Woman Jumps into Hyderabad Hussain sagar due to wedding delay: ఇటీవల యువతీ, యువకులు మరీ దారుణంగా తయారయ్యారు. జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యల్ని ధైర్యంతో పొరడటంను పక్కన పెడుతున్నారు. చిన్న చిన్న విషయాలకు ప్రాణాలు తీసుకొవడం వంటి పనులు చేస్తున్నారు. ప్రతి రోజు కూడా ఆత్మహత్యల ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తమ సమస్యలకు సూసైడ్ ఒక్కటే ఆన్సర్ అన్నట్లు చాలా మంది దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇప్పటికే ఘట్ కేసర్ లో ఫ్యామిలీ సూసైడ్ ఘటన దేశంలో అందర్ని కలిచి వేసింది. ఈ ఘటన మరువక ముందే మరో మేడ్చల్ కండ్లకోయకు చెందిన యువతి హుస్సెస్ సాగర్ లో దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం మరింత షాక్ కు గురిచేసే అంశంగా మారింది.
మేడ్చల్ జిల్లా కండ్లకోయకు చెందిన తోష్నివాల్ విజయలక్ష్మి(26) అనే యువతి కూకల్ పల్లిలో తన తల్లితో కలిసి ఉంటుంది. తన తల్లికి మతిస్థిమితం లేదు. అందుకే కంటికి రెప్పలా కాపాడకుంటు వస్తుంది. తోష్నివాల్ విజయలక్ష్మి తండ్రి చిన్న తనంలోనే చనిపోయాడు. ఒకవైపు కుటుంబ భారం మోస్తునే మరోవైపు తన తల్లిని చూసుకునేది. ప్రముఖ కంపెనీలో సాఫ్ట్ వేర్ జాబ్ చేసేది. అయితే.. విజయలక్ష్మికి ఇటీవల పెళ్లి సంబంధాలు చాలానే వచ్చాయి. కానీ తన తల్లిని తనతోను ఉంచుకుంటానని చెప్పడంతో ఏవి సెట్ కాలేదు. తన తల్లి తనతోనే ఉంటుందని ఆమె వచ్చిన మ్యాచ్ లకు కండీషన్ పెట్టింది. దీంతో బంధువులు కూడా క్రమంగా వీరితో మాట్లాడటం మానేశారు. ఒక వైపు తల్లి కండీషన్, మరోవైపు తనకు పెళ్లి కుదరకపోవడంతో తీవ్ర ఒత్తిడికి యువతి గురైంది.
ఇక శనివారం సాయంత్రం ఇంటినుంచి బయటకు వెళ్లిన విజయలక్ష్మి తిరిగి రాలేదు. ఆ తర్వాత ఆమె కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ తర్వాత హుస్సేన్ సాగర్ లో ఆదివారం రోజున యువతి డెడ్ బాడీ కన్పించడంతో పోలీసులు దీనిపై విచారణ చేయగా మిస్సింగ్ అయిన యువతి ఈమెనే అని గుర్తించారు.
పోలీసులు యువతి బంధువులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు , అసలు ఏంజరిగిందో కూడా తెలుసుకొలేని సిట్యువేషన్ లో ఆ తల్లి ఉంది. తన తల్లిని చూసుకొవడం గురించి ఆలోచించి , ఈ రోజు ఒత్తిడితో తల్లిని అనాథ చేసి వెళ్లిపోయిందని కుటుంబ సభ్యులు, ఆమె స్నేహితులు రోదిస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వరుస ఘటనలు మానవ సంబంధాలు ఎటు పోతున్నాయో అని ఆందోళనలు కల్గించేవిగా మారాయని చెప్పుకొవచ్చు.
