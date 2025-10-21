English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Jubilee Hills By Poll: నేటితో ముగయనున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక నామినేషన్లు..

Jubilee Hills By Poll: నేటితో ముగయనున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక నామినేషన్లు..

Jubilee Hills By Poll 2025: ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నిక అధికార కాంగ్రెస్ తో పాటు ప్రతిపక్ష పార్టీలైన బీఆర్ఎస్, బీజేపీలకు ఇజ్జత్ కా సవాల్ అన్నట్టుగా మారింది. ఈ ఉప ఎన్నికను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నారు. అటు బీఆర్ఎస్ కూడా సానుభూతితో సిట్టింగ్ స్థానాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నంలో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఉప ఎన్నికకు సంబంధించి నామినేషన్ల గడువు నేటితో ముగయనుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 21, 2025, 10:37 AM IST

Trending Photos

Happy Diwali Wishes 2025: తెలుగులో మీకోసం దీపావళి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..
10
Happy diwali
Happy Diwali Wishes 2025: తెలుగులో మీకోసం దీపావళి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..
Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
Naga Chaitanya: &#039;గుణపాఠం నేర్చుకున్నా.. సమంత విడాకులపై నాగచైతన్య షాకింగ్‌ కామెంట్లు
6
Akkineni Naga chaitanya
Naga Chaitanya: 'గుణపాఠం నేర్చుకున్నా.. సమంత విడాకులపై నాగచైతన్య షాకింగ్‌ కామెంట్లు
AP Govt: తెలుగు ప్రజలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. వాళ్లందరి బ్యాంక్ ఖాతాలోకి ఏకంగా 1,50,000.. వెంటనే అకౌంట్ చెక్ చేసుకోండి..!
6
Andhra Pradesh Farmers Scheme
AP Govt: తెలుగు ప్రజలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. వాళ్లందరి బ్యాంక్ ఖాతాలోకి ఏకంగా 1,50,000.. వెంటనే అకౌంట్ చెక్ చేసుకోండి..!
Jubilee Hills By Poll: నేటితో ముగయనున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక నామినేషన్లు..

Jubilee Hills By Poll 2025: జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నిక నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ ఈరోజు సాయంత్రంతో ముగియనుంది. మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు నామినేషన్లు స్వీకరించనున్నట్లు రిటర్నింగ్‌ ఆఫీసర్‌ తెలిపారు. చివరి రోజు కావడంతో భారీగా నామినేషన్లు దాఖలయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు మొత్తం 94 మంది అభ్యర్థులు 127 సెట్ల నామినేషన్లను దాఖలు చేశారు. కాంగ్రెస్‌ తరఫున నవీన్‌ యాదవ్‌ రెండు సెట్ల నామినేషన్లు వేసారు. అటు బీఆర్‌ఎస్‌ నుంచి మాగంటి సునీత‌ మూడు సెట్ల నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. అదే పార్టీ నుంచి పి. విష్ణు వర్ధన్‌ రెడ్డి డమ్మీ నామినేషన్‌ వేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్‌ రెడ్డి తరఫున ఆయన భార్య నామినేషన్‌ దాఖలు చేశారు. దీపక్‌ రెడ్డి ఈరోజు మరో సెట్‌ నామినేషన్‌ వేయనున్నారు. ఇక ఇప్పటివరకు మొత్తం 63 మంది స్వతంత్ర అభ్యర్థులతో పాటు 25 రిజిస్టర్డ్‌ పార్టీల అభ్యర్థులు కూడా నామినేషన్లు సమర్పించారు. రేపు అధికారులు నామినేషన్ల పరిశీలనను చేపట్టనున్నారు. ఈనెల 24వ తేదీ వరకు అభ్యర్థులు తమ నామినేషన్లను ఉపసంహరించుకునే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత ఈ ఎన్నికల్లో ఎవరెవరు పోటీ చేయనున్నారనేది అధికారికంగా ఈసీ ప్రకటించనుంది. 

ఈ బై పోల్ లో ప్రధాని పోటీ కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ మధ్య నెలకొని ఉంది. అటు బీజేపీ కూడా ఈ రేసులో తానున్నట్టు రంగంలోకి దిగింది. ఇక పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం విషయానికొస్తే.. సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధిలోకి వస్తుంది. కిషన్ రెడ్డి ఇక్కడ ఎంపీగా ఉన్నారు. పైగా కేంద్ర మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ తరుపున సునీత .. భర్త మరణంతో వచ్చిన సానుభూతి ఓట్లతో గెలవాలని జూబ్లిహిల్స్ నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఇంటిని చుట్టేస్తున్నారు. మహిళలు ఆమెపై సానుభూతితో ఉన్నారు. అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరుపున పోటీ చేస్తోన్న నవీన్ యాదవ్.. లోకల్ వ్యక్తి కావడం.. నియోజకవర్గం ప్రజలకు సుపరిచితుడే. ఇప్పటికే ఎన్నికల్లో ముఖ్యంగా యాదవ్, బీసీ, ముస్లిమ్స్ ఓట్లను టార్గెట్ చేస్తూ ఆయన ప్రచారంలో దూకుడు మీదున్నారు. అటు లంకల దీపక్ రెడ్డి.. హైదరాబాద్ నగర బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా సుపరిచితమే. గతంలో ఈ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసిన అనుభవం ఉంది. అటు లోకల్ గా మంచి పరిచయాలే ఉన్నాయి. పైగా బీజేపీ హిందూత్వ ఓటు బ్యాంక్..ఆర్ఎస్ ఎస్ అండతో ఎన్నికల్లో గెలిచే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఉప ఎన్నిక కాంగ్రెస్ పార్టీకి జోష్ ను ఇస్తుందా.. ? బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మళ్లీ ఊపిరి పోస్తుందా.. ? బీజేపికి కొత్త సత్తువ ఇస్తుందా అనేది తెలియాలంటే నవంబర్ 11వ తేదిన జరిగే పోలింగ్ రోజు వెయిట్ చేయాల్సిందే. ఈ ఉప ఎన్నిక ఫలితాన్ని నవంబర్ 14న బిహార్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ కౌంటింగ్ రోజున ప్రకటించనున్నారు. 

Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే.. 

Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Jubilee Hill By pollNaveen Yadav as Congress Jubilee hills CandidateLankala Deepak reddyBJPNaveen Yadav profile

Trending News