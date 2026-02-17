English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • kcr Birthday: మాజీ సీఎం కేసీఆర్ బర్త్ డే.. గులాబీ దళపతికి ప్రత్యేకంగా విషేస్ చెప్పిన రేవంత్ రెడ్డి.. ఏమన్నారంటే..?

kcr Birthday: మాజీ సీఎం కేసీఆర్ బర్త్ డే.. గులాబీ దళపతికి ప్రత్యేకంగా విషేస్ చెప్పిన రేవంత్ రెడ్డి.. ఏమన్నారంటే..?

Revanth reddy special birthday wishes to kcr: మాజీ ముఖ్యమంత్రి గులాబీ దళపతి కేసీఆర్ కు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యేకంగా విషేస్ చెప్పారు. అంతే కాకుండా  భగవంతుడు ఆయనకు సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు ఎక్స్ వేదికగా ట్విట్ పోస్ట్ చేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 17, 2026, 12:24 PM IST
  • కేసీఆర్ బర్త్ డే..
  • తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలతో సహా పలువురి ట్విట్..

kcr Birthday: మాజీ సీఎం కేసీఆర్ బర్త్ డే.. గులాబీ దళపతికి ప్రత్యేకంగా విషేస్ చెప్పిన రేవంత్ రెడ్డి.. ఏమన్నారంటే..?

cm revanth reddy special birthday day wishes to Telangana former cm kcr:  తెలంగాణలో రాజకీయాలు ప్రస్తుతం మున్సిపల్ ఎన్నికల మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ ల ఎన్నిక చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. అన్ని ప్రధాన పార్టీలు కూడా పదునైన తమ వ్యూహాలతో ముందుకు వెళ్తున్నాయి. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ లు, బీఆర్ఎస్ లు, ఎంఐఎంలు పలు చోట్ల పొత్తులు పెట్టుకున్నాయి. దీనిపై బీజేపీ భగ్గుమంది. అంతేకాకుండా  బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ ల మధ్య ఫెవికాల్ బంధం బైటపడిందని ఎద్దేవా చేశారు. ఇక మరోవైపు వివిధ పార్టీల నేతల మధ్య మాటల తూటాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. తాజాగా.. తెలంగాణ తొలి ముఖ్య మంత్రి కేసీఆర్ ఈ రోజు తన 72వ పుట్టిన రోజును జరుపుకుంటున్నారు.

ఈ క్రమంలో  తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు పండగలా కేసీఆర్ బర్త్ డేను నిర్వహిస్తున్నారు. ఆస్పత్రులలో రక్తదానాలు, పండ్ల పంపిణి, అన్నదానం, అర్చనలు, పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. మొత్తంగా తమ ప్రియతమ నేత అయిన గులాబీ దళపతిపై తమకున్న ప్రేమను, అభిమానంను చాటు కుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం.. కేసీఆర్ కు ప్రత్యేకంగా జన్మదినంనేపథ్యంలో స్పెషల్ గా ట్విట్ చేశారు.
 

ప్రజాసేవలో నిమగ్నమవుతూ రాష్ట్రాభివృద్ధికి పాటుపడటంలో భగవంతుడు కేసీఆర్‌కు సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని నిరంతరం ఆకాంక్షింస్తున్నట్లు రేవంత్ రెడ్డి ట్విట్ చేశారు. అదే విధంగా  ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్, వైసీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిలు కూడా కేసీఆర్‌కు ప్రత్యేకంగా పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. 

కేసీఆర్ ఎన్నో  ఏళ్లుగా ప్రజల కోసం పాటుపడుతున్నారని ఉన్నారని, రాష్ట్రానికి మరింత సేవ చేసే శక్తిని భగవంతుడు ఆయనకు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నానని పవన్ కల్యాణ్ పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ నిండు నూరేళ్లు ఆయురారోగ్యాలతో, సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని ఆదేవుడు వారికి అన్నివిధాలుగా సహాకరించాలని ఆకాంక్షింస్తున్నట్లు పలువురు నేతలు ట్విట్ లు చేశారు.

Read more: Jeevan Reddy: కాంగ్రెస్‌కు జీవన్ రెడ్డి రాజీనామా..?.. ఎమ్మెల్యే సంజయ్ టార్గెట్‌గా మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

అదే విధంగా కేసీఆర్ కుమారుడు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సైతం  తన తండ్రికి 72 వ పుట్టిన రోజు నేపథ్యంలో విషేస్ చెబుతూ ట్విట్ చేశారు. తన రియల్ హీరో అని, ప్రతిరోజు కూడా స్పూర్తిని పొందుతుంటానని, ఎల్లప్పుడు ఆయురారోగ్యాలతో, చల్లగా ఉండాలని కేటీఆర్ భావొద్వేగంకు గురౌతు ఎమోషనల్ ట్విట్ చేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KCR BirthdayCM Revanth ReddyHappy birthday kcr sirFormer cm kcr birthdaybrs kcr birthday

