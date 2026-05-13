Kalva kuntla Kavitha: మైనర్ అమ్మాయికే ఎక్కువ నష్టం..!.. బండి భగీరథ్ వివాదంపై కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kalva kuntla Kavitha fires on brs party over bandi Bhagirath pocso case row: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కొడుకు బండి భగీరథ్ వివాదం తారాస్థాయికి చేరింది. ఇప్పటికే దీనిపై బీఆర్ఎస్ తీవ్ర విమర్శలు చేస్తుంది. పేట్ బషీరాబాద్ పీఎస్ ఎదుట నిరసనలు చేస్తు ప్రభుత్వంపై, పోలీసులపై ఒత్తిడి తెస్తుంది. మరొవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం దీనిపై పోలీసులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. డీసీపీ రితీరాజ్ ఆధ్వర్యంలో సిట్ ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు నిన్న బండి భగీరథ్ నివాసంకు వెళ్లి విచారణకు రావాల్సిందిగా నోటీసుల్ని ఇచ్చారు. మరోవైపు హైకోర్టులో బండి భగీరథ్ బెయిల్ పిటిషన్ ను కూడా దాఖలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రక్షణ సేన అధినేత్రి కల్వకుంట్ల కవిత స్పందించారు.
ఛీ అంతో కొంతో ని మీద అభిమానము ఉండేది
అమ్మాయి ఫోటోలు బయట పెట్టింది బీజేపీ సన్నాసులు..అలా బయట పెడుతున్నారనే అమ్మాయి వాళ్ళు పోయి కేసు పెట్టారు..
BRS SM సపోర్ట్ గా నిలిచింది..కొన్ని కాంగ్రెస్ హ్యాండిల్స్ కూడా వల్ల govt కి against గా వచ్చి మరి అమ్మాయి తరుపున మాట్లాడుతున్నారు..… pic.twitter.com/qhExpcbcfd
— 𝐕𝐢𝐬𝐡𝐧𝐮.𝐁 (@VRAOBRS) May 13, 2026
బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ వివాదంపై అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించిందన్నారు. మన సమాజంలో ఇప్పటికే ఆడవాళ్లదే తప్పు అన్నట్లు ధోరణి ఉంటుందన్నారు. అమ్మాయిమైనరో కాదో తెలీదన్నారు. దీనిపై విచారణ జరుగుతుందన్నారు. మరోవైపు మైనర్ అమ్మాయిని బండి సంజయ్ తరపు సోషల్ మీడియా వాళ్లు ఫోటోలు, వీడియోలు షేర్ చేశారని అన్నారు. ఈ అకౌంట్స్ లను బ్లాక్ చేసి వారిపై చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు. దీని వల్ల ఆడపిల్ల బ్లేమ్ అవుతుందన్నారు.
అంతే కాకుండా బండి భగీరథ్ దేశం వదిలి వెళ్లకుండా లుక్ అవుట్ నోటీసులు జారీ చేయాలన్నారు. కల్వకుంట్ల మాట్లాడిన మాటలు ప్రస్తుతం వివాదాస్పదంగా మారాయి. ఇది ఇన్ డైరెక్ట్ గా బీజేపీ,కాంగ్రెస్ లకు మద్దతిస్తున్నట్లు ఉన్నాయని బీఆర్ఎస్ వర్గాలు ఫైర్ అవుతున్నాయి. దీనితో పాటు కవిత ప్రధాని మోదీ గారు వచ్చి తెలంగాణకు పొదుపు సూత్రాలపై కూడా సెటైరిక్ గా స్పందించారు. ఆంధ్రాకు మాత్రం పైసలు ఇచ్చారు.
తెలంగాణకు మొండి చేయి ఇచ్చారన్నారు. మహిళ బిల్లు మీద కనీసం మాట్లాడలేదన్నారు. జనగణనలో ఇళ్ల లెక్క అయిపోయిందన్నారు. ఇక జన గణన ఉంటుంది కాబట్టి కచ్చితంగా వాటిలో ఓబీసీ కాలం పెట్టాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కులం తో పాటు ఉపకులం, సామాజిక స్థితిగుతులను పరిగణలోకి తీసుకోవాలని కల్వకుంట్ల కవిత డిమాండ్ చేశారు.
