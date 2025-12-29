English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • KTR: సిట్‌లు,  విచారణలు, కేసుల పేరుతో సాధించేది ఏమిటి? కేటీఆర్‌ అసహనం

KTR: సిట్‌లు,  విచారణలు, కేసుల పేరుతో సాధించేది ఏమిటి? కేటీఆర్‌ అసహనం

KTR Big Disappoints On Revanth Reddy Silly Politics: అధికారంలోకి వచ్చాక కూడా రేవంత్ రెడ్డి మారలేదని.. సిట్‌లు, విచారణలు, కేసుల పేరుతో సాధించేది ఏమిటని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు. హైదరాబాద్‌ను ఇష్టారీతిగా విభజించడం ఒక సర్కస్‌గా మారిందని మండిపడ్డారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 29, 2025, 06:38 PM IST

Trending Photos

Balakrishna: ప్రైవేట్ భాగాలు నొక్కేస్తారు.. అందుకే బాలకృష్ణ కొట్టారు.. పూరి జగన్నాథ్ బయటపెట్టిన షాకింగ్ నిజాలు..!
5
Balakrishna controversy
Balakrishna: ప్రైవేట్ భాగాలు నొక్కేస్తారు.. అందుకే బాలకృష్ణ కొట్టారు.. పూరి జగన్నాథ్ బయటపెట్టిన షాకింగ్ నిజాలు..!
New Year 2026 Zodiac Prediction: జనవరి 1న జరగనున్న అద్భుతం..2026 లో ఈ 3 రాశుల వాళ్లు పట్టిందల్లా బంగారం..!
5
January 1 Astrology
New Year 2026 Zodiac Prediction: జనవరి 1న జరగనున్న అద్భుతం..2026 లో ఈ 3 రాశుల వాళ్లు పట్టిందల్లా బంగారం..!
Tabu: టబు మా ఇంటికి వస్తే ఆ పనే చేస్తుంది.. అమల ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్
5
Tabu
Tabu: టబు మా ఇంటికి వస్తే ఆ పనే చేస్తుంది.. అమల ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్
Bank Holiday: సెలవులతో 2025కు ముగింపు.. వరుసగా 5 రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌!
6
Bank Holiday
Bank Holiday: సెలవులతో 2025కు ముగింపు.. వరుసగా 5 రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌!
KTR: సిట్‌లు,  విచారణలు, కేసుల పేరుతో సాధించేది ఏమిటి? కేటీఆర్‌ అసహనం

KTR Chit Chat: జీహెచ్‌ఎంసీ విభజనపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పందించారు. 'జీహెచ్ఎంసీని మూడు చేస్తారు. ఫోర్త్ సిటీ అని పెట్టాడు కదా దాన్ని కూడా ఏదో కార్పొరేషన్ చేస్తాడు కావచ్చు. ఏం చేసినా శాస్త్రీయంగా ఉండాలి కానీ ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తే ఊరుకుంటారా? అన్నింటికి సమాధానం చెప్పాలి' అని రేవంత్ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ వార్నింగ్‌ ఇచ్చారు. అసెంబ్లీలో చర్చ పెట్టాలి.. చర్చలో మేము అన్ని మాట్లాడతామని తెలిపారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: KTR Chit Chat: కేసీఆర్‌కు పేరు.. చంద్రబాబుకు కోపం వస్తుందని రేవంత్‌ రెడ్డి డ్రామాలు

తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల వేళ సోమవారం కేటీఆర్‌ మీడియాతో కేటీఆర్‌ ఇష్టాగోష్టిగా మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా జీహెచ్‌ఎంసీ పరిపాలన యంత్రాంగం విభజనపై స్పందించిన కేఈఆర్‌.. 'జీహెచ్ఎంసీలో కాంగ్రెస్, ఎంఐఎం ఏం చేసుకుంటారో..? ఎవరికి లాభం చేకూర్చేలా చేసుకుంటారో వాళ్ల ఇష్టం. మాకు 2016లో జరిగిన జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నిక చరిత్రాత్మక ఎన్నిక. అలాంటి ఎన్నిక ఇప్పటివరకు చూడలేదు. మళ్లీ చూడబోము' అని తెలిపారు. కేవలం డబ్బులు సేకరణ కోసం మర్చంట్ బ్యాంకర్ బ్రోకర్లు చెప్పినట్లు చేస్తున్నారని కేటీఆర్‌ మండిపడ్డారు. 'ఈ డిలిమిటేషన్ కేవలం డబ్బుల కోసం చేస్తున్నదే. అడ్డగోలుగా విభజన చేశారు. గతంలో ఓల్డ్ సిటీలో కూడా మేము రెండో స్థానంలో గెలవడం జరిగింది. గతంలో మేం గెల్చిన సీట్లు ఇంకా ఎవరు గెలవలేరు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ చెప్పారు.

Also Read: Tirumala Temple: ఇల వైకుంఠంగా తిరుమల ఆలయం.. శ్రీవారికి ఎవరూ దిష్టి పెట్టొద్దు

టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్‌పై నానా హడావుడి చేస్తున్న రేవంత్‌ రెడ్డి తీరుపై కేటీఆర్ స్పందిస్తూ.. 'ముఖ్యమంత్రికి ఇంటెలిజెన్స్‌ వస్తుంది. గుడాచారి వ్యవస్ధ నెహ్రు నుంచి నేటి దాకా ఉంది. శాంత్ర భద్రతలు, రాష్ట్ర రక్షణ కోసం చేస్తున్నారు. ఈ రోజు నిఘా వ్యవస్ధ లేదా? ఫోన్ ట్యాపింగ్ నడుస్తలేదా? ప్రతిపక్షనాయకుల ఫోన్ ట్యాప్ చేయడం లేదా?' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రశ్నలు సంధించారు. ఫోన్లు ట్యాపింగ్‌ చేయడం లేదని రేవంత్‌ రెడ్డి చెప్పగలడా? అని సవాల్‌ చేశారు.

Also Read: KTR: రైతుబంధు పాలన పోయింది రాబందు పాలన వచ్చింది: కేటీఆర్

'ట్యాపింగ్ నిజం అయితే అధికారులు ఎందుకు ప్రెస్‌మీట్ పెట్టడం లేదా? ఇప్పుడున్న డీజీపీ కూడా అప్పుడు అధికారులుగా ఉన్నారు. అయనకు కూడా నిఘా వ్యవస్ధ గురించి తెలుసు. ఏ విధంగా నిఘా వ్యవస్ధ పనిచేస్తుందో ముఖ్యమంత్రికి అధికారులు చెప్పరు. వారికున్న నిబంధనల మేరకు ఎలాం సమాచారం వస్తుందో కూడ సీఎం అడగరు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ వివరించారు. 'ఈ సిట్ వంటి డ్రామాలతో ఎన్ని రోజులు ప్రజల దృష్టిని తప్పిస్తారు. ఈ అటెన్షన్ డైవర్షనతో ఎన్ని రోజులు కాలం వెల్లదీస్తారు? ఇన్ని సిట్‌లు,  విచారణలు, కేసుల పేరుతో సాధించింది ఏమిటి?' అని కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు.

కనీసం ఒక్క దాంట్లో అయినా నిజం ఉందని తేలిందా? అని కేటీఆర్‌ నిలదీశారు. 'ప్రజలు ఈ డైవర్షన్లను గ్రహిస్తున్నారు.  అందుకే మాకు సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో ప్రజలు మాకు ఒటు వేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి పరిపాలన రాదు అని తేలిపోయింది. కాంగ్రెస్ అప్పుల ప్రచారం కూడా ప్రజలు నమ్మడం లేదు. కాగ్ లెక్కలు నిజాల కూడా ప్రజలకు తెలుసు. 24 నెలల్లో చేసిన రెండున్నర లక్షల కోట్ల అప్పుతో ఏం చేసింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం? అని రేవంత్‌ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ నిలదీశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KTRPhone TappingGHMCTelangana Assembly sessionbrs party

Trending News