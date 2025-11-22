KTR E- Car Case: ఫార్ములా ఈ రేసు కేసులో కేటీఆర్ బిగుస్తున్న ఉచ్చు..

KTR Case: కేటీఆర్ పై ఫార్ములా ఈ కారు కేసులో ప్రభుత్వం ఊపిరి సలపకుండా చేసే పనిలో పడింది. హెచ్ఎండీఏకి ఏమాత్రం సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ సీజన్-9 నిర్వహణకు అయిన ఖర్చులో రూ. 20 కోట్ల 99లక్షల,78 వేల,136 రూపాయలను చెల్లించారు. ట్రాక్ ఏర్పాటుకు రూ.30 కోట్లు చెల్లించించారు. అర్బన్ ఫారెస్ట్రీ విభాగం ఇతర ఖర్చుల కోసం మరో 4 కోట్ల 27లక్షల 64వేల 878 రూపాయలు చెల్లించినట్లు రికార్డుల్లో పేర్కొన్నారు.
హెచ్ఎండీఏ చట్టం ప్రకారం ఏర్పాటయిన మెట్రోపాలిటిన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అనుమతి లేకుండానే ప్రభుత్వ అధికారి అర్వింద్కుమార్ ఈ చెల్లింపులన్నింటినీ ఆమోదించారు. ఖర్చుపెట్టిన తర్వాత కూడా ఎండీఏ లేదా దాని కార్యనిర్వాహక కమిటీ నుంచి ఎలాంటి ఆమోదం పొందలేదని నివేదికలో పొందు పరిచారు. అంతర్జాతీయ క్రీడల కోసం డబ్బు ఖర్చుపెట్టడం హెచ్ఎండీఏ చట్టం ప్రకారం చెల్లదని నివేదికలో స్పష్టం చేశారు.
ప్రభుత్వానికి ఏసీబీ ఇచ్చిన నివేదికలో కీలక అంశాలను ప్రస్తావించారు. ఫార్ములా ఈ రేస్ కసం నిధులను పకకదోవ పట్టించిన కేసులో నిందితులతోపాటు, నిబంధనల ఉల్లంఘనలను పేర్కొన్నారు. ఏసీబీ నివేదిక ప్రకారం కేసులో ఏ1గా కేటీఆర్, ఏగా ఐఎఎస్ అధికారి అర్వింద్ కుమార్, ఏ3గా బిఎల్ఎన్ రెడ్డి, ఏ4గా కిరణ్ మల్లేశ్వరరావు, ఏ5గా ఫార్ములా ఈరేస్ కంపెనీ ఎఫ్ఈవో లను చేర్చారు.
Also Read: చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..
Also Read: ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.