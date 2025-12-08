English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Global Summit: తెలంగాణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.10 లక్షల కోట్లు ఇచ్చింది: కిషన్‌ రెడ్డి

Global Summit: తెలంగాణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.10 లక్షల కోట్లు ఇచ్చింది: కిషన్‌ రెడ్డి

Kishan Reddy Announced We Given Rs 10 Lakh Crores To Telangana: వికసిత్‌ భారత్‌లో తెలంగాణ అభివృద్ధి భాగం చేస్తామని కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి తెలిపారు. ఇప్పటివరకు తెలంగాణకు రూ.10 లక్షల కోట్లకు పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు అందించిందని వెల్లడించారు. గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌లో కీలక ప్రసంగం ఇలా ఉంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 8, 2025, 07:03 PM IST

Trending Photos

Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ మైండ్‌బ్లోయింగ్‌ మంత్లీ ప్లాన్‌.. రూ.154 కే 365 రోజుల నెలవారీ వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌..!
5
Airtel 1849 plan
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ మైండ్‌బ్లోయింగ్‌ మంత్లీ ప్లాన్‌.. రూ.154 కే 365 రోజుల నెలవారీ వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌..!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ప్రయాణాలు వాయిదా..
5
Today horoscope December 8
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ప్రయాణాలు వాయిదా..
Retirement Plan: రిటైర్‌ అయ్యాక అద్భుతమైన ప్రణాళిక ఇదే..! ఏమిటో తెలుసా?
6
Retired Employees
Retirement Plan: రిటైర్‌ అయ్యాక అద్భుతమైన ప్రణాళిక ఇదే..! ఏమిటో తెలుసా?
Bank Holiday: బ్యాంకు ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై వారానికి రెండు సెలవులు
6
Bank employees
Bank Holiday: బ్యాంకు ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై వారానికి రెండు సెలవులు
Global Summit: తెలంగాణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.10 లక్షల కోట్లు ఇచ్చింది: కిషన్‌ రెడ్డి

Telangana Global Summit: 'తెలంగాణను దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ప్రస్తుతం దేశంలోనే నాలుగో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా తెలంగాణ ఉంది. త్వరలోనే మూడో స్థానానికి ఎగబాకుతుందనడంలో సందేహం లేదు. తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేసేందుకు ఎప్పుడూ సిద్ధంగానే ఉంటుంది' అని కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి తెలిపారు. 2014 నుంచి తెలంగాణ అభివృద్ధికి పన్నులు, గ్రాంట్లు, కేంద్ర ప్రాయోజిక పథకాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల రూపంలో రూ.10 లక్షల కోట్లకు పైగా నిధులను అందాయని ప్రకటించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: School Holiday: రేపు అన్నీ పాఠశాలలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చారో తెలుసా?

హైదరాబాద్‌ శివారులో గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌లో కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'హైదరాబాద్ అంటేనే సాంకేతికతో సంప్రదాయం, శాస్త్ర పరిజ్ఞానంతో ఆధ్యాత్మికత, వారసత్వ సంపదతో సృజనాత్మకత కలగలిసి ఉంటాయి. తెలంగాణ ఏర్పడిన 2014లోనే మార్పు, పారదర్శకత నినాదంతో ప్రధానమంత్రి  నరేంద్రమోదీ  కేంద్రంలో అధికారంలోకి వచ్చారు. మోదీ  అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రపంచంలోనే శక్తిమంతమైన దేశంగా భారత్ అవతరించింది' అని కిషన్‌ రెడ్డి తెలిపారు.

Also Read: Liquor: ఏపీ మద్యం విక్రయాల్లో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. చంద్రబాబు ఎందుకు షాకయ్యారో తెలుసా?

'పేదరిక నిర్మూలన, డిజిటల్ సాధికారత, వడివడిగా మౌలికవసతుల కల్పన, రైతుల సంక్షేమం, స్టార్టప్స్ కు ప్రోత్సాహం ఇలా అన్ని రంగాల్లో మున్ముందుకు సాగిపోతోంది. హైదరాబాద్ కేవలం ఓ రాష్ట్రానికి రాజధాని నగరం కాదు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు మూలస్తంభం లాంటిది. ఐటీ హబ్‌గా, ఇన్నొవేషన్ కారిడార్‌గా, ఫార్మాసూటికల్ క్యాపిటల్‌గా, ఏరోస్పేస్ టెక్నాలజీ సెంటర్‌గా వర్ధిల్లుతోంది. ఈ హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజీని మరింత పెంచేందుకు అందరమూ కలిసి కట్టుగా కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది' అని కిషన్‌ రెడ్డి వివరించారు.

Also Read: New Labour Codes: కొత్త లేబర్ కోడ్‌లపై కేటీఆర్ ఆగ్రహం.. మోదీ ప్రభుత్వానికి మాస్ వార్నింగ్

'2047 నాటికి వికసిత భారత్‌ రాష్ట్రాల సహకారంతోనే సాకారమవుతుంది. పరిశ్రమలను, స్టార్టప్స్‌ను, టాలెంట్‌ను, అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులను ఆకర్షించే విషయంలో రాష్ట్రాలు పోటీ పడాలి. రాష్ట్రాల మధ్య సుహృద్భావ పోటీతోనే ప్రమాణాలు పెరగడంతోపాటు సంస్కరణలకు వీలు కలుగుతుంది. తద్వారా ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించే అవకాశం ఉంటుంది. 2014 నుంచి 25 వరకు 748.78 బిలియన్ డాలర్ల విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు వచ్చాయి. అంతకుముందు దశాబ్దంతో పోలిస్తే ఏకంగా 143 శాతం వృద్ధి నమోదు కావడం విశేషం' అని కిషన్‌ రెడ్డి వెల్లడించారు.

Also Read: Global Summit: దేశంలోనే అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దుతాం

మోదీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన సంస్కరణలతో వ్యవస్థలో పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం, అవినీతి రహిత పాలన పెరిగింది. దీంతో పెట్టబడిదారుల్లో నమ్మకం పెరిగిందని కిషన్‌ రెడ్డి తెలిపారు. భారత్‌ను పెట్టుబడులకు సురక్షితమైన దేశంగా అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులు భావిస్తున్నారని.. ‘ఆత్మ నిర్భర్ భారత్’, ‘మేకిన్ ఇండియా’ ద్వారా భారత్ మొబైల్ ఫోన్ల తయారీ రంగంలో ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద దేశంగా అవతరించిందని వివరించారు. 

'2014లో రెండు యూనిట్లు ఉండగా, ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య ఏకంగా 300 యూనిట్లకు పెరిగింది. రక్షణ రంగం ఎగుమతులు 2013-14లో రూ.686 కోట్లు ఉండగా, ఇప్పుడు 34 రెట్లు పెరిగి ఏకంగా రూ.23,622 కోట్లకు ఎగబాకాయి. ఆపరేషనల్ ఎయిర్‌పోర్టులు 2014లో 74 ఉండగా, ఇప్పుడు అది రెట్టింపై 160కి పెరిగాయి. రైల్వే క్యాపిటల్ పెట్టుబడులు, మెట్రో నెట్‌వర్క్ భారీగా పెరిగాయి. పదేళ్లలో దేశంలో రూ.25 కోట్ల మంది పేదరికం నుంచి బయటపడ్డారు. ద్రవ్యోల్బణం నియంత్రణలో ఉంది. గ్లోబల్ నార్త్, గ్లోబల్ సౌత్‌కు మధ్య వారధిగా, పెద్దన్న పాత్ర పోషిస్తోంది' అని కిషన్‌ రెడ్డి తెలిపారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Global SummitKishan ReddyHyderabadBJPtelangana news

Trending News