Brs 26th foundation Day: ఢిల్లీ మెడలు వంచిన పార్టీ ఈ గులాబీ జెండా పార్టీ .. బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ దినోత్సవం వేళ కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

KTR Hoists Brs Party Flag At Telangana Bhavan: తెలంగాణ భవన్‌లో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ విగ్రహానికి, అమరవీరుల స్థూపానికి పూలమాలలు వేసిక కేటీఆర్ నివాళులు అర్పించారు. ఆ తర్వాత మాట్లాడుతూ.. దశాబ్దాలుగా దగాకు గురై, అన్యాయానికి గురై నెత్తురు మండే ఒక జాతి ఎత్తిన జెండా గులాబీ జెండా అంటూ భావోద్వేగంగా మాట్లాడారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 27, 2026, 12:48 PM IST
  • తెలంగాణ భవన్ లో గులాబీజెండా ఆవిష్కరించిన కేటీఆర్..
  • కార్యకర్తలంతా కదలిరావాలని పిలుపు..

KTR Hoists brs Party Flag At Telangana Bhavan Hyderabad: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్బావ దినోత్సవ సంబరాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. 2001 ఏప్రిల్ 27న స్థాపించిన ఈ పార్టీ 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. 26వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టబోతుంది.  ఈ క్రమంలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రతి గల్లీలో, వీధిలో కార్యకర్తలు, నేతలు పార్టీ జెండాలను ఆవిష్కరించారు. హైదరాబాద్ లోని  తెలంగాణ భవన్ ను గులాబీ జెండాలతో అందంగా ముస్తాబు చేశారు. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్ కు చేరుకుని గులాబీ పార్టీని ఆవిష్కరించారు. ఈ క్రమంలో భావొద్వేగంతో మాట్లాడారు.  ఈ కార్యక్రమంలో మండలి ప్రతిపక్ష నేత మధుసూదనాచారి, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు,  పార్టీ ఇతర ముఖ్య నేతలు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ భవన్‌లో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ విగ్రహానికి, అమరవీరుల స్థూపానికి పూలమాలలు వేసి కేటీఆర్, ఇతర ముఖ్య నేతలు నివాళులు అర్పించారు.

దశాబ్దాలుగా దగాకు గురై, అన్యాయానికి గురై నెత్తురు మండే ఒక జాతి ఎత్తిన జెండా గులాబీ జెండా అంటూ భావొద్వేగంతో కేటీఆర్ మాట్లాడారు.  సరిగ్గా 25 ఏళ్ల క్రితం త్యాగాల పునాదుల మీద, ఆనాడు ఉన్న పార్టీ ద్వారా సంక్రమించిన డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవికి, శాసనసభ్యత్వానికి అట్లాగే పార్టీలోని రాష్ట్ర బాధ్యతలకు అన్నిటికీ కూడా రాజీనామా చేసి  తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితేనే ఒక స్వీయ రాజకీయ శక్తిగా తెలంగాణ ప్రజలు ఎదుగుతారని భావించి బీఆర్ఎస్ పార్టీని స్థాపించినట్లు కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. దీనితోనే ఈ ప్రాంత సమస్యలకు శాశ్వతంగా చరమగీతం పాడొచ్చని,  గతంలో ఏదైతే సిరిసంపదలతో తులతూగిందో అట్లా మళ్లీ ఉద్భవించవచ్చు అనే ఆలోచనతో పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ఆనాడు 25 వసంతాల కిందట పార్టీని ఏర్పాటు చేశారన్నారు.

ముఖ్యంగా కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు ఇచ్చిన ఆశ్రమం జలదృశ్యంలో జెండా ఎత్తారన్నారు. ఈ 25 సంవత్సరాల్లో ఒక అరుదైన చరిత్ర కలిగిన పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అని పేర్కొన్నారు.  మొదటి 14 ఏళ్లు తన పోరాటంతో తెలంగాణ ప్రజలను ఐక్యం చేసిందన్నారు. తెలంగాణ జాతిని మొత్తంగా ఎక్కడికక్కడ లక్షల సంఖ్యలో సమీకరిస్తూ.. వారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఆవశ్యకతను బోధిస్తూ.. అంబేద్కర్ గారు చెప్పిన విధంగా బోధించు, సమీకరించు, పోరాడు అన్నట్టుగా అడుగడుగునా పోరాటాలు చేస్తూ ఢిల్లీ మెడలు వంచిన పార్టీ ఈ గులాబీ జెండా పార్టీ, ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అని కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పదేళ్లపాటు ప్రజలు అధికారం ఇస్తే మరి ఒక బాధ్యతగా భావించి రాష్ట్రం సాధించిన పార్టీకే ప్రజలు బాధ్యతను ఇవ్వడాన్ని ఒక గౌరవంగా భావించి రాష్ట్రంను పదేళ్ల పాటు అన్ని రంగాల్లో అగ్రస్థానాన నిలిపిని నేత కేసీఆర్ అని కొనియాడారు.

గత రెండున్నర సంవత్సరాలుగా ఈ దుర్మార్గ అరాచక పాలనకు వ్యతిరేకంగా తెలంగాణలోని కోట్లాదిమంది అణగారిన వర్గాల తరఫున పొరాటం చేశామన్నారు. అణగారిన ప్రజల తరఫున ఇవాళ వారి గొంతుకై నిలుస్తున్నది బిఆర్ఎస్ పార్టీ అని మాట్లాడారు. ఆనాడు 14 ఏళ్లు ఉద్యమ పార్టీగా, 10 ఏళ్లు అధికార పార్టీగా, గత రెండున్నరేళ్లు ప్రతిపక్ష పార్టీగా అన్ని పాత్రలు ప్రజలు ఇచ్చిన ప్రతి పాత్రను సమర్థవంతంగా పోషించిందన్నారు. ఇవాళ భారతదేశ చరిత్రలోనే అతి కొద్ది పార్టీలు 25 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న పార్టీలు వేళ్ల మీద లెక్కపెట్టదగ్గ సంఖ్యలో ఉంటాయని కేటీఆర్ కీలక  పేర్కొన్నారు.

బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మరోసారి ఈరోజు పునరంకితం అవుతున్నామన్నారు.  ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రజలకు ఒక స్వీయ రాజకీయ అస్తిత్వం ఉండాలని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ చెప్పిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. ఎలాంటి పనికైన,  మట్టి పనికైనా మనవాడే ఉండాలని చెప్పినట్లు మళ్ళీ పునరంకితం అవుదామన్నారు.  తెలంగాణను కాపాడడానికి తెలంగాణలోని ఈ అరాచక కాంగ్రెస్ బీజేపీ నుండి తెలంగాణను మళ్లీ ఒకసారి పట్టాలెక్కించడానికి  కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో అందరం సమిష్టిగా ఐక్యంగా పోరాటం చేద్దామన్నారు. 

 2028వ సంవత్సరంలో తిరిగి మళ్ళీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేసీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రి చేసేదాకా మేమందరం కూడా ఆయన సైనికులుగా, తెలంగాణ ప్రజల ప్రతినిధులుగా, తెలంగాణ బలంగా బలగంగా తెలంగాణ దళంగా కలిసికట్టుగా కదం తొక్కుదామన్నారు. తప్పకుండా తెలంగాణకు మళ్ళీ ఒకసారి పునరంకితం అవుదామన్నారు.

25 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ రోజున తప్పకుండా మాకు మరింత ఉత్సాహం, మరింత ఉత్తేజం ఇవ్వడానికి మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు సమావేశం అవుతున్నారన్నారు. వారి దిశానిర్దేశం కోసం తెలంగాణలోని లక్షలాదిమంది గులాబీ దండు ఎదురుచూస్తున్నారు. నేను హృదయపూర్వకంగా 25 ఏళ్లుగా ఎత్తిన జెండా దించకుండా పోరాడుతున్న ప్రతి కార్యకర్తకు, ప్రతి నాయకుడికి, ప్రతి అభిమానికి, ప్రతి కేసీఆర్ సోదరుడికి, సోదరికి, సోషల్ మీడియాలో కూడా మా తరఫున ఉధృతంగా పనిచేస్తున్న సోషల్ మీడియా వారియర్లకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

అంతేకాకుండా.. తమకు అండగా నిలబడ్డ జర్నలిస్టు మిత్రులకు, కవులు కళాకారులకు, ఉద్యమంలో మొదటి నుండి ఆయువుపట్టుగా నిలిచిన మా విద్యార్థి సోదరులకు అట్లాగే తెలంగాణ సాధనలో కీలకంగా పనిచేసిన ఉద్యోగులకి, అట్లాగే తెలంగాణ సాధనలో కీలకంగా పనిచేసిన మా న్యాయవాద మిత్రులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

 ప్రతి వర్గానికి సబ్బండ వర్గాలకు సకల జనులకు శిరస్సు వంచి ఇవాళ తెలంగాణ సాధనకు తోడ్పడ్డ ప్రతి ఒక్కరికి కేసీఆర్ గారితో నడిచిన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వక వినమ్ర ధన్యవాదాలు అని కేటీఆర్ మాట్లాడారు. ఈ నేపథ్యంలో మళ్లీ పునరంకితం అవుతూ పునరుత్తేజంతో ముందుకు వెళ్తామని కార్యకర్తలలో కొత్త జోష్ ను నింపేలా కేటీఆర్ మాట్లాడారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

BRS KTRBrs 25 anniversary celebrationTelangana Politicsbrs 26 formation dayFormer CM KCR

