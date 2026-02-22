English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Krishna Burugula: 100 కథల్లో బెస్ట్ స్క్రిప్ట్ కోసం వేట.. క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌తో యంగ్ హీరో రెడీ..!

Krishna Burugula: 100 కథల్లో బెస్ట్ స్క్రిప్ట్ కోసం వేట.. క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌తో యంగ్ హీరో రెడీ..!

Krishna Burugula: జిగ్రీస్ మూవీతో హిట్ అందుకున్న హీరో కృష్ణ బురుగుల.. ప్రస్తుతం వరుసగా అవకాశాలు వస్తున్నా జాగ్రత్తగా స్క్రిప్ట్‌లు వింటున్నాడు. ఇప్పటివరకు 100 కథలు విన్నట్లు టాక్ ఉంది. ప్రేక్షకుల అభిరుచికి తగ్గ మంచి కథను ఎంపిక చేసుకోవాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నాడు. గత సినిమాపై వచ్చిన ఫీడ్‌బ్యాక్‌ను కూడా పరిగణలోకి తీసుకుని.. వచ్చే చిత్రాల్లో మరింత మెరుగైన నటన చూపించాలని సిద్ధమవుతున్నాడు. త్వరలోనే ఓ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Feb 22, 2026, 10:20 AM IST

Trending Photos

DA Hike: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. డీఏ 10 శాతం పెంపు.. ఎవరికెవరికీ వర్తిస్తుందంటే..!
6
Kerala DA Hike
DA Hike: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. డీఏ 10 శాతం పెంపు.. ఎవరికెవరికీ వర్తిస్తుందంటే..!
Niharika Konidela: కొత్త లుక్ లో నిహారిక కెవ్వు కేక.. మెగా డాటర్ లేటెస్ట్ పిక్స్ వైరల్..
5
Niharika Second Marriage
Niharika Konidela: కొత్త లుక్ లో నిహారిక కెవ్వు కేక.. మెగా డాటర్ లేటెస్ట్ పిక్స్ వైరల్..
Daily Rasiphal: ఆదివారం రాశిఫలాలు.. ఎవరికి పదోన్నతి.. ఎవరికి ఖర్చుల భారం? పూర్తి విశ్లేషణ!
5
Daily Horoscope Today
Daily Rasiphal: ఆదివారం రాశిఫలాలు.. ఎవరికి పదోన్నతి.. ఎవరికి ఖర్చుల భారం? పూర్తి విశ్లేషణ!
Peanut Chutney: ఇడ్లీ.. దోశలకు అదిరిపోయే సౌత్‌ ఇండియన్‌ స్టైల్‌ పల్లీ చట్నీ..!
5
Peanut Chutney Recipe
Peanut Chutney: ఇడ్లీ.. దోశలకు అదిరిపోయే సౌత్‌ ఇండియన్‌ స్టైల్‌ పల్లీ చట్నీ..!
Krishna Burugula: 100 కథల్లో బెస్ట్ స్క్రిప్ట్ కోసం వేట.. క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌తో యంగ్ హీరో రెడీ..!

Krishna Burugula: చిన్న సినిమాగా వచ్చి పెద్ద విజయాన్ని అందుకుంది జిగ్రీస్ మూవీ. థియేటర్‌లో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న ఈ మూవీ.. ఓటీటీలో రికార్డు స్థాయిలో వ్యూస్ తెచ్చుకుంది. ఇక ఈ మూవీలో నటుడు కృష్ణ బురుగుల తన నటనతో అందరిని మెప్పించాడు. ‘క్రష్’ మూవీతో ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన కృష్ణ.. ATM వెబ్ సిరీస్‌లో తన యాక్టింగ్‌తో మెస్మరైజ్ చేశాడు. కృష్ణమ్మ సినిమాలో లీడ్ రోల్‌కు మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. ఇక గతేడాది వచ్చిన జిగ్రీస్ మూవీ.. అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా అలరించింది. ఈ సినిమాలో కృష్ణ బురుగుల నవ్విస్తూనే.. ఎమోషనల్ సీన్స్‌లో కన్నీళ్లు పెట్టించాడు. తన నటనతో ఇండస్ట్రీలో అందరినీ తనవైపు తిప్పుకున్న కృష్ణ.. నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్స్‌కు జాగ్రత్తగా ఎంచుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.
 
ముఖ్యంగా చిన్న సినిమాల మేకర్స్‌కు కృష్ణ బెస్ట్ ఆప్షన్‌గా మారడంతో.. అవకాశాలు క్యూకడుతున్నాయి. అయితే చెప్పిన ప్రతి కథకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వకుండా.. బెస్ట్ స్టోరీ కోసం చూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ యంగ్ హీరో ఇప్పటివరకు 100 కథలు విన్నట్లు టాక్. కేవలం కమర్షియల్ ఫార్మాట్ కాకుండా.. తన అభిరుచికి సరిపోయే స్క్రిప్ట్‌ను సెలెక్ట్ చేసుకునే పనిలో ఉన్నాడు. ప్రేక్షకులు తన నుంచి ఎలాంటి మూవీ ఆశిస్తున్నారో.. అలాంటి కథనే ఫైనల్ చేయాలని అనుకుంటున్నాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

జిగ్రీస్ సినిమాలో కృష్ణ నటనలో బాగున్నా.. కొన్ని మెరుగులు దిద్దుకోవాలని కొంతమంది ప్రేక్షకుల నుంచి అభిప్రాయం వ్యక్తమైంది. డైలాగ్ డెలవరీ టైమ్‌లో లౌడ్‌నెస్ ఎక్కువైందని చెప్పారు. ఆడియెన్స్‌ నుంచి ఫీడ్‌బ్యాక్ తీసుకున్న కష్ణ.. వచ్చే సినిమాల్లో సెటిల్డ్ పర్ఫామెన్స్ ఇవ్వాలని చూస్తున్నాడు. తనను తాను మెరుగుపరచుకుని.. ప్రేక్షకులను నటుడిగా 100 శాతం మెప్పించేందుకు రెడీ అవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ప్రస్తుతం ఒక హిట్ అందుకుని ఆ తరువాత సరైన కథలు ఎంచుకోలేక కనుమరుగైన హీరోలు ఎందరో ఉన్నారు. ఇప్పుడు కృష్ణ కూడా అలా కాకుండా.. ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ మార్క్‌ను క్రియేట్ చేసుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నాడు. ప్రస్తుతం వరుసగా కథలు వింటున్న కృష్ణ.. త్వరలోనే క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌ అనౌన్స్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఈ యంగ్ హీరో మరిన్ని సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించాలని ఫ్యాన్స్‌ కోరుకుంటున్నారు. 

Also Read: Renu Desai Film With Mahesh Babu: మహేష్ బాబుతో పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య రేణు దేశాయ్ సినిమా.. వ్యక్తిగత కారణాల వల్లే ఇలా..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Krishna BurugulaJigrees MovieJigrees OTT ViewsKrishna Burugula Next MovieJigris movie review

Trending News