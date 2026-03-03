KalvaKuntla Kavitha arrested: కల్వకుంట్ల కవిత అరెస్ట్.. నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర ఉద్రిక్తత..

Kalvakuntla Kavitha arrested by Hyderabad police: కల్వకుంట్ల కవిత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా పేదల ఇళ్లను కూల్చివేయడంపై తీవ్రమైన నిరసనలకు దిగారు. దీనిలో భాగంగా నార్సింగిలో మూసీ నదిని ఆక్రమించి నిర్మిస్తోన్న ఆదిత్య బిల్డర్స్ పై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిర్మాణం ఎదుట ధర్నా చేపట్టారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో చెరువులు, ఇతర నీటి వనరులను ఆక్రమించికడుతున్న భవనాల గురించి ఫిర్యాదు చేస్తే ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోలేదన్నారు. అదే ఖమ్మంలోని వెలుగుమట్లలో 600 మంది అమాయక పేదల ఇళ్లు కూల్చేశారన్నారు.
గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్టు పేరుతో దాదాపు 20 ఏళ్ల నుంచి నివాసం ఉంటున్న అపార్ట్ మెంట్ వాసులను ఇబ్బంది పెడుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆరు నెలల పాటు ఆగిన ఈ ప్రాజెక్టు ఎలా పట్టాలెక్కింది.. ఎవరు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారని మండిపడ్డారు. మూసీలో చేపట్టిన అక్రమ నిర్మాణాలపై ప్రభుత్వం, హైడ్రా చర్యలు తీసుకునే వరకు తమ పోరాటం సాగుతుందని హైదరాబాద్ లో కవిత నిరసనలకు దిగారు. దీంతో ఉద్రిక్తత తలెత్తడంతో పోలీసులు కవితను, కార్యకర్తల్ని అరెస్ట్ చేశారు. బల ప్రయోగంతో పోలీసులు కవితను అరెస్ట్ చేసి నార్సింగీ పీఎస్ కు తరలించారు. ఈ నేపథ్యంలో కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
పోలీసులు బలప్రయోగంతో మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయడం అన్యాయంమన్నారు. మూసీ నది మధ్యలో పెద్దవాళ్లు కడుతున్న బిల్డింగులను వదిలిపెట్టి పేదవాళ్ల బిల్డింగులు కూలగొడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇక్కడ నిర్మాణాలకు అనుమతి ఇచ్చింది.. దానినే కాంగ్రెస్ కొనసాగిస్తోందన్నారు. పెద్దల పక్షాన్నే ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయని చెప్పడానికి ఇదే నిదర్శనమన్నారు. రేపు అయినా హైడ్రా బుల్డోజర్లు ఇక్కడికి వస్తేనే.. రంగనాథ్ గారు స్పందించి చర్యలు తీసుకుంటేనే ఈ ప్రభుత్వం పేదల పక్షాన ఉన్నదని మేం భావిస్తామన్నారు.
ఇతర నిర్మాణాలకు మూసీ ఒడ్డు నుంచి 30 మీటర్ల దూరం ఉండాలనే నిబంధనలు విధిస్తున్న ప్రభుత్వం కొందరు పెద్దల భవనాలు 5 మీటర్ల దూరంలోనే ఉన్న అనుమతులు ఇస్తున్నారంటే ఎంతటి అక్రమాలు జరుగుతున్నాయో తేలిపోతుందన్నారు. ఈ అక్రమ నిర్మాణాలపై జాగృతి న్యాయపోరాటం చేస్తుందని కవిత స్పష్టం చేశారు. కవితను పోలీసులు లాక్కెళ్లే క్రమంలో ఆమె చేతికి గాయమైనట్లు కార్యకర్తలు చెబుతున్నారు. మరోవైపు నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట తెలంగాణ జాగృతి శ్రేణుల ఆందోళనలు చేపట్టారు.
