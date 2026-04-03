Sunrisers Hyderabad Office: ఐపీఎల్ 2026లో టాప్ జట్టుగా ఉన్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్కు సొంత గడ్డ హైదరాబాద్కు భారీ షాక్ తగిలింది. హైదరాబాద్లో జరగాల్సిన తొలి మ్యాచ్కు ముందే ఊహించని పరిణామం ఎదురైంది. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ కార్యాలయం ముందు తెలంగాణ జిల్లాల క్రికెట్ సంఘం ధర్నా చేపట్టింది. ఐపీఎల్లో సన్రైజర్స్ వ్యవహార శైలిని వ్యతిరేకిస్తూ జిల్లా క్రికెట్ సంఘం ఆందోళనకు దిగింది. జట్టులోకి తెలంగాణ క్రికెటర్లను తీసుకోవాలని ఆ సంఘం నాయకులు డిమాండ్ చేశారు.
సన్రైజర్స్ జట్టులోకి తెలంగాణ క్రికెటర్లను తీసుకోవాలని కోరుతూ తెలంగాణ జిల్లాల క్రికెట్ సంఘం ప్రతినిధులు హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్లోని సన్రైజర్స్ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా చేశారు. ఓయూ విద్యార్థులతో కలిసి ఆ సంఘం ప్రతినిధి, శాట్స్ మాజీ చైర్మన్ అల్లీపురం వెంకటేశ్వర రెడ్డి కార్యాలయం ముందు బైఠాయించారు. సన్రైజర్స్ యాజమాన్యానికి.. కావ్య మారన్ డౌన్ డౌన్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. అనంతరం సన్రైజర్స్ కార్యాలయ సిబ్బందికి వినతిపత్రాన్ని అందజేశారు.
అనంతరం అల్లీపురం వెంకటేశ్వర రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణ వనరులు వాడుకుంటూ.. హైదరాబాద్ పేరు పెట్టుకుని జట్టులో తెలంగాణ క్రికెటర్లకు అవకాశం ఇవ్వరా? అని ప్రశ్నించారు. 118 మంది క్రికెటర్లు రిజస్టర్ అయితే అందులో ఒక్క క్రికెటర్ను కూడా తీసుకోరా? అని నిలదీశారు. సన్రైజర్స్ జట్టులోకి తెలంగాణ క్రీడాకారులకు అవకాశం కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. సన్రైజర్స్ జట్టులో తెలంగాణ క్రీడాకారులకు అవకాశం కల్పించకుండా.. పాకిస్థాన్ క్రికెటర్లను తీసుకుంటారా? అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
హైదరాబాద్ పేరు వాడుకుంటున్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు తెలంగాణ క్రీడాకారులకు తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతోందని అల్లీపురం వెంకటేశ్వర రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరిగే పోటీలకు హాజరవుతున్న సన్రైజర్స్ నిర్వాహకులు తెలంగాణ క్రీడాకారులపై వివక్ష ప్రదర్శించడం సరికాదని హితవు పలికారు. జట్టులోకి తెలంగాణ క్రీడాకారులకు చోటు దక్కే వరకు తమ పోరాటం ఉంటుందని అల్లీపురం వెంకటేశ్వర రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
