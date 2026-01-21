kalva kuntla kavitha satirical comments on brs ktr: తెలంగాణలో రాజకీయాలు చాలా హాట్ హాట్ గా మారాయి. ఒకవైపు బీఆర్ఎస్ , కాంగ్రెస్ ల మధ్య ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరం రచ్చగా మారిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. అంతే కాకుండా ఇదంతా ఫెక్ ఆరోపణలు అంటూ బీఆర్ఎస్ కొట్టిపారేస్తుండగా మరోవైపు కాంగ్రెస్ మాత్రం బీఆర్ఎస్ నేతలు తప్పులు చేశారని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరం మాత్రం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇక ఇది చాలదన్నట్లు మరోవైపు కల్వకుంట్ల కవిత తరచుగా బీఆర్ఎస్ లు, కాంగ్రెస్ లపై తరచుగా విరుచుకు పడుతున్నారు.
కేటీఆర్ పై విరుచుకుపడ్డా కవిత గారు
సికింద్రాబాద్ జిల్లా చేయాలి అని ఉద్యమం చేస్తున్న కేటీఆర్ గారిని చూసి నవ్వుకున్నా
పదేండ్లు అధికారంలో ఉండి జిల్లా చేయకుండా జిల్లా చేయాలని ఉద్యమం చేసిన వారిపై కేసులు పెట్టిన వారే ఈరోజు ఉద్యమం చేయడం చూస్తే నవ్వు వస్తుంది అంటూ తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన… pic.twitter.com/Xkoydb03UJ
ఇటీవల హైదరాబాద్ లోని జంటనగరాల్లో ఒకటైన సికింద్రాబాద్ ను జిల్లా చేయాలని పెద్ద స్థానికులు నిరసనలు దిగారు. పలువురునేతలు కూడా దీనికి సంఘీ భావంగా ప్రజల్ని కలుస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ నేతలు, కేటీఆర్ ఇటీవల పలుమార్లు సికింద్రాబాద్ ను జిల్లా చేయాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంకు డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు దీనిపై తాజాగా.. కల్వకుంట్ల కవిత సెటైరికల్ గా కామెంట్స్ చేశారు.
కల్వకుంట్ల కవిత చిట్ చిట్ లో మాట్లాడుతూ.. గతంలో ఎవర్నీ కలవని కేటీఆర్.. ప్రస్తుతం సర్పంచ్ లను కూడా కలుస్తున్నారన్నారని ఎద్దేవా చేశారు. అంతే కాకుండా గతంలో సికింద్రాబాద్ కోసం ఉద్యమాలుచేసిన వారిని ఎప్పుడు పట్టించుకొని కేటీఆర్ ఇప్పుడు ప్రజల్ని కలవడం చూస్తుంటే నవ్వొస్తుందన్నారు. అదే విధంగా.. సర్పంచ్ లను కేటీఆర్ కలవడం చూస్తుంటే చాలా వింతగా ఉందన్నారు. సికింద్రాబాద్ కావాలని గతంలొ కొంత మంది ఉద్యయాలు చేస్తే వారినిఅస్సలు పట్టించుకోలేదని అన్నారు.
అంతేకాకుండా ఇప్పుడు పబ్లిసిటీ కోసం ఈ విధంగా లేని ప్రేమలు చూయిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. పదేండ్లు అధికారంలో ఉండి.. ఉద్యమ కారులు, ప్రశ్నించిన వారిపై కేసులు కూడా పెట్టారని కవిత బీఆర్ఎస్ పై మండిపడ్డారు. అయితే.. కవిత వ్యాఖ్యలకు కేటీఆర్ ఇన్ డైరెక్ట్ గా కౌంటర్ లు ఇచ్చారు. సర్పంచులను కలవడం కొత్తేమీ కాదని... తెలంగాణ భవన్ కు వచ్చిన అందరినీ గతంలో కలిశాం, ఇప్పుడూ కలుస్తామని కేటీఆర్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. అదే విధంగా.. తామెప్పుడూ సికింద్రాబాద్ అస్తిత్వాన్ని దెబ్బతీసేలా వ్యవహరించలేదని కేటీఆర్ క్లారిటీ ఇచ్చారు.
అదే విధంగా ఫ్యూచర్ సిటీ గురించి మాట్లాడుతూ.. జంట నగరాల అస్తిత్వం దెబ్బతీస్తున్న పని అంటూ ఈ విషయంలో రేవంత్ రెడ్డిని అడగాలన్న కేటీఆర్ కవితకు ఇన్ డైరెక్ట్ గా కౌంటర లు ఇచ్చారు. అంతే కాకుండా.. సికింద్రాబాద్ లో స్థానికులు చేస్తున్న ఉద్యమానికి సీఎం సమాధానం చెప్పాలన్న కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. మొత్తంగా కేటీఆర్ వర్సెస్ కవిత వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
