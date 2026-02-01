English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Haiku:‘ఏగన్’ హీరోగా ‘హైకూ’ షూటింగ్ స్టార్ట్.. డిజిటల్ రైట్స్ దక్కించుకున్న నెట్ ఫ్లిక్స్..

Haiku: ప్రపంచ స్థాయి ఓటీటీ దిగ్గజ సంస్థల్లో నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఒకటి.  డిఫరెంట్ కంటెంట్ సినిమాలు, సిరీస్‌లు రూపొందిస్తూ.. మరోవైపు భారీ క‌థ‌లు, బడ్జెట్ ఉన్న స్టార్ హీరోల సినిమాల హక్కులను కూడా సొంతం చేసుకుంటూ ట్రెండింగ్ లో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే కదా. తాజాగా ఈ లిస్టులో ఏగన్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ‘హైకూ’ సినిమా కూడా చేరింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 1, 2026, 10:35 PM IST

Haiku:‘ఏగన్’ హీరోగా ‘హైకూ’ షూటింగ్ స్టార్ట్.. డిజిటల్ రైట్స్ దక్కించుకున్న నెట్ ఫ్లిక్స్..

Haiku Movie Kick Start With Pooja: ఏగన్ హీరోగా ‘హైకు’ టైటిల్ తో తెరకెక్కుతోంది చిత్రం.  ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తికాక ముందే డిజిటల్ హక్కులను నెట్‌ఫ్లిక్స్  సొంతం చేసుకుంది. సాధారణంగా థియేట్రికల్ రన్ చూసిన తర్వాతే ఓటీటీ సంస్థలు డిజిటల్ హక్కుల  కోసం ట్రై చేస్తాయి.   కానీ ‘హైకూ’ సినిమా రిలీజ్ కు ముందే డిజిటల్ డీల్ పూర్తి కావడం విశేషం.తాజాగా ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 1న షూటింగ్ లాంఛనంగా స్టార్ట్ అయింది. 
త‌మిళ మూవీ ‘హైకూ’ షూటింగ్ కేరళలోని ఇడుక్కి ప్రాంతంలో పూజా కార్యక్రమాలతో ఆదివారం ఉదయం స్టార్ట్ అయింది.  పేరన్బు, తరమణి వంటి విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన సినిమాలను తెరకెక్కించిన దర్శకుడు రామ్ ముహూర్త‌పు సన్నివేశానికి క్లాప్ కొట్టి మూవీ  యూనిట్‌కు అభినందనలు తెలిపారు.

ఈ సినిమాకు యువ‌రాజ్ చిన్న‌సామి డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. విజ‌న్ సినిమా హౌస్ బ్యాన‌ర్‌పై డా.డి.అరుళ‌నందు, మాథ్యూ అరుళ‌నందు ఈ చిత్రాన్ని  నిర్మిస్తున్నారు. ‘జో’ వంటి సూప‌ర్ హిట్ సినిమాతో గుర్తింపు పొందిన హ‌రిహ‌రన్ రామ్ ఈ చిత్రానికి స్క్రీన్‌ప్లే అందిస్తుండటం విశేషం. ఈ సినిమాకు ప్రియేష్ గురుస్వామి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీగా అందిస్తున్నారు. శక్తి ప్రణేశ్ ఎడిటర్‌గా.. ‘బేబీ’, ‘కోర్ట్’ వంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాలకు మ్యూజిక్ అందించిన విజయ్ బుల్గానిన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

న‌టీన‌టుల విష‌యానికి వ‌స్తే.. ‘జో’, ‘కోళి ప‌న్నై చెల్ల‌దురై’ చిత్రాల ఫేమ్ ఏగన్ ఇందులో లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఆయ‌న స‌ర‌స‌న ‘మిన్నల్ మురళి’, ‘శేషం మైకిల్ ఫాతిమా’ వంటి చిత్రాల్లో మెప్పించిన ఫెమినా జార్జ్, అలాగే ‘కోర్ట్’ ఫేమ్ శ్రీదేవి అప్ప‌ళ్ల కథానాయికలుగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. 

ప్రతిభావంతులైన నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల కలయికలో ‘హైకూ’ సినిమా భారీ అంచనాలతో తెరకెక్కుతోంది. షూటింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడే నెట్‌ఫ్లిక్స్ డిజిటల్ హక్కులు సొంతం చేసుకోవడం మాములు విషయం కాదు. దీంతో ఈ కంటెంట్‌పై వాళ్ల నమ్మకం ఎంత బలంగా ఉందో అర్థమవుతోంది. సినిమా షూటింగ్ డీటెయిల్స్, రిలీజ్ డేట్ తదితర వివరాలను త్వరలో వెల్లడించనున్నారు.  

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

JoeJoe Movie MakersKick Start Haiku MovieHaikuAegan

