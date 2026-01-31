Himanshu Post on Kcr: పొలం పనుల్లో కేసీఆర్ బిజీ బిజీ.!. ఫోన్ ట్యాపింగ్ రచ్చ వేళ ఆసక్తి కరంగా మారిన హిమాన్షు పోస్ట్ ..

Ktr son Himanshu interesting post on former cm kcr: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం సంచలనంగా మారింది. దీనిపై మా జీ సీఎం కేసీఆర్ కు సిట్ అధికారులు మరోసారి ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై నోటీసులు జారీచేశారు. అయితే.. ఈసారి సిట్ తీరును బీఆర్ఎస్ తీవ్రంగా ఎండగడుతుంది. ముఖ్యంగా కేసీఆర్ ఎర్రవల్లిలో ఉంటున్నట్లు చెప్పిన కూడా హైదరాబాద్ లోని నందీనగర్ లో గోడకు నోటీసుల పోస్ట్ అతికించడంపై బీఆర్ఎస్ నేతలు మండిపడుతున్నారు. దీనిపై వివాదం రాజుకుంది మొత్తంగా దీనిపై ఏవిధంగా ముందుకు వెళ్లాలో బీఆర్ఎస్ నేతలు తర్జన, భర్జనలు పడుతున్నారు.
ఇంతలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తనయుడు హిమాన్షు కేసీఆర్ ఫోటోనుతన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పంచుకున్నారు. దీనిలో గులాబీ దళపతి కేసీఆర్ ఏంచక్కా తన వ్యవసాయ క్షేత్రంలో పొలం పనుల్లో కూల్గా ఉన్నారు. ఈ పిక్ నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
దీనిలో కేసీఆర్ పొలంలో నిలబడి ఉన్నారు. ట్రాక్టర్ లో పొలం దున్నుతుంటే ఆయన దూరం నుంచి పనుల్ని గమనిస్తున్నారు. మొత్తంగా దీనిపై ఎంత ఎదిగిన, మూలాలను మర్చిపోని వ్యక్తిత్వంకు కేసీఆర్ నిలువుటద్దమంటూ హ్యాష్ ను జతపర్చారు. కేసీఆర్ రాజకీయాల్లోకి రాకముందు రైతు, ఆయనకు పొలం పనుల్లో చాలా ఆనందం ఉందంటూ కూడా తన తాతను కొనియాడుతూ హిమాన్షు తన సోషల్ మీడియాలో ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
Read more: Brs Ktr: గోడకు నోటీసులు అంటించి పైశాచీకం.!. సీఎం రేవంత్పై మరోసారి నిప్పులు చెరిగిన కేటీఆర్.. ఏమన్నారంటే..?
ఒకవైపు అందరు ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై రచ్చ చేస్తుంటే.. మరోవైపు కేసీఆర్ మాత్రం కూల్గా తన పంట పొలాల్లో పనులు చేయిస్తున్నారు. ఎప్పుడు ఎలా , ఏవిషయాలపై రియాక్ట్ కావాలో కేసీఆర్ కు తెలుసని ఆయన చర్యల్ని ఎవరు ఊహించలేరని గులాబీ దళపతి అభిమానులు ఆయనను ప్రశంసిస్తున్నారు. మరోవైపు ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై సిట్ తాజాగా నోటీసులపై బీఆర్ఎస్ ఏవిధంగా ముందుకు వెళ్తుందో అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
