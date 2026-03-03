Kavitha Injury: నార్సింగిలో ఉద్రిక్తత.. మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవితకు గాయం

Ex MLC Kavitha Get Injury: పేదల భూములపై విరుచుకుపడుతున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మూసీ ఒడ్డున నిర్మిస్తున్న ప్రాజెక్టుపై నిర్లక్ష్యం చేస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత నిరసన చేపట్టగా.. ఉద్రిక్తతకు దారి తీసింది. కొన్ని గంటల పాటు నిరసన ప్రదర్శన కొనసాగడంతో ఆమెను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అరెస్ట్ సమయంలో తోపులాట.. వాగ్వాదం జరగడంతో తెలంగాణ జాగృతి కార్యకర్తలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో కవిత చేయికి గాయమైంది.
Also Read: Bandi Sanjay: రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని అయితే భారతదేశానికి గ్రహణం: బండి సంజయ్
హైదరాబాద్ శివారులోని నార్సింగిలో మూసీ నదిని ఆక్రమించి అక్రమంగా నిర్మిస్తున్న భవనాలపై చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత ఆందోళన చేపట్టారు. సాయంత్రం దాదాపు 4 గంటలు నిరసనకు దిగారు. హైడ్రా బుల్డోజర్లు అక్కడికి వచ్చే వరకు ఆందోళన విరమించేది లేదని బైఠాయించారు. హైడ్రా కమిషనర్ రావాలని.. ఈ భవన నిర్మాణాన్ని వెంటనే అడ్డుకోవాలని జాగ్రృతి శ్రేణులు డిమాండ్ చేశారు.
వారు ఎంతకు నిరసన విరమణ చేయకపోవడంతో పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. కవితతో పాటు పలువురు జాగృతి నాయకుల అరెస్ట్ చేయగా.. నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత మాట్లాడుతూ.. 'పోలీసులు బలప్రయోగంతో మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయడం అన్యాయం. మూసీ నది మధ్యలో పెద్దవాళ్లు కడుతున్న బిల్డింగులను వదిలిపెట్టి పేదవాళ్ల బిల్డింగులు కూలగొడుతున్నారు' అని తెలిపారు. 'బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇక్కడ నిర్మాణాలకు అనుమతి ఇచ్చింది. కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కమీషన్లకు లొంగి పెద్దల పక్షాన్నే నిలుస్తోందని చెప్పడానికి ఇదే నిదర్శనం. మూసీ రివర్ బెడ్డులో ఉన్న నిర్మాణాలపై చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. అదే ఖమ్మం వెలుగుమట్లలో పేదలు వేసుకున్న గుడిసెలను బలవంతంగా కూల్చేశారు' అని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'హైదరాబాద్ శివారుల్లో పేదల ఇండ్లను కూల్చేసినందుకు రేవంత్ రెడ్డి తప్పకుండా మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది' అని హెచ్చరించారు.
'రేపు అయినా హైడ్రా బుల్డోజర్లు ఇక్కడికి వస్తే.. హైడ్రా కమిషనర్ స్పందించి చర్యలు తీసుకుంటేనే ఈ ప్రభుత్వం పేదల పక్షాన ఉన్నదని మేం భావిస్తాం' అని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత తెలిపారు. ఇతర నిర్మాణాలకు మూసీ బెడ్డు నుంచి 30 మీటర్ల దూరం ఉండాలనే నిబంధనలు విధిస్తున్న ప్రభుత్వం కొందరు పెద్దల భవనాలు 5 మీటర్ల దూరంలోనే ఉన్న అనుమతులు ఇస్తున్నారంటే ఎంతటి అక్రమాలు జరుగుతున్నాయో తేలిపోతున్నది' అని రేవంత్ రెడ్డిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అక్రమ నిర్మాణాలపై జాగృతి న్యాయపోరాటం చేస్తుందని కవిత ప్రకటించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.