English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Telangana Cabinet: తెలంగాణ మంత్రివర్గ నిర్ణయాలు.. ఏమేమి తీసుకున్నారో తెలుసా?

Telangana Cabinet: తెలంగాణ మంత్రివర్గ నిర్ణయాలు.. ఏమేమి తీసుకున్నారో తెలుసా?

Know About Telangana Cabinet Decisions: తీవ్ర ఉత్కంఠ.. వివాదాలు రాజుకున్న సమయంలో సమావేశమైన తెలంగాణ మంత్రివర్గం కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంది. మంత్రివర్గంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను మీడియాకు వెల్లడించారు. మంత్రివర్గ నిర్ణయాలు ఏమిటో తెలుసా?

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 23, 2025, 11:05 PM IST

Trending Photos

Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
5
5 Rs Note Value
Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
7
Gold rates
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
8
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
10
IPL 2026 Mini Auction
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
Telangana Cabinet: తెలంగాణ మంత్రివర్గ నిర్ణయాలు.. ఏమేమి తీసుకున్నారో తెలుసా?

Telangana Ministers: ఒకరి మీద ఒకరు ఆరోపణలు.. బహిరంగంగా తిట్టుకోవడంతో తెలంగాణలో తీవ్ర రాజకీయ దుమారం రేపుతోంది. మంత్రుల అవినీతి.. కుంభకోణాలు ఒక్కోటి వెలుగుచూస్తున్న సమయంలో జరిగిన తెలంగాణ మంత్రిమండలి సమావేశంపై తీవ్ర ఉత్కంఠ ఏర్పడింది. అయితే సమావేశం అనంతరం మీడియా ముందుకు వచ్చిన మంత్రులు సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో చేపట్టే పనులు.. సమావేశ తీర్మానాలు వివరించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Konda Surekha: టెండర్ల వివాదంలో కొండా సురేఖ యూటర్న్‌.. రేవంత్ రెడ్డికి క్షమాపణ

మంత్రివర్గ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఇవే..

  • ప్రపంచంలోనే పొడవైన ఎస్ఎల్బీసీ సొరంగం పనులను పునరుద్ధరించాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం. మిగిలిన సొరంగం పనులను అత్యాధునిక డ్రిల్లింగ్ నైపుణ్యంతో చేపట్టాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. అంచనా వ్యయంలో ఎలాంటి మార్పు లేకుండా మిగిలిన పనులు కూడా పూర్తి చేసేందుకు కాంట్రాక్టు ఏజెన్సీ  ముందుకు వచ్చింది. అదే కాంట్రాక్టు కంపెనీకి సొరంగం తవ్వకం పూర్తి చేసే పనులు అప్పగించేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం. 2028 జూన్ నాటికి ఎస్‌ఎల్‌బీసీని పూర్తి చేయాలని గడువు నిర్ణయం.
  • బీసీ రిజర్వేషన్లపై హైకోర్టు మధ్యంతర తీర్పు, సుప్రీంకోర్టు తీర్పుల నేపథ్యంలో న్యాయ నిపుణుల సలహాలు, సూచనల ప్రకారం ప్రభుత్వం ముందుకువెళ్లాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం.
  • స్థానిక ఎన్నికలపై హై కోర్టులో ఉన్న ఒక పిటిషన్ నవంబర్ 3వ తేదీన విచారణకు రానుంది. ఆ రోజు హైకోర్టులో వెలువడే ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ముందుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుందని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. నవంబర్ 7వ తేదీన సమావేశమై రిజర్వేషన్లు, స్థానిక ఎన్నికలపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని మంత్రివర్గం తీర్మానం.

Also Read: KCR: జూబ్లీహిల్స్‌లో రౌడీ షీటర్‌ను ఓడించాలి.. మాగంటి సునీతను గెలిపించాలి: కేసీఆర్‌ దిశానిర్దేశం

  • స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న ఇద్దరు పిల్లల నిబంధనను ఎత్తివేసేందుకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. దీనికి వీలుగా తెలంగాణ పంచాయతీ రాజ్ చట్టం 2018లో సెక్షన్ 21(3ని తొలిగించేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం.
  • నిర్మాణంలో ఉన్న నాలుగు సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులను  వేగంగా పూర్తి చేయాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం. వరంగల్‌లోని సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి, ఎల్బీ నగర్ టిమ్స్, సనత్‌నగర్ టిమ్స్, అల్వాల్ టిమ్స్ నిర్మాణాలను వేగవంతం చేయాలని ఆదేశం.
  • రాష్ట్రంలో 1,500 మెగావాట్ల బ్యాట‌రీ ఎన‌ర్జీ స్టోరేజీ యూనిట్ల ఏర్పాటు ప్ర‌తిపాద‌న‌ల‌కు మంత్రివర్గం సూత్ర‌ప్రాయ ఆమోదం. ఈ నిర్మాణాల‌ను ఎక్క‌డ చేప‌ట్టాల‌నే దానిపై విద్యుత్ శాఖ నిర్ణ‌యం తీసుకోవాల‌ని సూచన.
  • రామ‌గుండంలో 52 ఏళ్ల కిందటి రామగుండం థర్మల్ స్టేషన్ (ఆర్‌టీఎస్‌-బీ 62.5 మెగావాట్ల‌ యూనిట్) కాల పరిమితి ముగియడంతో దానిని తొలగించేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం. 
  • విద్యుత్తు అవసరాలు.. పదేళ్ల విద్యుత్‌ డిమాండ్ అంచనాలకు అనుగుణంగా భవిష్యత్తు ప్రణాళిక తయారు చేయాలని విద్యుత్‌ శాఖకు మంత్రివర్గం ఆదేశం. దీనికి అవసరమైన విద్యుత్తు ఉత్పత్తికి అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలను నివేదించాలని సూచన.

Also Read: Ind vs Aus: ఆస్ట్రేలియా చేతిలో రెండో భంగపాటు.. టీమిండియాకు ఏమైంది..? అందరి కళ్లు కోహ్లీపైనే?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

SecretariatHyderabadTelangana cabinetKonda surekhaKonda Surekha vs Revanth Reddy

Trending News