రాలకు ఇది ఇన్ప్సిరేషన్ అని చెప్పక తప్పదనే చెప్పాలి.
