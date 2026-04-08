English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Jaya Shankar: ఆ దర్శకుడి ఐడియాలే ఇపుడు బ్లాక్ బస్టర్స్..!

the god must be Crazy Dirctor: ఆ దర్శకుడి ఆలోచనలు ఇపుడు సూపర్ హిట్స్ గా నిలుస్తున్నాయి.  ఎప్పుడో చేసిన ప్రాజెక్టులకు ఇప్పుడు ఎక్స్ టెండెడ్  వెర్షన్స్ గా వస్తున్నాయి. ఆయనెవరో కాదు దర్శకుడు జయశంకర్. ఇంతకీ ఇతనీ ప్రత్యేకత ఏమిటి..? 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 8, 2026, 05:25 AM IST

Trending Photos

Triumph Tracker 400: ఫ్లాట్ ట్రాక్ రేసింగ్.. అదిరే మోడ్రన్ ఫీచర్లు.. ఇండియాలోట్రయంఫ్ ట్రాకర్ రిలీజ్‌..ధర ఎంతంటే..?
6
Triumph Tracker 400
Triumph Tracker 400: ఫ్లాట్ ట్రాక్ రేసింగ్.. అదిరే మోడ్రన్ ఫీచర్లు.. ఇండియాలోట్రయంఫ్ ట్రాకర్ రిలీజ్‌..ధర ఎంతంటే..?
David Warner: మోతాదుకు మించి తాగిన సన్‌రైజర్స్‌ మాజీ ప్లేయర్.. తప్పతాగి దొరికిన క్రికెటర్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌
6
David Warner
David Warner: మోతాదుకు మించి తాగిన సన్‌రైజర్స్‌ మాజీ ప్లేయర్.. తప్పతాగి దొరికిన క్రికెటర్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌
Janhvi Kapoor: కొన్ని భాగాలు జూమ్ చేసి ఫోటోలు తీస్తున్నారు అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన జాన్వీ కపూర్..!
5
janhvi Kapoor latest news
Janhvi Kapoor: కొన్ని భాగాలు జూమ్ చేసి ఫోటోలు తీస్తున్నారు అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన జాన్వీ కపూర్..!
Post Office Scheme: లక్కీ ఛాన్స్! పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి రూ.15 లక్షలు పొందే అవకాశం.. ఈ చిన్న పని చేస్తే చాలు!
5
post office rd scheme 2026
Post Office Scheme: లక్కీ ఛాన్స్! పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి రూ.15 లక్షలు పొందే అవకాశం.. ఈ చిన్న పని చేస్తే చాలు!
Jaya Shankar:  తెలుగులో ప్రస్తుతం వచ్చిన కొన్ని విజయవంతమైన చిత్రాల కాన్సెప్ట్స్  వెనక ఉన్నది ఇతనే. రీసెంట్ గా  కిరణ్ అబ్బవరానికి భారీ హిట్ ఇచ్చిన 'క' (KA) సినిమా చూసిన వారికి, జయశంకర్ రూపొందించిన 'ది గాడ్ మస్ట్ బి క్రేజీ' (The God Must Be Crazy)( 2015) ప్రాజెక్ట్ గుర్తుకు రాకమానదు. ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్, ఈ సినిమా చూస్తే కాన్సెప్ట్, స్క్రీన్ ప్లే దాదాపు సేమ్ టు సేమ్ అనిపిస్తాయి. 'ది గాడ్ మస్ట్ బి క్రేజీ'లో దేవుడికి, మనిషికి మధ్య ఉన్న ఒక అత్యంత బలమైన కాన్సెప్ట్ ను జయశంకర్ ఎప్పుడో చూపించాడు. అతని క్రేజీ ఐడియా చూస్తే నిజంగా హాట్సాఫ్ చెప్పాల్సిందే.

Add Zee News as a Preferred Source

అలాగే, కోలీవుడ్ యువ సంచలనం ప్రదీప్ రంగనాథన్ లేటెస్ట్ మూవీ 'LIK' ట్రైలర్ చూశాక ఆ సినిమా కాన్సెప్ట్ కూడా జయశంకర్ గతంలో తీసిన 'విటమిన్ షీ' (Vitamin She)(2020) ని పోలి ఉంది. నోమోఫోబియా (మొబైల్ ఫోన్ కు బానిసవ్వడం)కు అడిక్ట్ అయిన హీరో జీవితాన్ని, ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ ఓవర్ రైడ్ చేస్తే పరిస్థితులు ఎంత తీవ్రంగా ఉంటాయనే పాయింట్ ను 'విటమిన్ షీ'లో చాలా ముందుచూపుతో, ఆసక్తికరంగా చూపించారు దర్శకుడు జయశంకర్. 

ఆయన డైరెక్షన్ లో  వచ్చిన రెండో సినిమా 'అరి' (Ari: My Name is Nobody). భారత్ లో ఇప్పటివరకు బహుశా ఏ డైరెక్టర్ టచ్ చేయని ఓ విభిన్నమైన, లోతైన పాయింట్ తో ఈ సినిమాను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తూ, నటుడు శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ కు సంబంధించిన వివాదం ఈ సినిమాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. ఆ ఇష్యూ వల్లే ఇంత మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమా చాలామందికి తెలియకుండా, తగిన గుర్తింపుకు నోచుకోకుండా పోయింది.  ఇక ఈ లెక్కన చూస్తే ఆయన సినిమాలు మరెన్నో హిట్ చిత్రాలకు ఇది ఇన్ప్సిరేషన్ అని చెప్పక తప్పదనే చెప్పాలి. 

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

The God Must Be GreatDirectorJayashankarShort FilmTollywood

Trending News