  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Jubilee Hill By Poll: జూబ్లీహిల్స్ లో బై పోల్ రేవంత్ మైనారిటీ వ్యూహం బెడిసి కొడుతుందా..! ఫలిస్తుందా..!

Jubilee Hill By Poll: జూబ్లీహిల్స్ లో బై పోల్ రేవంత్ మైనారిటీ వ్యూహం బెడిసి కొడుతుందా..! ఫలిస్తుందా..!

Jubilee Hill By Poll 2025: జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో గెలవడానికి రేవంత్ గెలవడానికి మైనారిటీ వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తున్నాడు. ఈ ఎన్నికల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గెలవడానికి గతంలో ఇదే నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసిన అజారుద్దీన్ ను మంత్రి వర్గంలో తీసుకున్నట్టు  ప్రకటించారు. మరి అనుసరిస్తున్న మైనారిటీ వ్యూహం బెడిసికొడుతుందా.. లేకపోతే గెలిపిస్తుందా..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 31, 2025, 05:25 AM IST

Jubilee Hill By Poll: జూబ్లీహిల్స్ లో బై పోల్ రేవంత్ మైనారిటీ వ్యూహం బెడిసి కొడుతుందా..! ఫలిస్తుందా..!

Jubilee Hill By Poll 2025: రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా అలవి కానీ హామిలు ఇచ్చి అధికారంలో వచ్చాడు. అందులో మహిళలకు ఉచిత బస్సు ఒకటి అమలు చేసాడు. దీంతో బస్సులన్ని కిక్కిరిసి పోవడంతో పురుష ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పాలవుతున్నాడు. ఒక చేత్తో ఇచ్చి అదే కుటుంబంలోని మగవాళ్ల దగ్గర నుంచి ముక్కు పిండి ఛార్జీలు వసూళు చేస్తున్నాడు. మరోవైపు మహిళ ప్రయాణికులకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణంతో ఆటో వాలాలకు గతంలో లాగా గిరాకీ లేకుండా పోయింది. దీంతో వారు కూడా రేవంత్ సర్కారు పై గుర్రుగా ఉన్నారు. మరోవైపు గత సార్వత్రిక  ఎన్నికల్లో అజారుద్దీన్  కు కాకుండా.. లోకల్ గా బలంగా యాదవ సామాజిక వర్గానికి చెందిన నవీన్ యాదవ్ కు టికెట్ కేటాయించారు. ముఖ్యంగా యాదవ, మైనారిటీ కాంబినేషన్ తో జూబ్లీహిల్స్ గెలుపుపై ధీమాగా ఉన్నారు. పైగా నవీన్ యాదవ్ కు ముస్లిమ్ పార్టీ అయిన ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఆశీస్సులు కూడా ఉన్నాయి. గతంలో ఆ పార్టీ నుంచి జూబ్లీ హిల్స్ అభ్యర్ధిగా పోటీ చేశారు. ఈ ఎన్నికల్లో గెలవడానికి అజారుద్దీన్ కు మంత్రి పదవి ఇస్తానని చెప్పారు. దీంతో మైనారిటీ ఓట్లు గంపగుత్తగా తమ పార్టీకే వేస్తారనే వ్యూహంతో రేవంత్ ఉన్నారు. 

అయితే రేవంత్ వ్యూహం మైనారిటీలను ఏకం చేసినట్టు.. హిందువు ఓటర్లందరు మరోవైపు పోలరైజ్ అవుతారా ? అయి అయితే రేవంత్ రెడ్డి మైనారిటీ వ్యూహం బెడిసికొట్టినట్టు అవుతుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎవరు లేరట్టుగా బెట్టింగ్ తో దేశ ద్రోహానికి పాల్పడిన అజారుద్దీన్ ను తీసుకొని ప్రజలకు ఏం సందేశం ఇద్దామనుకుంటున్నాడని ప్రతిపక్ష పార్టీ అయిన బీజేపీ ప్రశ్నిస్తుంది. గతంలో తాను మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ తో పాటు దేశ ద్రోహానికి పాల్పడినట్టు స్వయంగా ఒప్పుకున్నాడు. అలాంటి వ్యక్తికి మంత్రి పదవి ఇవ్వడం మూలానా రేవంత్ రెడ్డితో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏమైనా మేలు జరుగుతుందా.. ? మరోవైపు అదే పార్టీలో ఎంతో మంది మైనారిటీ నాయకులున్నారు. పార్టీ కోసం  కష్టపడేవారున్నారు. వారందరిని కాదని అజారుద్దీన్ ఇవ్వడం మూలాన.. కాంగ్రెస్ కు ఒక్క ఓటు కూడా ఎక్కువ పడే ఛాన్స్ లేదని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాట. 

మరోవైపు రేవంత్ రెడ్డి అలవి కానీ హామిలు ఇస్తూ ప్రజలను మోసపుచ్చుతూనే ఉన్నాడని ప్రతిపక్ష పార్టీలు దుమ్మెత్తి పోస్తున్నాయి.  మొన్న బీసీ రిజర్వేషన్లు అనే ఒక నాటకానికి తెరతీశాడు రేవంత్ రెడ్డి.  42తం రిజర్వేషన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ న్యాయస్థానం ఒప్పుకోదు. అలాంటప్పుడు 42% ఇస్తే ఆ దానికి ఎట్లాగు గవర్నర్ ఈ బిల్లును ఆమోదించమని  రాష్ట్రపతికి పంపడు. పంపినా.. అక్కడ ఆమోదం పొందదనే విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఈ విషయంలో బీసీలను మొదటి నుంచి రేవంత్ రెడ్డి మోసం చేస్తున్నారనేది అందరికి అర్ధం అవుతోంది. 

కేంద్రం ఆమోదించదు కాబట్టి.. ఇదిగో చూసారా బిజెపి నే ఈ బిల్లును అడ్డుకుంటోంది అని ప్రచారం చేయడం రేవంత్ రెడ్డి వ్యూహంలో భాగం. 
బిఆర్ఎస్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళతో కలిసి ఉండటం వల్లే ఇలా చేస్తున్నాడనే  ప్రచారం ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలనే ప్లాన్ లో భాగంగా ఈ బీసీ నాటకానికి రేవంత రెడ్డి తెర తీసాడనేది అర్థమవుతుంది. ఇందులో బీసీలను తప్పుదోవ పట్టించాలి అన్నటువంటి ఎత్తుగడే కనిపిస్తుంది.   రాజ్యాంగ ధర్మాసమే రిజర్వేషన్లు  50% దాటడానికి వీలు లేదు.  

ఈ విషయంలో కొంత మంది రేవంత్ రెడ్డి చెప్పినట్టు తానా అంటే తందాన అనేలా వంత వాడుతున్నారు.   సీన్ కట్ చేస్తే బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశం  చివరికి పక్కక వెళ్ళిపోయింది.సుప్రీం కోర్టు కొట్టి అవతలు పడేసింది.హైకోర్టు తేల్చి చెప్పేసింది 50% దాటడానికి వీలు లేదు ఎన్నికలు పెట్టుకో అని చెప్పింది.  ఎన్నికల సంఘం మళ్ళీ గడువు అడిగింది అంటే ఎన్నికలు పెట్టకుండా చూడటం అన్నటువంటి ఉద్దేశమే రేవంతది.

జూబ్లీ హిల్స్ లో బీసీలుఎక్కువ ఉన్నారు. ముస్లింల ఓట్లు ఎట్లాగో ఓవైసీ ఉన్నాడు కాబట్టి అవి తమకే పడతాయన్న ధీమా రేవంత్ లో  కనిపిస్తుంది.  కాబట్టి బీసీల్లో ఒకటి సెంటిమెంట్ రాజేయాలన్నటువంటి ఎత్తుకడ వేసుకొచ్చాడు.  అందుకనే అజారుద్దీన్ పక్కన పెట్టి నవీన్ యాదవ్ కు టికెట్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక కథ నడపడానికి అజారుద్దీన్ తో తెర లేపాడు. ఆయనకు మంత్రి పదవి అని చెప్పి మళ్లీ జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో హీట్ రాజేసాడు.ఎలక్షన్ కోడ్ ఉండటం మూలానా.. బీజేపీ వాళ్లు ఈ అంశాన్ని ఎన్నికల సంఘం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.  మొత్తంగా  జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో మైనారిటీ కార్డు ఎంత వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి  వర్కౌట్ అవుతుందో చూడాలి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Jubilee hills by pollsRevanth Reddy Minority PlanRevanth PlanElection CommissionTelangana Elections

