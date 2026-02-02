ktr satirical comments on kalvakuntla kavitha: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం కొనసాగుతుంది. ఈ క్రమంలో ఒకవైపు ఫోన్ ట్యాపింగ్ వివాదం తారాస్థాయికి చేరింది. బీఆర్ఎస్ దీన్ని డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అంటూ కొట్టి వేస్తుండగా మరోవైపు కాంగ్రెస్ మాత్రం కాంగ్రెస్ మాత్రం తప్పుచేయనపుడు ఎందుకంతా రాద్దాంతం చేస్తున్నారని కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు. ఇది చాలదన్నట్లు కల్వకుంట్ల కవిత సైతం ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై మాట్లాడారు. తాను విచారణకు రెడీగా ఉన్నట్లు చెప్పారు.
కేసీఆర్ ను విచారణకు పిలిస్తే తప్పేంటని మండిపడ్డారు. మొత్తంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కూడా కేసీఆర్ ను చూసి ఓటు వేయాలని కేటీఆర్ మాట్లాడటంపై మండిపడ్డారు.
అంటే కేసీఆర్ గారి లేబుల్ చూసి ఓటు వేయాలని కోరటం ఏంటని.. ఇది మీ నితంతృత్వ, రాజరిక పోకడలకు నిదర్శనమన్నారు. దీనిపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కవితకు కౌంటర్ ఇచ్చారు.
Read more: Ktr On Revanth: కేసీఆర్తో తూగే నేతలు తెలంగాణలో లేరు.!. సీఎం రేవంత్ పై నిప్పులు చెరిగిన కేటీఆర్..
కవిత చేసిన వ్యాఖ్యలను పట్టించుకొవాల్సిన పనిలేదన్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇప్పటికే చర్యలు తీసుకుందని అన్నారు. ఆమె మాట్లాడిన మాటల గురించి తాను ప్రత్యేకంగా స్పందించాల్సిన అవసరం లేదని కుండబద్దలు కొట్టారు. రాజకీయాల్లో రోజూ చాలా మంది మాట్లాడుతుంటారని... ప్రతి వ్యక్తికి, ప్రతి వ్యాఖ్యకు కౌంటర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని కేటీఆర్ కవితకు ఖతర్నాక్ పంచ్ లు వేశారు.
మరోవైపు బడ్జెట్ నుంచి తెలంగాణ ప్రజల్ని డైవర్ట్ చేసేందుకు ఈ రాజకీయాలు చేస్తున్నాడని మండిపడ్డారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో ఏంలేదని కేటీఆర్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. దీనిపై కాంగ్రెస్ నేతలు కేసులోఏమిలేనప్పుడు ఇంత రాద్దాంతం ఎందుకు చేశారని, కేసీఆర్ ను విచారిస్తే తప్పేంటని అన్నారు. మొత్తంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం రానున్న రోజుల్లో ఇంకా ఎటుపోతుందో అని తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి