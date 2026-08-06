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హైదరాబాద్‌లో జేఎల్ఎల్ భారీ జీసీసీ కేంద్రం ప్రారంభం.. జీసీసీల వృద్ధి వేగం.. 42% ఆఫీస్ లీజింగ్‌లో వాటా..

JLL Launches Masive GCC Centre: తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ల (GCC) హబ్‌గా వేగంగా ఎదుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మేనేజ్‌మెంట్ సంస్థ జేఎల్ఎల్ (JLL) నగరంలో కొత్త కేంద్రాన్ని ప్రారంభించింది. జేఎల్ఎల్ బిజినెస్ సర్వీసెస్ (JBS) విభాగానికి సంబంధించిన ఈ కేంద్రాన్ని ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్‌లోని ప్రెస్టీజ్ స్కై టెక్ భవనంలో ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి  డి. శ్రీధర్ బాబు ఈ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 06, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:12 PM IST
హైదరాబాద్‌లో జేఎల్ఎల్ భారీ జీసీసీ కేంద్రం ప్రారంభం.. జీసీసీల వృద్ధి వేగం.. 42% ఆఫీస్ లీజింగ్‌లో వాటా..
Image Credit: JLL Sridhar Babu (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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