KTR: బోరబండ యువకులకు కేటీఆర్‌ బంపరాఫర్‌.. తెలంగాణ భవన్‌ అప్పగింత

KT Rama Rao Visits Young Achievers Doctor Guard Company Office In Hyderabad: ఉద్యోగాలను అడిగే స్థాయి నుంచి.. ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి ఎదిగిన బోరబండ యువకులు స్థాపించిన డాక్టర్ గార్డ్ కంపెనీపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ అభినందించారు. వారికి ఆశీర్వాదం చేస్తూనే అందరూ ఇలా ఆలోచించాలని సూచించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 1, 2025, 08:26 PM IST

KTR: బోరబండ యువకులకు కేటీఆర్‌ బంపరాఫర్‌.. తెలంగాణ భవన్‌ అప్పగింత

Doctor Guard Company: తెలంగాణ యువతరాన్ని ఎప్పుడూ స్ఫూర్తి నింపడంలో ఎప్పుడూ ముందుంటామని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. ఉద్యోగాలు అడిగే వారు కాదు.. ఉద్యోగాలు ఇచ్చే వారిగా ఉండాలని తాను ఇచ్చిన పిలుపుతో స్ఫూర్తి పొంది కొందరు యువకులు 'డాక్టర్ గార్డ్' కంపెనీ స్థాపించడం అభినందనీయమని ప్రశంసించారు. ఉద్యోగాలు అడగడం కాకుండా.. పది మందికి ఉపాధి కల్పించాలనే గొప్ప లక్ష్యంతో కంపెనీని ప్రారంభించడం అభినందనీయమని కొనియాడారు.

తన ప్రసంగంతో స్ఫూర్తి పొందిన హైదరాబాద్‌లోని బోరబండకు చెందిన తొమ్మిది మంది యువకులు 'డాక్టర్ గార్డ్' వాటర్‌ప్రూఫ్ సొల్యూషన్స్ కంపెనీని బుధవారం మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రారంభించారు. జేఎన్‌టీయూ ప్రసంగంలో కేటీఆర్ చెప్పిన మాటల స్ఫూర్తితోనే కంపెనీని ఏర్పాటు చేసినట్లు 'డాక్టర్ గార్డ్' బృందం తెలిపింది. తమ కాళ్లపై తాము నిలబడాలనే లక్ష్యంతో కంపెనీని స్థాపించినట్లు యువకులను కేటీఆర్‌ అభినందించారు.

ప్రస్తుతం తమ కంపెనీలో 30 మందికి పైగా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నామని, రానున్న ఏడాదిలో ఈ సంఖ్యను వెయ్యికి పైగా తీసుకుపోయే లక్ష్యంతో తాము పనిచేస్తున్నామని యువ కంపెనీ బృందం తెలిపింది. తమ వాటర్‌ప్రూఫ్ సొల్యూషన్స్‌లో ప్రస్తుతం ఉన్న పద్ధతులకు మరింత ఆధునికతను, టెక్నాలజీని జోడించి ముందుకు తీసుకువచ్చినట్లు యువకులు కేటీఆర్‌కు వివరించారు. తాను ఇచ్చిన స్ఫూర్తితోనే కంపెనీని ప్రారంభించి చిన్నపాటి కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన యువకులకు కేటీఆర్‌ బంపర్‌ ఆఫర్‌ ప్రకటించారు.

డాక్టర్‌ గార్డ్‌ కంపెనీకి మొదటి కస్టమర్‌గా తానే ఉంటానని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌కు సంబంధించిన వాటర్‌ప్రూఫ్ పనులను డాక్టర్‌ గార్డ్‌ కంపెనీకి కేటీఆర్‌ అప్పగించారు. ఎలాంటి నిరుత్సాహం లేకుండా కష్టపడి పని చేస్తే తప్పక విజయం సాధిస్తారని సూచించారు. డాక్టర్ గార్డ్ భవిష్యత్తులో అద్భుతమైన విజయం సాధిస్తుందని ఆకాంక్షించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KT Rama Raobrs partyWater Proofing CompanyHyderabadDoctor Guard Company

