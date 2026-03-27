KT Rama Rao: మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ నిర్ణయం.. ఎమ్మెల్యేల క్రీడా పోటీల బహిష్కరణ

BRS Party MLAs Boycott Sports Meet: ప్రజా సమస్యలపై చర్చించాల్సిన సమయంలో.. ఆరు గ్యారంటీలు అమలు చేయక విఫలమైన సమయంలో క్రీడా పోటీలు నిర్వహించడాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మరోసారి తప్పుబట్టారు. ఎమ్మెల్యేలకు నిర్వహిస్తున్న క్రీడా పోటీలను తమ బీఆర్ఎస్ పార్టీ సభ్యులు బహిష్కరిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. శాసనసభ్యుల క్రీడా పోటీల్లో బీఆర్ఎస్ సభ్యులు పాల్గొనరని తెలిపారు. ప్రజా సమస్యలు పెండింగ్లో ఉండగా క్రీడా పోటీలు అవసరమా? అని ప్రశ్నించారు.
హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్లోని జింఖానా గ్రౌండ్స్లో ఉమెన్ డాక్టర్స్ క్రికెట్ లీగ్ సీజన్ - 4 ముగిసింది. ఈ ముగింపు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ విజేతలకు ట్రోఫీలు ప్రదానం చేశారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీల కోసం నిర్వహిస్తున్న క్రీడా పోటీలపై కేటీఆర్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో అన్ని రంగాల ప్రజలు అనేక సమస్యలు, సంక్షోభాలు ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో ఇటువంటి క్రీడా కార్యక్రమాలలో పాల్గొని సమయం వృథా చేయడం తగదని స్పష్టం చేశారు.
మేము ఎమ్మెల్యేలుగా ఈ క్రీడా పోటీలలో పాల్గొనబోమని మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు. సభను కనీసం ఇంకో 10 రోజులు కొనసాగించి ప్రజా సమస్యలపై విస్తృతంగా చర్చించాల్సిన అవసరం ఉందని.. అనేక కీలక అంశాలు ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్నాయని వివరించారు. ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్యలను పక్కనబెట్టి.. అర్థాంతరంగా అసెంబ్లీని వాయిదా వేసి క్రీడలు నిర్వహించడం ప్రజలు సమర్థించరని పేర్కొన్నారు. ఇది మంచి పరిణామం కాదని ప్రకటించారు. ప్రభుత్వం కూడా ఈ క్రీడా పోటీలపై పునరాలోచన చేయాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సూచించారు.
'మేము క్రీడలు ఆడి ఒలింపిక్స్కి వెళ్లేది ఏమీ లేదు. క్రీడలను ప్రోత్సహించాలంటే పిల్లలకు అవకాశాలు కల్పించి.. వారికి ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాలి. ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో ఆటలు ఆడించడంతో ప్రజలకు ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. ఎవరైనా క్రీడల్లో పాల్గొనాలనుకుంటే ముందుగా ప్రజా సమస్యలపై చర్చలు పూర్తిచేసి.. అసెంబ్లీని నిరవధికంగా వాయిదా వేసిన తర్వాత రెండు రోజులపాటు క్రీడలు నిర్వహించుకోవచ్చని సూచించారు. అసెంబ్లీ వాయిదా వేసి క్రీడలు నిర్వహించడం హాస్యాస్పదమని చెప్పారు. ఈ పరిణామాలు చూస్తే ప్రభుత్వానికి ప్రజా సమస్యలపై ఉన్న చిత్తశుద్ధి అర్థమవుతుందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు.
