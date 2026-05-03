Kalvakuntla Kavitha: కవిత పదికోట్లు అడిగితే కేసీఆర్ ఇవ్వద్దన్నారు.!. కొత్త పార్టీ బండారం బైటపెట్టిన కేఏ పాల్.!.

Ka paul fires on kalvakuntla Kavitha new party: కల్వకుంట్ల కవిత ఇటీవల తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారారు. కవిత కొత్త పార్టీని అనౌన్స్ మెంట్ చేసిన తర్వాత అన్ని ప్రధాన పార్టీలు విమర్శలు ఎక్కుపెట్టాయి. ముఖ్యంగా తండ్రి కేసీఆర్ ను టార్గెట్ గా చేసుకుని కవిత చేసిన వ్యాఖ్యల్ని పార్టీల కతీతంగా నేతలు ఖండించారు. తండ్రిపై విమర్శలు చేసిన కవిత తెలంగాణ ప్రజలకు అమ్మ ఎలా అవుతుందని ఏకీపారేశారు. తెలంగాణ రక్షణ సేన (టీఆర్ఎస్) అధినేత్రి కవితపై ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షుడు కేఏ పాల్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న ఆయన కవిత ఏర్పాటు చేసిన పార్టీపై స్పందించారు. కవితో కొత్త పార్టీ ఎవరు పెట్టించారో అందరికీ తెలుసన్నారు.
కేవలం తండ్రి, కేటీఆర్ మీద ఉన్న కోపంతో కవిత కొత్త పార్టీ పెట్టిందన్నారు. అందుకే మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరూ ఆ పార్టీలో చేరడం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఆమె స్థాపించిన పార్టీ వల్ల ఎవరికీ ప్రయోజనం లేదని, కేవలం తండ్రితో ఉన్న గొడవతో పార్టీ పెట్టిందని అందరికి తెలుసన్నారు. గతంలో కవిత తన తండ్రిని ముఖ్యమంత్రి పదవి అడిగారని, అందుకు కేసీఆర్ నిరాకరించడంతో ఆ కోపంతో ఈ విధంగా చేస్తున్నారని కేఏ పాల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
2008 లోనే కవిత తన వద్దకు వచ్చి పార్టీ కోసం రూ.10 కోట్లు ఇవ్వాలని అడిగారని, కానీ కేసీఆర్ మాత్రం.. కవితకు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వవద్దని చెప్పడంతో డ్రాప్ అయ్యానని చెప్పారు. తన ఆస్తులను కాపాడుకోవడం కోసమే కవిత పార్టీని పెట్టి కొత్త నాటకంకు తెరలేపిందన్నారు.
షర్మిలకు డబ్బుల విషయంలో ఎలాగైతే అన్నతో విబేధాలు వచ్చాయో, కవితకు సైతం తన కుటుంబంతో అదే విధంగా గొడవలు వచ్చాయన్నారు. అంతే కాకుండా ప్రస్తుతం ఇరాన్ అమెరికా యుద్దంను ఆపేందుకు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఇరాన్ నేతలతో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు చెప్పారు. ఈ యుద్ధం ఆగకపోతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న 850 కోట్ల మంది తీవ్రంగా నష్టపోతారని అన్నారు. ఈ క్రమంలో కేఏ పాల్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చకు తెరలేపాయి.
