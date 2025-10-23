Telangana Cabinet: తెలంగాణ మంత్రివర్గ నిర్ణయాలు.. ఏమేమి తీసుకున్నారో తెలుసా?

Telangana Ministers: ఒకరి మీద ఒకరు ఆరోపణలు.. బహిరంగంగా తిట్టుకోవడంతో తెలంగాణలో తీవ్ర రాజకీయ దుమారం రేపుతోంది. మంత్రుల అవినీతి.. కుంభకోణాలు ఒక్కోటి వెలుగుచూస్తున్న సమయంలో జరిగిన తెలంగాణ మంత్రిమండలి సమావేశంపై తీవ్ర ఉత్కంఠ ఏర్పడింది. అయితే సమావేశం అనంతరం మీడియా ముందుకు వచ్చిన మంత్రులు సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో చేపట్టే పనులు.. సమావేశ తీర్మానాలు వివరించారు.
మంత్రివర్గ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఇవే..
- ప్రపంచంలోనే పొడవైన ఎస్ఎల్బీసీ సొరంగం పనులను పునరుద్ధరించాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం. మిగిలిన సొరంగం పనులను అత్యాధునిక డ్రిల్లింగ్ నైపుణ్యంతో చేపట్టాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. అంచనా వ్యయంలో ఎలాంటి మార్పు లేకుండా మిగిలిన పనులు కూడా పూర్తి చేసేందుకు కాంట్రాక్టు ఏజెన్సీ ముందుకు వచ్చింది. అదే కాంట్రాక్టు కంపెనీకి సొరంగం తవ్వకం పూర్తి చేసే పనులు అప్పగించేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం. 2028 జూన్ నాటికి ఎస్ఎల్బీసీని పూర్తి చేయాలని గడువు నిర్ణయం.
- బీసీ రిజర్వేషన్లపై హైకోర్టు మధ్యంతర తీర్పు, సుప్రీంకోర్టు తీర్పుల నేపథ్యంలో న్యాయ నిపుణుల సలహాలు, సూచనల ప్రకారం ప్రభుత్వం ముందుకువెళ్లాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం.
- స్థానిక ఎన్నికలపై హై కోర్టులో ఉన్న ఒక పిటిషన్ నవంబర్ 3వ తేదీన విచారణకు రానుంది. ఆ రోజు హైకోర్టులో వెలువడే ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ముందుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుందని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. నవంబర్ 7వ తేదీన సమావేశమై రిజర్వేషన్లు, స్థానిక ఎన్నికలపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని మంత్రివర్గం తీర్మానం.
- స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న ఇద్దరు పిల్లల నిబంధనను ఎత్తివేసేందుకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. దీనికి వీలుగా తెలంగాణ పంచాయతీ రాజ్ చట్టం 2018లో సెక్షన్ 21(3ని తొలిగించేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం.
- నిర్మాణంలో ఉన్న నాలుగు సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులను వేగంగా పూర్తి చేయాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం. వరంగల్లోని సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి, ఎల్బీ నగర్ టిమ్స్, సనత్నగర్ టిమ్స్, అల్వాల్ టిమ్స్ నిర్మాణాలను వేగవంతం చేయాలని ఆదేశం.
- రాష్ట్రంలో 1,500 మెగావాట్ల బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజీ యూనిట్ల ఏర్పాటు ప్రతిపాదనలకు మంత్రివర్గం సూత్రప్రాయ ఆమోదం. ఈ నిర్మాణాలను ఎక్కడ చేపట్టాలనే దానిపై విద్యుత్ శాఖ నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచన.
- రామగుండంలో 52 ఏళ్ల కిందటి రామగుండం థర్మల్ స్టేషన్ (ఆర్టీఎస్-బీ 62.5 మెగావాట్ల యూనిట్) కాల పరిమితి ముగియడంతో దానిని తొలగించేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం.
- విద్యుత్తు అవసరాలు.. పదేళ్ల విద్యుత్ డిమాండ్ అంచనాలకు అనుగుణంగా భవిష్యత్తు ప్రణాళిక తయారు చేయాలని విద్యుత్ శాఖకు మంత్రివర్గం ఆదేశం. దీనికి అవసరమైన విద్యుత్తు ఉత్పత్తికి అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలను నివేదించాలని సూచన.
