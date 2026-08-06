GCC New IT Centre: హైదరాబాద్లో కొత్త ఐటీ గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో మంత్రి మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణలో జీసీసీల పెరుగుదల గణనీయంగా పెరుగుతోందని తెలిపారు. గత 20 నెలల్లో దాదాపు 150 గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్లు రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు అయ్యాయి. వాటి ద్వారా సుమారు 1.5 లక్షలకుపైగా ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేసినట్టు తెలిపారు. టెక్నాలజీ రంగంలో జరుగుతున్న మార్పులకు అనుగుణంగా రాష్ట్రం జీసీసీలకు అనుకూల వాతావరణం కల్పిస్తోందన్నారు.
జేఎల్ఎల్ ఏర్పాటు చేసిన ఈ కేంద్రం సుమారు 1,20,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో రెండు అంతస్తుల్లో విస్తరించి ఉంది. ఇది గురుగ్రామ్ తర్వాత దేశంలో జేఎల్ఎల్ బిజినెస్ సర్వీసెస్కు రెండో ప్రధాన హబ్గా నిలవడం తెలంగాణకు గర్వకారణం. రాబోయే రెండేళ్లలో ఇక్కడ ఉద్యోగుల సంఖ్యను 1,600 వరకు పెంచే లక్ష్యాన్ని సంస్థ టార్గెట్గా పెట్టుకుందని తెలిపారు.
ఈ కేంద్రం ద్వారా ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్, లీజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఆప్టిమైజేషన్ వంటి విభాగాల్లో సేవలు అందించనున్నట్టు తెలిపారు. ఆధునిక సాంకేతికత, డేటా ఆధారిత విశ్లేషణలు, ఆటోమేషన్ ప్రక్రియలు ఈ కార్యకలాపాల్లో కీలక పాత్ర పోషించనున్నట్టు తెలిపారు. సంస్థ ప్రతినిధుల ప్రకారం, ఈ కేంద్రం గ్లోబల్ కార్యకలాపాలకు మద్దతు అందించే కీలక స్థావరంగా అభివృద్ధి చెందనుంది.
హైదరాబాద్లో జీసీసీల వృద్ధి గత కొన్నేళ్లుగా వేగం పుంజుకుంది. నగరంలోని మొత్తం ఆఫీస్ లీజింగ్ కార్యకలాపాల్లో జీసీసీల వాటా సుమారు 42 శాతానికి చేరిందన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 2024 నుంచి 2026 మధ్య జరిగిన జీసీసీ లీజింగ్లో హైదరాబాద్కు సుమారు 16 శాతం వాటా ఉన్నట్లు పరిశ్రమ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
రంగాల వారీగా చూస్తే ఆర్థిక సేవలు, బీమా సంస్థలు జీసీసీల్లో ముందంజలో ఉన్నాయి. వాటి తర్వాత టెక్నాలజీ సంస్థలు, హెల్త్కేర్, బయోటెక్, ఇంజనీరింగ్ ఆర్అండ్డీ సంస్థలు కూడా నగరాన్ని కేంద్రంగా ఎంచుకుంటున్నాయి. ఈ వైవిధ్యం హైదరాబాద్ను కేవలం ఐటీ హబ్గా కాకుండా బహుళ రంగాల గ్లోబల్ ఆపరేషన్స్ కేంద్రంగా నిలబెడుతుందన్నారు.
నగరంలో ప్రతిభావంతులకు కొదవలేదు. అంతేకాదు హైదరాబాద్ ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలు, వ్యాపార అనుకూల విధానాలు జీసీసీలను ఆకర్షిస్తున్న ప్రధాన కారణాలుగా నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ప్రతి ఏడాది పెద్ద సంఖ్యలో ఇంజనీరింగ్, సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్లు మార్కెట్లోకి రావడం కూడా కంపెనీలకు అనుకూలంగా మారింది.
కొత్తగా ప్రారంభించిన జేఎల్ఎల్ కేంద్రంలో ఉద్యోగుల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆధునిక వర్క్ స్పేస్లు, సహకార వాతావరణం, వెల్నెస్ సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేశారు. హైబ్రిడ్ వర్క్ మోడల్కు అనుగుణంగా సాంకేతిక సదుపాయాలు కల్పించినట్లు సంస్థ తెలిపింది.
మొత్తంగా చూస్తే, హైదరాబాద్లో జీసీసీల పెరుగుదల నగర ఆర్థిక వ్యవస్థపై సానుకూల ప్రభావం చూపుతోందన్నారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఇక్కడికి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని పరిశ్రమ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
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