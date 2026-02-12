English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • KTR: మూడు ముక్కలు చేసినా హైదరాబాద్‌లో ఎగిరేది గులాబీ జెండానే!: కేటీఆర్‌

KTR: మూడు ముక్కలు చేసినా హైదరాబాద్‌లో ఎగిరేది గులాబీ జెండానే!: కేటీఆర్‌

KTR Speech: కుట్రపూరితంగా హైదరాబాద్‌ను మూడు ముక్కలు చేసినా కూడా కచ్చితంగా ఎగిరేది గులాబీ జెండానేనని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఎమ్మెల్యేలు వెళ్లినా క్యాడర్ అంతా కేసీఆర్ వెంటే ఉందని ప్రకటించారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీలకు బుద్ధి చెప్పేందుకు ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలిపారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 12, 2026, 04:03 PM IST

Trending Photos

Bumper Offer for Students: ఖాతాల్లోకి డబ్బులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!
4
AP Fee Reimbursement Update
Bumper Offer for Students: ఖాతాల్లోకి డబ్బులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!
Niharika Konidela: పేరు మార్చుకున్న మెగా డాటర్..సీక్రెట్ ఇదేనా..!
5
Niharika Konidela Real Name
Niharika Konidela: పేరు మార్చుకున్న మెగా డాటర్..సీక్రెట్ ఇదేనా..!
Casting Couch: ఈ ఏజ్‌లో కూడా వదలడం లేదు..చేయాల్సిన టైంలో అలాంటి పనులు చేస్తారు..క్యాస్టింగ్ కౌచ్‌పై హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్
6
Casting couch in film industry
Casting Couch: ఈ ఏజ్‌లో కూడా వదలడం లేదు..చేయాల్సిన టైంలో అలాంటి పనులు చేస్తారు..క్యాస్టింగ్ కౌచ్‌పై హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత అలెర్ట్‌.. మీ పేరు జాబితాలో నుంచి తొలగించారా? ఇలా వెంటనే తెలుసుకోండి..!
5
PM Kisan 22nd installment
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత అలెర్ట్‌.. మీ పేరు జాబితాలో నుంచి తొలగించారా? ఇలా వెంటనే తెలుసుకోండి..!
KTR: మూడు ముక్కలు చేసినా హైదరాబాద్‌లో ఎగిరేది గులాబీ జెండానే!: కేటీఆర్‌

BRS Party: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అబద్ధపు హామీలతో అరచేతుల వైకుంఠం చూపి అధికారం దక్కించుకుందని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ విమర్శించారు. మరోవైపు బీజేపీ 12 ఏళ్లుగా తెలంగాణకు 12 పైసల పని కూడా చేయలేదు. అది 'పూజకు పనికిరాని పువ్వు'' అని ఎద్దేవా చేశారు. వెట్టి పనికైనా, మట్టి పనికైనా మనోడే ఉండాలి అనే నానుడిని గుర్తు చేస్తూ.. తెలంగాణకు కేసీఆర్ నాయకత్వమే శ్రీరామరక్ష అని కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. ఎమ్మెల్యేలు పోయినా.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి వెన్నెముక కార్యకర్తలేనని స్పష్టం చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Govt Employees: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. నేడు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం?

హైదరాబాద్‌లోని శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గానికి చెందిన యువ నాయకుడు విజయ్ కుమార్ రెడ్డి తన అనుచరులతో కలిసి గురువారం బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలో చేరారు. హైదరాబాద్‌ జూబ్లీహిల్స్‌లోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో వారికి గులాబీ కండువా కప్పి ఆహ్వానం పలికిన అనతరం మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పార్టీ నుంచి గెలిచిన శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే కాంగ్రెస్‌లో చేరినా.. కార్యకర్తలు మాత్రం చెక్కుచెదరకుండా కేసీఆర్ నాయకత్వంలోనే ఉన్నారని కేటీఆర్ తెలిపారు. 'హైదరాబాద్‌లోనే శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం పార్టీకి నంబర్ వన్ కోటగా నిలిచింది. స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం కొందరు వెళ్లినా.. బంగారం వంటి కొత్త నాయకులు వందల సంఖ్యలో పార్టీలో చేరుతున్నారు. శేరిలింగంపల్లిలోని 24 డివిజన్లలో క్లీన్ స్వీప్ చేసే సత్తా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి ఉంది' అని కేటీఆర్‌ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వానికి ఉద్యోగుల సంచలన లేఖ.. పీఆర్‌సీ, పెండింగ్‌ డీఏల కోసం ఆల్టిమేటం

కాంగ్రెస్ పాలనలో హైదరాబాద్ ప్రతిష్ట దెబ్బతింటోందని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పట్టపగలే సుల్తాన్‌బజార్ ఎస్‌బీఐ బ్రాంచ్‌లో దోపిడీలు, చందానగర్‌లో జ్యువెలరీ షాపులపై దాడులు, హత్యలు జరుగుతున్నాయని వివరించారు. రాష్ట్రంలో వ్యాపారాలు, వాణిజ్య సంస్థలు కుదేలయ్యాయని, కొత్త కొలువులు రాకపోగా ఉన్నవి పోయే పరిస్థితి ఏర్పడిందని రేవంత్‌ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ మండిపడ్డారు.

Also Read: Municipal Elections: సంగారెడ్డిలో రెచ్చిపోయిన జగ్గారెడ్డి.. కరీంనగర్‌లో బీజేపీ శ్రేణులపై పోలీసుల దాడి

త్వరలో రాబోయే మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల కోసం డివిజన్ల వారీగా సమావేశాలు నిర్వహించి పార్టీని మరింత పటిష్టం చేస్తామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే లేడని భయపడవద్దని.. అందరికీ అండగా తాను, తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, మాధవరం కృష్ణారావు ఉంటారని తెలిపారు. ఏ అవసరమొచ్చినా తాము అందుబాటులో ఉంటామని గులాబీ శ్రేణులకు హామీ ఇచ్చారు. 'తప్పుడు ఓటు వేస్తే ఐదేళ్ల పాటు శిక్ష అనుభవించాల్సి వస్తోంది. ఓటు వేసే ముందు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి' అని ప్రజలకు కేటీఆర్ విన్నవించారు. చదువుకున్న యువత రాజకీయాల్లోకి రావడం శుభపరిణామమని పేర్కొన్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KT Rama RaoHyderabadbrs partyTelangana BhavanGHMC Elections

Trending News