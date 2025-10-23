English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Jubilee Hills By Poll: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై కేసీఆర్ ప్లాన్ ఇదేనా..!

Jubilee Hills By Poll: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై కేసీఆర్ ప్లాన్ ఇదేనా..!

KCR New Strategy on Jubilee Hills By Poll: జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికపై BRS ఫోకస్‌ పెట్టింది. గెలుపు కోసం వ్యూహాలు రచిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ ఎర్రవల్లి నివాసంలో పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు, ముఖ్య నేతలతో కేసీఆర్‌ సమావేశం కానున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 23, 2025, 10:55 AM IST

KCR New Strategy on Jubilee Hills By Poll: 2023లో జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారం కోల్పోయి ప్రతిపక్ష స్థానానికి పరిమితమైంది. కేవలం 39 స్థానాలకే పరిమితమైంది. కేవలం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోనే సీట్లే బీఆర్ఎస్ పరువును కాపాడాయి. అయితే.. అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత సర్వం కోల్పోయినట్టు కేసీఆర్.. కేవలం ఫామ్ హౌస్ కే పరిమితమయ్యారు. ఆ తర్వాత ఫామ్ హౌస్ లో కాలు జారి పడటంతో ఆసుపత్రి పాలయ్యారు. మధ్యలో కేసీఆర్ కూతురు కవిత ఇష్యూ పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది.  అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత జరిగిన కంటోన్మెంట్ ఉప ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓడిపోయింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అక్కడ గెలిచింది. 



తాజాగా జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మరణంతో జూబ్లిహిల్స్ లో ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. బిహార్  ఎన్నికలతో పాటు ఈ ఎన్నిక జరగనుంది. అయితే మాగంటి గోపీనాథ్ మరణంతో ఖాళీ అయిన సిట్టింగ్ స్థానాన్ని తిరిగి నిలబెట్టుకొని గ్రేటర్ లో తమ పట్టుసడలేదనే సంకేతాలు క్యాడర్ ఇవ్వాలనే పట్టుదలతో ఉంది. అందుకోసం జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో  కేటీఆర్, హరీష్ రావు అభ్యర్ధి సునీతను వెంటబెట్టుకొని కాళ్లకు బలపం కట్టుకొని తిరుగుతున్నారు. తాజాగా జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ స్వయంగా రంగంలోకి దిగబోతున్నారు. 

అంతేకాడు వచ్చే నెల 9న జరిగే జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై భారత రాష్ట్ర సమితి నేతలకు పార్టీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ దిశానిర్దేశం చేయనున్నారని తెలుస్తోంది. గత కొద్ది రోజులుగా పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు జూబ్లీహిల్స్‌లో ప్రచారం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం నియోజకవర్గంలో నెలకొన్న పరిణామాలు, చేరికలు, ప్రచార శైలి తదితర అంశాలపై చర్చించ నున్నారని సమాచారం. ఎన్నికలకు గడువు సమీపిస్తుండటంతో.. ఇక నుంచి ప్రచార ఉద్ధృతి పెంచాలని గులాబీ బాస్‌ దిశానిర్ధేశం చేసే అవకాశం వుంది. అంతేకాదు ఈ ఉప ఎన్నిక బీఆర్ఎస్ ఉనికి కే సవాల్ చేసేది కావడంతో సానుభూతితో ఎలాగైనా గెలవాలనే పట్టుదలతో ఉంది బీఆర్ఎస్.  

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Jubilee Hills by PollTelangana By PollTelangana By poll KCR StrategyKCRbrs

