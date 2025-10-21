Jubilee Hills By Poll: నేటితో ముగయనున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక నామినేషన్లు..

Jubilee Hills By Poll 2025: జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ ఈరోజు సాయంత్రంతో ముగియనుంది. మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు నామినేషన్లు స్వీకరించనున్నట్లు రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ తెలిపారు. చివరి రోజు కావడంతో భారీగా నామినేషన్లు దాఖలయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు మొత్తం 94 మంది అభ్యర్థులు 127 సెట్ల నామినేషన్లను దాఖలు చేశారు. కాంగ్రెస్ తరఫున నవీన్ యాదవ్ రెండు సెట్ల నామినేషన్లు వేసారు. అటు బీఆర్ఎస్ నుంచి మాగంటి సునీత మూడు సెట్ల నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. అదే పార్టీ నుంచి పి. విష్ణు వర్ధన్ రెడ్డి డమ్మీ నామినేషన్ వేశారు.
బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్ రెడ్డి తరఫున ఆయన భార్య నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. దీపక్ రెడ్డి ఈరోజు మరో సెట్ నామినేషన్ వేయనున్నారు. ఇక ఇప్పటివరకు మొత్తం 63 మంది స్వతంత్ర అభ్యర్థులతో పాటు 25 రిజిస్టర్డ్ పార్టీల అభ్యర్థులు కూడా నామినేషన్లు సమర్పించారు. రేపు అధికారులు నామినేషన్ల పరిశీలనను చేపట్టనున్నారు. ఈనెల 24వ తేదీ వరకు అభ్యర్థులు తమ నామినేషన్లను ఉపసంహరించుకునే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత ఈ ఎన్నికల్లో ఎవరెవరు పోటీ చేయనున్నారనేది అధికారికంగా ఈసీ ప్రకటించనుంది.
ఈ బై పోల్ లో ప్రధాని పోటీ కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ మధ్య నెలకొని ఉంది. అటు బీజేపీ కూడా ఈ రేసులో తానున్నట్టు రంగంలోకి దిగింది. ఇక పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం విషయానికొస్తే.. సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధిలోకి వస్తుంది. కిషన్ రెడ్డి ఇక్కడ ఎంపీగా ఉన్నారు. పైగా కేంద్ర మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ తరుపున సునీత .. భర్త మరణంతో వచ్చిన సానుభూతి ఓట్లతో గెలవాలని జూబ్లిహిల్స్ నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఇంటిని చుట్టేస్తున్నారు. మహిళలు ఆమెపై సానుభూతితో ఉన్నారు. అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరుపున పోటీ చేస్తోన్న నవీన్ యాదవ్.. లోకల్ వ్యక్తి కావడం.. నియోజకవర్గం ప్రజలకు సుపరిచితుడే. ఇప్పటికే ఎన్నికల్లో ముఖ్యంగా యాదవ్, బీసీ, ముస్లిమ్స్ ఓట్లను టార్గెట్ చేస్తూ ఆయన ప్రచారంలో దూకుడు మీదున్నారు. అటు లంకల దీపక్ రెడ్డి.. హైదరాబాద్ నగర బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా సుపరిచితమే. గతంలో ఈ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసిన అనుభవం ఉంది. అటు లోకల్ గా మంచి పరిచయాలే ఉన్నాయి. పైగా బీజేపీ హిందూత్వ ఓటు బ్యాంక్..ఆర్ఎస్ ఎస్ అండతో ఎన్నికల్లో గెలిచే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఉప ఎన్నిక కాంగ్రెస్ పార్టీకి జోష్ ను ఇస్తుందా.. ? బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మళ్లీ ఊపిరి పోస్తుందా.. ? బీజేపికి కొత్త సత్తువ ఇస్తుందా అనేది తెలియాలంటే నవంబర్ 11వ తేదిన జరిగే పోలింగ్ రోజు వెయిట్ చేయాల్సిందే. ఈ ఉప ఎన్నిక ఫలితాన్ని నవంబర్ 14న బిహార్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ కౌంటింగ్ రోజున ప్రకటించనున్నారు.
