Rtc Jobs: తెలంగాణలో ఆర్టీసీ సమ్మె ఎఫెక్ట్.. ఉద్యోగాల భర్తీకి యాజమాన్యం నోటిఫికేషన్.. అర్హతలు ఏంటంటే..?

Khammam depo rtc officials issued jobs for driver and conductors: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ సమ్మె కొనసాగుతుంది.ఈ క్రమంలో ఆర్టీసీ జాక్ ప్రభుత్వంతో చర్చలు విఫలం కావడంతో నిన్న రాత్రి నుంచి సమ్మే బాట పట్టారు. దీంతో ఎక్కడికక్కడ బస్సులు నిలిచిపోయాయి. ఈ క్రమంలో సమ్మే సమస్యలకు పరిష్కారం కాదని చెప్పిన ఆర్టీసీ అధికారులు, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఈ డిమాండ్ల పరిష్కారానికి కమిటిని వేశామన్నారు. మరోవైపు ఆర్టీసీ జాక్ మాత్రం కమిటిలు వేస్తు కాలాయాపాన చేస్తు తమ న్యాయపరమైన డిమాండ్లను ప్రభుత్వం కావాలని పెండింగ్ లో పెడుతుందని కార్మికులు, డ్రైవర్లు వాపోతున్నారు. మొత్తంగా వెనక్కు తగ్గని కార్మికులు సమ్మెకు దిగారు.
ఈ క్రమంలో సమ్మె నేపథ్యంలో ఖమ్మం పరిధిలోని ఆర్టీసీ యాజమాన్యం రోజు వారి కండక్టర్, డ్రైవర్ పోస్టులకు అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరింది. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని 7 డిపోల పరిధిలోని కండక్టర్ పోస్ట్ ల కోసం, రీజనల్ మేనెజర్ సరిరామ్ ప్రకటన విడుదల చేశారు. టెన్త్ పాస్ అయి ఉంటే కండక్టర్ పోస్టు కోసం ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ లను డిపోమేనెజర్ అందించాలని అన్నారు.
అదే విధంగా .. డిపో మేనేజర్ లు టీమ్స్ మిషన్ అవగాహనపై కల్పించి రూట్లలో పంపించాలన్నారు. మరోవైపు డ్రైవర్ల పోస్టుల కోసం కనీస విద్యార్హత కలిగి 18 నెలల డ్రైవింగ్ పై అనుభవం ఉండాలని పేర్కొన్నారు. కండక్టర్లకు రు. 900 , డ్రైవర్ కు రోజుకు రూ. వెయ్యిరూపాయలు వేతనంగా ఇస్తామన్నారు. ఆసక్తిగల వారు డిపోమెనెజర్ లను సర్టిఫికేట్లతో కలవాలని కోరారు.
ముఖ్యంగా.. ఉద్యోగులు లేవనెత్తిన 32 డిమాండ్లలో 29 అంశాలపై ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని మంత్రి పొన్నం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వెంటనే వీటిని పరిష్కరించవచ్చన్నారు. మిగిలిన ఆర్టీసీ విలీనం, యూనియన్ల గుర్తింపు వంటి అంశాలు సాంకేతిక పరమైనవని, వీటిపై లోతైన పరిశీలన అవసరమని, సీఎం. డిప్యూటీ సీఎంలతో చర్చించిన తర్వాత దీనిపై నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు. ఆర్టీసీ విలీనం ఆలస్యమైనప్పటికీ, ప్రతి నెలా 1వ తేదీనే జీతాలు చెల్లిస్తున్నామని అన్నారు.
దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న 2017 పీఆర్సీతో పాటు బకాయిపడ్డ డీఏలను, 2013 నాటి బాండ్లను పరిష్కరించినట్లు చెప్పారు.
రూ.1,205 కోట్లుగా ఉన్న పీఎఫ్ బకాయిలను రూ.600 కోట్లకు, రూ.690 కోట్లుగా ఉన్న సీసీఎస్ బకాయిలను రూ.300 కోట్లకు తగ్గించామన్నారు. పని భారం తగ్గించేందుకు త్వరలోనే 4,538 మంది ఉద్యోగుల భర్తీ చేస్తామన్నారు. పీఎఫ్, సీసీఎస్ కోసం ప్రతినెలా రూ.75 కోట్లు చెల్లిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
