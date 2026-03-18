English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
Komatireddy Venkat Reddy: అద్భుతమైన రోడ్లను నిర్మిస్తాం.. దేశమంతా తెలంగాణ రోడ్ల గురించి చెప్పుకోవాలి: కోమటి రెడ్డి

Telangana Roads Development: తెలంగాణలో హ్యామ్‌ మోడల్‌ గైడ్‌ లైన్స్‌తోనే అధునాతన రోడ్ల నిర్మాణం చేపడతామని మంత్రి కోమటిరెడ్డి తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేసిన సిద్దిపేట, గజ్వేల్‌ రింగు రోడ్లు సైతం పూర్తి చేస్తామన్నారు. ఆర్టీసీ ఉచిత ప్రయాణ పథకానికి 11 వేల కోట్ల రూపాయలను చెల్లించినట్లు అసెంబ్లీలో వివరించారు.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Mar 18, 2026, 05:53 PM IST

Trending Photos

Telangana Roads Development: 2028 జూన్‌ నాటికి దేశంలో రోడ్లు అంటే అందరూ తెలంగాణా వైపునకు తిరిగి చేసేలా నిర్మిస్తామని తెలంగాణ రోడ్లు, భవనాలు, సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌ రెడ్డి తెలిపారు. అసెంబ్లీ వేదికగా ప్రస్తుతం జరగుతున్న సమావేశాల్లో భాగంగా ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో మంత్రి కోమటిరెడ్డి ప్రతిపక్ష శాసన సభ్యులకు సమాదానమిస్తూ.., తాము పునరుద్దరిస్తున్న అభివృద్ధి పనులకు గత బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రభుత్వం ధన్యవాదాలు తెలపాలని సూచించారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ.., తమ సాధారణ బడ్జెట్‌ తక్కువగా ఉంది, దీనికి తోడు తమ శాఖకు ఉన్న  4,600 కోట్ల బకాయిలను కొద్ది కొద్దిగా చెల్లిస్తూ వస్తున్నామన్నారు. కొంచెం ఆలస్యమైనా సరే కానీ ఎవరూ ఉహించనంత నాణ్యమైన రోడ్లను నిర్మించి తీరుతామన్నారు. జనగామతో పాటు శాసన సభ్యులు హరీష్‌ రావు సూచించిన సిద్దిపేట రింగు రోడ్డుతో పాటు గజ్వెల్‌ రింగురోడ్లు పూర్తి చేస్తామన్నారు. గత ప్రభుత్వంలో నిర్లక్ష్యం చేసినా తాము వాటిని పూర్తి చేస్తామన్నారు. తమ ప్రభుత్వం సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో పాటుగా రోడ్ల మీద ప్రత్యేక దృష్టి సారించామని, ఈ ప్రణాళికలకు సంబంధించి టెక్నికల్‌ ఎవల్యూషన్‌ పూర్తి అయిపోయిందని, అవి రాగానే ఫైనాన్ష్‌ బిడ్‌ ఓపెన్‌ చేసి పనులు ప్రారంభిస్తామన్నారు. 

తప్పకుండా ప్రతీ రోడ్డు మండల కేంద్రానికి అనుసంధానం చేసేలా, సీఆర్‌ఎంలో 35 కోట్లు కేటాయించామన్నారు. సిద్దిపేట, జనగామ రోడ్డుతో పాటు మధ్యలో దుబ్బాక లింక్‌ రోడ్లు సైతం ఇందులో భాగమేనని ఆయన అన్నారు. ఈ పనులకు సంబంధించిన ప్రైస్‌ బిడ్‌ ఈ నెలాకరులోగా మోదలు పెట్టి అన్ని రోడ్లు పూర్తి చేస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. 4 వేల కోట్లు ప్రొవిజన్‌లో ఉంది.. అవి కూడా ఇందులో వినియోగిస్తామన్నారు.  8 రాష్ట్రాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం మొదలు పెట్టిన హ్యామ్‌ మోడల్‌లోనే, అవే గైడ్‌ లైన్స్‌తోనే ఈ రోడ్లు నిర్మిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం అన్ని రాష్ట్రాల కన్నా మన రాష్ట్రమే అడ్వాన్స్‌గా ఉంది, మిగిలిన రోడ్లకు కూడా టెండర్లు పిలుస్తున్నామని వివరించారు. 

ఈ రోడ్లు రెండు, మూడేళ్లకోసారి మళ్లీ, మళ్లీ పనులు చేసేలా కాకుండా దాదాపు 15 ఏళ్ల మెయింటెనెన్సుతో శాశ్వత పరిష్కారంలా రూపొందిస్తున్నామని, అమోదించిన 15 రోజుల్లో పనులు మొదలు పెడుతున్నట్లు తెలిపారు. ఈ పనుల్లో భాగంగా చిట్యాల నుంచి భువనగిరి రోడ్‌ కూడా ఉంటుందని, దీని కోసం హ్యామ్‌లో 300 కోట్లతో పనులు చేపట్టనున్నట్లు పేర్కోన్నారు.

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana AssemblyKomatireddy Venkat ReddyKomatireddy Venkat Reddy NewsMinister Komatireddy

Trending News