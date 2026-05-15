/Kalvakuntla Kavitha: మరోసారి రెచ్చిపోయిన కల్లకుంట్ల కవిత.. కేసీఆర్‌ టార్గెట్ గా సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kalvakuntla Kavitha sensational comments on former cm kcr: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కల్వకుంట్ల కవిత కాంగ్రెస్ పై, బీఆర్ఎస్ పై తరచుగా విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ఇటీవల కవిత తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీని స్థాపించారు. అంతే కాకుండా ప్రజల్లోకి బలంగా వెళ్లేలా రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుపై, కేసీఆర్ పై తీవ్ర విమర్శలు , ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే పార్టీ ఆవిర్భావం సభలోనే ఉద్యమ నేత కేసీఆర్ ను పట్టుకుని మర మనిషి అంటూ తూలనాడారు. దీనిపై తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హట్ హట్ గా చర్చలు జరిగాయి.
బీఆర్ఎస్ సైతం గట్టిగానే కౌంటర్ లు ఇచ్చింది. మరోవైపు కాంగ్రెస్, బీజేపీలు తెలంగాణలో ఎన్నో పార్టీలు వచ్చాయి, పోయాయని ఏకీపారేశారు. తండ్రిని గౌరవించుకొలేని కవిత తెలంగాణకు అమ్మ ఎలా అవుతుందన్నారు. ఈ క్రమంలో మరోసారి కవిత మాజీ సీఎం పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
కల్వకుంట్ల కవిత ఒక మీడియా సంస్థ నిర్వహించిన కాన్ క్లేవ్ లో పాల్గొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మాట్లాడుతూ.. కేసీఆర్ ఉద్యమ నేతగా ఉన్న వారు అంతా బాగానే ఉందన్నారు.కానీ ఎప్పుడైతే సీఎం అయ్యారో అప్పటి నుంచి ప్రజలకు దూరమయ్యారని అన్నారు. కనీసం ఇంట్లో వారు సైతం సమస్యల్ని చెప్పుకొలేక పోయారన్నారు. బీఆర్ఎస్ అధినేతగా చాలా కఠినంగా ఉండేవాని చెప్పుకొవచ్చిది.
ఇక తామకే తమ గొడును చెప్పుకొనే చాన్స్ లేదంటే ప్రజల సమస్యల్ని ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిందేముందని కవిత కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉద్యమ ఉక్కుమనిషి నుంచి మరమనిషిగా మారడం వల్ల ప్రస్తుతం రాజకీయాలు ఈ విధంగా మారాయని కవిత మరోసారి తన తండ్రి కేసీఆర్ పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
