Kalvakuntla Kavitha: కేసీఆర్‌ను వదిలే ప్రసక్తి లేదు.!.. మరోసారి కల్వకుంట్ల కవిత సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Kalvakuntla Kavitha fires on kcr: తన తండ్రితో ఎలాంటి విభేదాలు లేవని కల్వకుంట్ల కవిత స్పష్టం చేశారు.  డైలీ పొద్దున తలుచుకునే ఐదు పేర్లలో తన తండ్రి పేరు కూడా ఒకటని అన్నారు.  కానీ పొలిటికల్ గా మాత్రం విమర్శలు సంధిస్తునే ఉంటానన్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 2, 2026, 05:08 PM IST
  • కేసీఆర్ పై మరోసారి కవిత విమర్శలు..
  • డైలీ తన తండ్రిని గుర్తు చేసుకుంటానని వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

AC Health Tips: ఎండ నుంచి రాగానే నేరుగా ఏసీ రూమ్‌లోకి వెళ్తున్నారా? డాక్టర్ల సీరియస్ వార్నింగ్!
5
AC Health Tips Telugu
AC Health Tips: ఎండ నుంచి రాగానే నేరుగా ఏసీ రూమ్‌లోకి వెళ్తున్నారా? డాక్టర్ల సీరియస్ వార్నింగ్!
Tollywood actress:మొగుడు కన్నా కుక్క బెటర్ అన్న స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరంటే!
6
Colors Swathi
Tollywood actress:మొగుడు కన్నా కుక్క బెటర్ అన్న స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరంటే!
Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశుల వారు ప్రయాణాలు చేస్తే రిస్కే! మే 2న మీ అదృష్టం ఎలా ఉందంటే?
6
today Horoscope
Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశుల వారు ప్రయాణాలు చేస్తే రిస్కే! మే 2న మీ అదృష్టం ఎలా ఉందంటే?
JD Chakravarthy: తాగేసి భార్యను వదిలేసి గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో ఉంటాడు.. స్టార్ హీరో పై జేడి చక్రవర్తి సెన్సేషనల్ వ్యాఖ్యలు..!
4
JD Chakravarthy comments
JD Chakravarthy: తాగేసి భార్యను వదిలేసి గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో ఉంటాడు.. స్టార్ హీరో పై జేడి చక్రవర్తి సెన్సేషనల్ వ్యాఖ్యలు..!
Kalvakuntla Kavitha counter to criticism over her new party: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం కాకరేపుతున్నాయి. ఇటీవల కల్వకుంట్ల కవిత కొత్త పార్టీనీ ప్రకటించిన తర్వాత తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరింత అగ్గికి ఆజ్యం పోసేలా మారింది. మరోవైపు కల్వకుంట్ల కవిత కొత్త పార్టీ అనౌన్స్ మెంట్ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ కవిత బీఆర్ఎస్ పై, మాజీ సీఎం కేసీఆర్ పై నిప్పులు చెరిగారు. కేసీఆర్ మారిపోయాయని, సారూ రారని,  ఆయన మరమనిషని అన్నారు. అంతే కాకుండా కేసీఆర్ గుంట నక్కల మధ్యలో చిక్కుకున్నారన్నారు. కేసీఆర్ పదేళ్ల పాటు ఏ కట్టలు పీకి కట్టారని దేశ రాజకీయాల్లోకి వెళ్లారని ఏకీపారేశారు. అయితే.. కవిత తన తండ్రిపై చేసిన వ్యాఖ్యలను అన్ని పార్టీల నేతలు ఏకీపారేశారు.

కన్నతండ్రిని గౌరవించలేని కవిత తెలంగాణకు తల్లి ఎలా అవుతుందని పంచ్ లు వేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో  కల్వకుంట్ల కవిత మరోసారి తనపై నేతలు చేస్తున్న ఆరోపణలపై కౌంటర్ ఇచ్చారు. రోజు ఉదయాన్నే తాను తలుచుకునే ఐదు పేర్లలో కేసీఆర్ పేరు కూడా ఒకటని అన్నారు. తన తండ్రితో ఎలాంటి సమస్యలు లేవని కానీ పొలిటికల్ లీడర్ కేసీఆర్ పైన మాత్రం విమర్శలు చేస్తునే ఉంటానన్నారు. బీఆర్ఎస్ కూడా తనపై విమర్శలు చేయోచ్చన్నారు. 

ముఖ్యంగా అన్ని వర్గాల  రక్షణే ధ్యేయంగా  కొత్త రాజకీయ శక్తిగా 'తెలంగాణ రక్షణ సేన' (టీఆర్ఎస్)ను ఆవిష్కరిస్తూ మాజీ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ఆవిష్కరించారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని వర్గాల రక్షణే ధ్యేయంగా తమ పార్టీ పనిచేస్తుందని తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ చీఫ్ కవిత తెల్చి చెప్పారు.  కొంత మంది "నేను అమ్మలా పరిణితి చెందుతానని అంటే చాలా మంది ఎగతాళి చేశారని,  కానీ అమ్మలా లాలించి పాలన చేసినప్పుడే ప్రజలకు అసలైన న్యాయం జరుగుతుందని ఆమె పేర్కొన్నారు.

క్యాన్సర్ వంటి మహమ్మారి సోకితే నిరుపేదల ప్రాణాల కోసం ఎంత ఖర్చైనా సరే ప్రభుత్వమే భరించి ప్రతి బిడ్డకు నాణ్యమైన వైద్యం అందిస్తుందని భరోసా ఇచ్చారు. రైతులకు కూడా అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందన్నారు. ధాన్యం ఎగుమతి కోసం ప్రత్యేక కమిటీ వేసి రైతులకు మద్దతు ధరతో పాటు ఆత్మగౌరవం కల్పిస్తామన్నారు.

 

యువత కేవలం ఉద్యోగాల కోసం చూడకుండా,  ఉద్యోగాలిచ్చే స్థాయికి ఎదగాలన్నారు. 18-45 ఏళ్ల యువతకు  రూ. 2 లక్షల నుంచి రూ. 20 కోట్ల వరకు రుణాలను ఇస్తామన్నారు. సచివాలయం వంటి భారీ కట్టడాల్లో దివ్యాంగుల  కోసం కనీసం ర్యాంప్‌లు లేవన్నారు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో వికలాంగులకు ఉచిత ప్రయాణం లేకపొవడం విచారకరమన్నారు.

 

Read more: Video Viral: భార్యపై కోపం.. అత్తను హెల్మెట్ తో కొట్టి చంపిన అల్లుడు.. వీడియో వైరల్..

సామాన్యుడి ఆదాయంలో 60 శాతం విద్య, వైద్యానికే ఖర్చవుతుందని కవిత ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థులకు కూడా వారు ఎంత వరకు చదువుతారో అంత వరకు పూర్తి ఉచిత విద్యను అందిస్తామన్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఆర్థిక ప్రణాళిక తమ వద్ద సిద్ధంగా ఉందని పేర్కొన్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

