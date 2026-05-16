kalvakuntla Kavitha writes letter to pm modi on bandi Bhagirath pocso case row: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో బండి భగీరథ్ పోక్సో కేసు వివాదం పీక్స్ కు చేరింది. ఇప్పటికే అరెస్ట్ చేయడంపై వెనుక బీజేపీ, కాంగ్రెస్ చీకటి ఒప్పందం అందని బీఆర్ఎస్ తీవ్ర విమర్శలు చేస్తుంది. మరోవైపు తెలంగాణ రక్షణ సేన చీఫ్ కల్వకుంట్ల కవిత సైతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ క్రమంలో ప్రధాని మోడీ కి తెలంగాణ రక్షణ సేన (టీఆర్ఎస్) చీఫ్ కల్వకుంట్ల కవిత లేఖను రాయడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడి మీద నమోదైన పోక్సో (POCSO) కేసులో విచారణ పారదర్శకంగా జరగాలన్నారు. అంతే కాకుండా.. బండి సంజయ్ ను మంత్రి వర్గం నుంచి తొలగించాలంటూ ప్రధాని మోడీకి తెలంగాణ రక్షణ సేన చీఫ్ కల్వకుంట్ల కవిత లేఖ రాశారు. ఈ కేసులో ఎలాంటి రాజకీయ ఒత్తిళ్లు లేకుండా చూడాలన్నారు. స్వతంత్ర విచారణ జరిగేందుకు ప్రధాని మోడీ చొరవ చూపాలన్నారు. దేశంలో మైనర్ల రక్షణ కన్నా రాజకీయ ప్రయోజనాలు ఎక్కువ కాదని ప్రధాని గుర్తించాలని కవిత లేఖలో పేర్కొన్నారు.
బాధితురాలికి పూర్తి న్యాయం జరగాలన్నా, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థల పట్ల ప్రజల్లో నమ్మకం కలగాలన్న...విచారణలో ఎలాంటి రాజకీయ జోక్యం ఉండొద్దని సూచించారు. రాజ్యాంగ నిబద్ధతను, నైతిక విలువలను కాపాడటం ప్రధానిగా మీ తక్షణ కర్తవ్యమని గుర్తించాలని కవిత అన్నారు. ఈ కేసు విచారణ పూర్తయ్యే వరకు బండి సంజయ్ ను మంత్రివర్గం నుంచి తప్పించాలని మిమ్మల్ని కోరుతున్నాంటూ ప్రధాని కి రాసిన లేఖలో కవిత తెలిపారు.
ఈ క్రమంలో కవిత ప్రధాని మోదీకి కవిత లేఖను రాయడం సంచలనంగా మారింది. మరోవైపు పొక్సొ కేసులో బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్ తన లాయర్లతో వచ్చి పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడు. దీనిపై పేట్ బషిరాబాద్ పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. మరోవైపు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ తనకు చట్టం మీద నమ్మకం ఉందని, నేరం ఎవరు చేసిన పనిష్మెంట్ అందరికి ఒక్కటేనని, చట్టం ముందు అందరు సమానమేనని తెల్చి చెప్పారు.
