Kalvakuntla Kavitha: గుంపు మేస్త్రీకి మొదటి స్పై సంతోష్ కుమార్..!. మరో బాంబు పేల్చిన కల్వకుంట్ల కవిత..

Kalvakuntla Kavitha sensational allegations on brs ex mp Santosh kumar: తెలంగాణలో రాజకీయాలు సమ్మర్ కు ముందే హీటెక్కిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశంపై పెద్ద రచ్చ నడుస్తొంది. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ కు సిట్ నోటీసులు ఇచ్చింది. తమ ఎదుట హజరు కావాలని చెప్పింది. దీనిపై మాజీ ఎంపీ సైతం విచారణకు సహకరిస్తానని తెలిపారు. మరోవైపు కేటీఆర్, హరీష్ రావులు సిట్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ నోటీసులపై తీవ్రమైన విమర్శలు చేశారు. ఇది కేవలం డైవర్షన్ , వేధింపుల రాజకీయాలంటూ ఎద్దేవా చేశారు.
ఈ గుంపుమేస్త్రికి మొదటి గూఢచారి ఈ సంతోష్
ఉద్యమకారుడైన #KCR కు ఉద్యమకారులను, సామాన్య ప్రజలను దూరం చేసిన దెయ్యం ఈ సంతోష్
పోలీసులు సరిగ్గా పని చేస్తే సంతోష్కు శిక్ష పడాలి.. కానీ గుంపుమేస్త్రి కాపాడుతాడు అని అనుకుంటున్నాను.
ఇలాంటి దెయ్యానికి మద్దతుగా #KTR #HarishRao ట్వీట్లు వేసి… pic.twitter.com/NOAIf2HtIX
— greatandhra (@greatandhranews) January 27, 2026
సిట్ సీఎం రేవంత్ కనుసన్నల్లో పనిచేస్తుందని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ క్రమంలో కల్వకుంట్ల కవిత బీఆర్ఎస్ పై చేసిన కామెంట్స్ అగ్నికి ఆజ్యం పోసేలా మారాయని చెప్పుకొవచ్చు. కవిత సంతోష్ కుమార్ కు సిట్ నోటీసులపై మాట్లాడారు.
మాజీ ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ గుంపు మేస్త్రీ అయిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి సంతోష్ గూఢాచారి అని అన్నారు. గద్దర్ ఆ రోజున ప్రగతి భవన్ గేటు బైట ఉండేందుకు, ఈటల లాంటి ఉద్యమ నేతలు, అనేక మంది ఉద్యమ కారులు పార్టీలో నుంచి వెళ్లేందుకు ప్రధాన కారణం సంతోష్ రావు అంటూ షాకింగ్ నిజాలు బైటపెట్టారు.
ఫామ్ హౌస్ లో ఉంటూ.. కేసీఆర్ సగం బ్రేడ్ తిన్న కూడా ఆ విషయంను సీఎం రేవంత్ కు చేరవేస్తాడని అన్నారు. మొత్తంగా సంతోష్ రావు పెద్ద దెయ్యమంటూ కవిత వ్యాఖ్యానించారు. సంతోష్ కుమార్ ను ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో పిలవడం బాగానే ఉందని, కానీ ఆయనకు మద్దతుగా హరీష్ రావు, కేటీఆర్ లు ట్విట్ లు చేయడం కరెక్ట్ కాదన్నారు.
Read more: Brs Ktr: ఇవన్ని అటెన్షన్, డైవర్షన్ డ్రామాలు.!. ఫోన్ ట్యాపింగ్ నోటీసులపై భగ్గుమన్న కేటీఆర్..
పోలీసులు చట్టం ప్రకారం పకట్బందిగా పనిచేస్తే సంతోష్ కుమార్ కు పనిష్మెంట్ పడుతుందని భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. కానీ గుంపు మేస్త్రీ ఇన్వాల్వ్ అయితే మాజీ ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ తప్పించుకొవచ్చని కవిత వ్యాఖ్యలు చేశారు.
