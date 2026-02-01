Laggam Time:‘లగ్గం టైమ్’ మిమ్మల్ని నిరాశ పరచదు.. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో మేకర్స్ కాన్ఫిడెన్స్..

Laggam Time Pre Releas Event: రాజేష్ మేరు, నవ్య చిట్యాల జోడిగా నటించిన చిత్రం ‘లగ్గం టైమ్’. కె. యశ్వంత్ కుమార్ సమర్పణలో 20 సెంచ్యూరీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ మీద కె. హిమ బిందు ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించారు. ప్రజోత్ కె వెన్నం ఆ చిత్రాన్ని డైరెక్ట్ చేశారు. ఫిబ్రవరి 6న విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమా గురించి చిత్ర యూనిట్ మాట్లాడారు. హీరో రాజేష్ మేరు మాట్లాడుతూ.. ‘‘లగ్గం టైం’ కథ కంటే ముందు నేను విన్న స్టోరీలన్ని రక్తపాతంతో ఉన్నవే. కానీ ఈ స్టోరీ విన్న వెంటనే సినిమాని చేయాలనిపించింది. ఎంతో కష్టపడి కాదు ఇష్టపడి ఈ సినిమాను తీశాము. మీడియా ఇచ్చిన సపోర్ట్ వల్ల మా చిత్రం ఆడియెన్స్ కు దగ్గర అయింది. ఫిబ్రవరి 6న మా మూవీనీ అందరూ మా సినిమాకు సపోర్ట్ చేయండన్నారు.
నిర్మాత కె. హిమబిందు మాట్లాడుతూ.. ‘ఎన్నో కష్టాలు, ఎంతో ఖర్చు పెట్టి ‘లగ్గం టైం’ని ఎక్కడా రాజీ పడకుకండా నిర్మించాము. మా సినిమాని ఫిబ్రవరి 6న రిలీజ్ కాబోతుంది. ఈ మూవీని చూసి బాగుందా? లేదా? అన్న అభిప్రాయాన్ని ఆడియెన్స్ చెబుతారని ఆశిస్తున్నామన్నారు. కానీ ఈ రీ రిలీజ్ల వల్ల మాలాంటి చిన్న నిర్మాతలు, చిన్న చిత్రాలకు అంతగా గుర్తింపు దక్కడం లేదు. ఈ రీ రిలీజ్లను కూడా శుక్రవారం, వీకెండ్కే విడుదల చేస్తుంటే.. మాలాంటి చిన్న చిత్రాలకు అంతగా ఆదరణ లభించదన్నారు. మాలాంటి చిన్న సినిమాలకు వీకెండ్ ఎంత కీలకమో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. అందుకే ఈ రీ రిలీజ్ల విషయంలో ఒకసారి అందరూ ఆలోచించాలన్నారు. ‘లగ్గం టైం’ని చూసి థియేటర్ నుంచి మనస్పూర్తిగా నవ్వుతూ వెళ్తారనే గ్యారంటీ ఇచ్చారు.
దర్శకుడు ప్రజోత్ కె వెన్నం మాట్లాడుతూ.. ‘‘లగ్గం టైం’ మూవీని టీం అంతా కలిసి చాలా బాగా తీశాము. మేమంతా కొత్త వాళ్లం. అలా అందరం కొత్త వాళ్లమే సినిమాని తీసినప్పుడు ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుని తెరకెక్కించాము. ఎక్కడా కూడా తప్పులు జరగకుండా చూసుకున్నాం. సినిమా తప్పక విజయం సాధిస్తుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
కొరియోగ్రాఫర్ కృష్ణ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘లగ్గం టైం’ సినిమాలో నాకు అండగా నిలిచిన రాజేష్ కి ధన్యవాదాలు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శక, నిర్మాతలకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఈ ప్రయాణంలో నాకు సపోర్ట్ చేసిన హీరోయిన్ కి థాంక్స్. ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 6న రాబోతోంది.
ఎడిటర్ విశ్వనాధ్ కూచనపల్లి మాట్లాడుతూ.. ‘నాకు ఎక్కువగా లవ్ చిత్రాలంటే ఇష్టం. కానీ ఇంత వరకు హారర్, థ్రిల్లర్ సినిమాలు చేశాను. ‘లగ్గం టైం’కి పని చేయడం హ్యాపీగా ఉందన్నారు. ఈ సినిమా తప్పక విజయం సాధిస్తుందన్నారు.
సంగీత దర్శకుడు పవన్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘లగ్గం టైం’లో మంచి సాంగ్స్ ఉన్నాయి. ఇందులోని మెలోడీస్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటాయి. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శక, నిర్మాతలకు ధన్యవాదాలు. ఫిబ్రవరి 6న మా చిత్రాన్ని అందరూ చూసి ఆనందిస్తారన్నారు.
క్యాస్టూమ్ డిజైనర్ రెతీషా రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ‘‘లగ్గం టైం’ సినిమా అవుట్ పుట్ చూస్తే ఎక్కడా కూడా చిన్న సినిమా అన్నట్టుగా ఉండదన్నారు. అవుట్ ఫిట్స్కి ఇప్పటికే మంచి ప్రశంసలు రావడం ఆనందంగా ఉందన్నారు.
