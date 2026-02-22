Krishna Burugula: చిన్న సినిమాగా వచ్చి పెద్ద విజయాన్ని అందుకుంది జిగ్రీస్ మూవీ. థియేటర్లో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న ఈ మూవీ.. ఓటీటీలో రికార్డు స్థాయిలో వ్యూస్ తెచ్చుకుంది. ఇక ఈ మూవీలో నటుడు కృష్ణ బురుగుల తన నటనతో అందరిని మెప్పించాడు. ‘క్రష్’ మూవీతో ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన కృష్ణ.. ATM వెబ్ సిరీస్లో తన యాక్టింగ్తో మెస్మరైజ్ చేశాడు. కృష్ణమ్మ సినిమాలో లీడ్ రోల్కు మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. ఇక గతేడాది వచ్చిన జిగ్రీస్ మూవీ.. అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్గా అలరించింది. ఈ సినిమాలో కృష్ణ బురుగుల నవ్విస్తూనే.. ఎమోషనల్ సీన్స్లో కన్నీళ్లు పెట్టించాడు. తన నటనతో ఇండస్ట్రీలో అందరినీ తనవైపు తిప్పుకున్న కృష్ణ.. నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్స్కు జాగ్రత్తగా ఎంచుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ముఖ్యంగా చిన్న సినిమాల మేకర్స్కు కృష్ణ బెస్ట్ ఆప్షన్గా మారడంతో.. అవకాశాలు క్యూకడుతున్నాయి. అయితే చెప్పిన ప్రతి కథకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వకుండా.. బెస్ట్ స్టోరీ కోసం చూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ యంగ్ హీరో ఇప్పటివరకు 100 కథలు విన్నట్లు టాక్. కేవలం కమర్షియల్ ఫార్మాట్ కాకుండా.. తన అభిరుచికి సరిపోయే స్క్రిప్ట్ను సెలెక్ట్ చేసుకునే పనిలో ఉన్నాడు. ప్రేక్షకులు తన నుంచి ఎలాంటి మూవీ ఆశిస్తున్నారో.. అలాంటి కథనే ఫైనల్ చేయాలని అనుకుంటున్నాడు.
జిగ్రీస్ సినిమాలో కృష్ణ నటనలో బాగున్నా.. కొన్ని మెరుగులు దిద్దుకోవాలని కొంతమంది ప్రేక్షకుల నుంచి అభిప్రాయం వ్యక్తమైంది. డైలాగ్ డెలవరీ టైమ్లో లౌడ్నెస్ ఎక్కువైందని చెప్పారు. ఆడియెన్స్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్న కష్ణ.. వచ్చే సినిమాల్లో సెటిల్డ్ పర్ఫామెన్స్ ఇవ్వాలని చూస్తున్నాడు. తనను తాను మెరుగుపరచుకుని.. ప్రేక్షకులను నటుడిగా 100 శాతం మెప్పించేందుకు రెడీ అవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం ఒక హిట్ అందుకుని ఆ తరువాత సరైన కథలు ఎంచుకోలేక కనుమరుగైన హీరోలు ఎందరో ఉన్నారు. ఇప్పుడు కృష్ణ కూడా అలా కాకుండా.. ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ మార్క్ను క్రియేట్ చేసుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నాడు. ప్రస్తుతం వరుసగా కథలు వింటున్న కృష్ణ.. త్వరలోనే క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఈ యంగ్ హీరో మరిన్ని సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.
