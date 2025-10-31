Jubilee Hills By Poll: కమ్మ ఓటర్లు చుట్టూ జూబ్లీహిల్స్ పాలిటిక్స్ తిరుగుతున్నాయా..! కమ్మ ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పోటీ పడుతున్నాయా..! కమ్మల కమ్మని చూపు తమకు దక్కితే గెలుపు ఈజీ అవుతుందని లెక్కలు వేసుకుంటున్నారా..! ఈ నేపథ్యంలోనే కమ్మ సామాజికవర్గం నేతలు సీఎం రేవంత్ ను కలిసి మద్దతు ప్రకటించారు..! ఆ వెంటనే బీఆర్ఎస్ నుంచి కమ్మ లీడర్లు రంగంలోకి దిగి.. ఓటర్లను తమవైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారా..! ముఖ్యంగా కమ్మ ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు ఖమ్మం జిల్లా నేతలు ఓ రేంజ్ లో పోటీ పడుతున్నారా..!
జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ లో కమ్మం జిల్లా కమ్మ నేతలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. నియోజకవర్గంలో తమ సామాజికవర్గం ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు ఎవరికి వారుగా ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు. జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ లో గెలుపు ఓటములను కమ్మ ఓటర్లు డిసైడ్ చేసే సంఖ్యలో ఉండటంతో వారిని ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు తెగ ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. కొద్దిరోజులుగా కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీలు గల్లీగల్లీలో ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్ మంత్రులు రంగంలోకి దిగేసి ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు కేవలం ముగ్గురు ఇంచార్జ్ మంత్రులను మాత్రమే నియమించిన హైకమాండ్.. తాజాగా మరొకొందరు మంత్రులను పలు డివిజన్లకు ఇంచార్జ్లు గా నియమించింది. ఇందులో ఖమ్మం జిల్లా మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర రావుకు వెంగల్ రావు నగర్ ఇంచార్జ్ బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఆ వెంటనే యాక్షన్ ప్రారంభించిన మంత్రి తుమ్మల కమ్మ నేతలకు టచ్ లోకి వెళ్లారు. ఆ తర్వాత నేతలంతా కలిసి సీఎంను కలిశారు. తమ మద్దతు కాంగ్రెస్ పార్టీకే అంటూ ప్రకటించారు. దాంతో కమ్మ ఓటర్లను తమవైపు తిప్పుకునేందుకు ఖమ్మం బీఆర్ఎస్ కమ్మ నేతలు రంగంలోకి దిగారు.
తాజాగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కమ్మ సామాజికవర్గం నేతలు కలిసినట్టు తెలుస్తోంది. వారంతా ముకుమ్మడిగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ప్రకటించినట్టు సమాచారం. ఈ విషయాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డినే స్వయంగా ప్రకటించారు. వాస్తవానికి కమ్మ నేతలంతా తెలుగుదేశం పార్టీని తమ ఇంటి పార్టీగా చెప్పుకుంటారు. తెలంగాణలోనూ కమ్మ ఓటర్లు టీడీపీగా మద్దతుగా నిలుస్తుంటారు. కానీ జూబ్లీహిల్స్ లో మాత్రం కాంగ్రెస్కు జై కొట్టారు. ఆ సందర్భంలోనే అమీర్ పేటలో మాజీ సీఎం ఎన్టీఆర్ విగ్రహాం ఏర్పాటు, నామినేటేడ్ పదవుల్లో తగిన ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని కమ్మ నేతలు కోరినట్టు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చెప్పుకొచ్చారు. అలాగే జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ లో కాంగ్రెస్కు మద్దతు ప్రకటించిన కమ్మ సామాజికవర్గానికి ఆయన ధాన్యవాదాలు తెలిపారు. అయితే కమ్మ నేతలంతా కాంగ్రెస్ కు మద్దతు ప్రకటించడంతో.. బీఆర్ఎస్ నేతలు అలర్ట్ అయ్యారు. ఆ వెంటనే ఖమ్మం జిల్లా బీఆరెఎస్ నేతలను రంగంలోకి దింపినట్టు తెలుస్తోంది.
ఇప్పుడు కమ్మ ఓటర్లు కాంగ్రెస్ వైపు వెళ్తున్నారని అలర్ట్ అయినా బీఆర్ఎస్.. ఆ వెంటనే ఖమ్మం జిల్లా కమ్మ నేతలను రంగంలోకి దిపింది. ఆ పార్టీకి చెందిన మాజీమంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్, ఖమ్మం జిల్లా అధ్యక్షుడు, ఎమ్మెల్సీ తాతమధుకు ఇన్చార్జ్ బాధ్యతలు అప్పగించినట్టు తెలుస్తోంది. దాంతో ఇద్దరు నాయకులు కమ్మ సామాజికవర్గం నాయకులకు టచ్లోకి వెళ్లారు. ఆ తర్వాత వెంగళ్రావు నగర్ డివిజన్ పరిధి కల్యాణ్ నగర్లో మాగంటి సునీతకు మద్దతుగా ప్రచారం చేశారు. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో కమ్మ ఓటర్లు కాంగ్రెస్ పార్టీకి బుద్ది చెప్పాలన్నారు. గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కమ్మ ఓటర్ల కోసం ఎంతో కృషి చేసిందని గుర్తు చేశారు.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్ధిగా మాగంటి సునీత పోటీ చేస్తున్నారు. ఆమె కూడా కమ్మ సామాజికవర్గమే. గతంలో దివంగత మాగంటి గోపినాథ్ గెలుపులోనూ కమ్మ ఓటర్లే కీలకపాత్ర పోషించారు. దాంతో ఈసారి కమ్మ సామాజికవర్గం తమవైపే ఉంటుందని బీఆర్ఎస్ భావిస్తోంది. ఎందుకంటే జూబ్లీహిల్స్లో కమ్మ నాయకులు బీజేపీ వైపు వెళ్తారని అందరూ అంచనా వేశారు. ఇప్పటికే ఎపీ సీఎం చంద్రబాబు బీజేపీ మద్దతు కోరితే తప్పక ఇస్తామంటూ ప్రకటించారు. బైపోల్లో బీజేపీ అభ్యర్దిగా లంకల దీపక్ రెడ్డి పోటీలో ఉన్నారు. అయినప్పటికీ కమ్మలు మాత్రం కాంగ్రెస్ అభ్యర్ధికి మద్దతు ప్రకటించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని రాజకీయంగా బలోపేతం చేసేందుకు జూబ్లీహిల్స్లో టీడీపీ అభిమానులు కాంగ్రెస్ వైపు మళ్లారనే చర్చ జరుగుతోంది. మొత్తం మీద కమ్మ ఓటర్లు ఎటువైపు మోగ్గుచూపారో తెలియాలంటే మాత్రం వచ్చే నెల 14వ తేదీవరకు ఆగాల్సిందే!
