kalvakuntla Kavitha: ప్రజలకు బీఆర్ఎస్ పేగు బంధం ఏనాడో తెగిపోయింది.!. కవిత సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Kalvakuntla Kavitha key comments on her new party announcement meeting: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. కల్వకుంట్ల కవితను కొన్ని నెలల క్రితం బీఆర్ఎస్ నుంచి సస్పెండ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. అప్పటి నుంచి కవిత బీఆర్ఎస్ పై మరోవైపు కాంగ్రెస్ పై విమర్శలు అస్త్రాలను ఎక్కు పెడుతునే ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో..కల్వకుంట్ల కవిత రేపు (శనివారం) మేడ్చల్ జిల్లా మునీరాబాద్ లో పార్టీ ఆవిర్బావ సభ జరుగుతుందన్నారు. దీనిలో పార్టీపేరు, విధి విధానాలు ప్రకటిస్తామన్నారు.
#WATCH | Hyderabad | On her political party launch, Telangana Jagruthi President K. Kavitha says, “BRS party was made to fulfil the regional aspiration of Telangana, but they changed their name, work and the very soul of the party, which resulted in the breaking of their bond… pic.twitter.com/nGRChCDGx9
— ANI (@ANI) April 24, 2026
మరోవైపు ఎండల తీవ్రత నేపథ్యంలో ఉదయం 8 నుంచి అన్ని కార్యక్రమాలు ప్రారంభమౌతాయన్నారు. 10 గంటలకు పార్టీ ప్రకటన ఉంటుదన్నారు. ఈ క్రమంలో తనతో జర్నీ చేసిన నాయకులు, కార్యకర్తలు, అన్నిజిల్లాల నుంచి తరలిరావాలన్నారు. తమ పార్టీకి మద్దతు తెలియజేయాలన్నారు.
తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడం కోసం బీఆర్ఎస్ పుట్టిందని, కానీ గత కొన్నేళ్లుగా ఆ పార్టీ తన పేరుతో పాటు పనితీరును, పార్టీ ఆత్మను కూడా మార్చుకుందని కవిత తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. బీఆర్ఎస్ కు ప్రజలతో ఎప్పుడో పేగు బంధం తెగిపోయిందన్నారు.
పేరు మార్పుతో పాటు ప్రతి విషయంలో బీఆర్ఎస్ మారిందని అన్నారు. ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా తన ప్రాథమిక ఉద్దేశం, మూల సిద్ధాంతం నుంచి పక్కకు తప్పుకుంటే ఆ పార్టీకీ ప్రజల్లో విలువ, మనుగడ ఉండదన్నారు. బీఆర్ఎస్ తన ప్రాథమిక ఉద్దేశం నుంచి పక్కకు తప్పుకోవడం వల్ల ఈ సిట్యువేషన్ ఏర్పడిందన్నారు.
తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పాలనలో ప్రజలు అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారని అన్నారు. ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున అన్ని జిల్లాల నుంచి తరలి వచ్చి తెలంగాణలో ప్రకటించబోతున్న కొత్త పార్టీకి తమ మద్దతు తెలిపి, ఆశీర్వదించాలన్నారు.
