  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Liquor Case: దేశ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టించిన ఢిల్లీ లిక్కర్ కుంభకోణం.. సీబీఐ వైఫల్యమా..!

Liquor Case: దేశ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టించిన ఢిల్లీ లిక్కర్ కుంభకోణం.. సీబీఐ వైఫల్యమా..!

Liquor Case: ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసు రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టించింది. ఢిల్లీలో కేజ్రీవాల్ ప్రభుత్వాన్ని, తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ముప్పతిప్పలు పెట్టింది. గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకూ ఎక్కడ చూసినా.. ఎక్కడ విన్నా ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసుపైనే చర్చసాగింది.చివరకు కోర్టు సరైన సాక్ష్యాధారాలు లేనందున వీరిని నిర్ధోషులుగా విడుదల చేసింది. అసలు లిక్కర్ కుంభకోణమే జరగలేదా.. ?సరైనా సాక్ష్యాలు సమర్పించడంలో సీబీఐ, ఈడీ వైఫల్యం చెందిందా ? అసలు ఏం జరిగింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 1, 2026, 04:20 PM IST

Liquor Case: దేశ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టించిన ఢిల్లీ లిక్కర్ కుంభకోణం.. సీబీఐ వైఫల్యమా..!

Liquor Case Vibrations:తెలంగాణ మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కూతురు, ఢిల్లీ మాజీ సీఎం కేజ్రీవాల్, మాజీ డిప్యూటీ సీఎం మనీశ్ సిసోడియా జైలు జీవితాన్ని అనుభవించారు. గత నాలుగేళ్లలో అనూహ్య మలుపులు తిరిగిన ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్... కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఢిల్లీ రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు సంచలన తీర్పును వెలువరించింది. అదే సమయంలో సీబీఐ నమోదు చేసిన కేసును కోర్టు కొట్టివేసింది. ఇంతకీ ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసు ఏంటి? దేశ రాజకీయాల్లో సంచలనం రేకెత్తించిన లిక్కర్  కేసులో మలుపు తిరిగిన తీరు సర్వత్రా చర్చనీయాంశంగా మారింది.  మరి ఈ కేసులో సీబీఐ .. హైకోర్టు వెళ్లబోతుందా అని చూడాలి. ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసు దేశరాజకీయాల్లో సంచలనం రేకెత్తించింది. ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో కోట్లాదిరూపాయలు చేతులు మారాయని సీబీఐ, ఈడీ రంగంలోకి దిగాయి. ఢిల్లీ కేంద్రంగా సాగిన లిక్కర్ కుంభకోణంలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అగ్రనేతలు, తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని కీలక రాజకీయ పార్టీ నేతలకు సంబంధం ఉన్నట్లు ధర్యాప్తు సంస్థలు ఛార్జిషీట్లను రూపొందించాయి. సీబీఐ, ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ దూకుడుగా ముందుకెళ్లాయి. ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో తెలంగాణ మాజీ సీఎం కూతురు కవితను  ఈడీ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. హైదరాబాద్ లోని కవిత నివాసంలోనే ఆమెను అదుపులోకి తీసుకొన్న ఈడీ అధికారులు విమానంలో ఆమెను ఢిల్లీకి తరలించారు. 

ఢిల్లీలోని రౌస్‌ అవెన్యూ కోర్టులో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవితను ప్రవేశపెట్టారు. దీంతో ఆమెకు కోర్టు రిమాండుకు ఆదేశించింది. ఢిల్లీ మద్యం పాలసీ కేసులో అరెస్ట్ అయిన బీఆర్ఎస్ నేత ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత .. తీహార్ జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా జీవితాన్ని అనుభవించారు. ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో కవిత పాత్రకు సంబంధించిన అభియోగాలతో కూడిన ఛార్జిషీట్‌ను.. సీబీఐ అధికారులు ఇప్పటికే ఢిల్లీ రౌస్ అవెన్యూ కోర్టులో సమర్పించారు.  ఆ ఛార్జిషీట్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్నట్లు ఢిల్లీ రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు వెల్లడించింది.  ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఎమ్మెల్సీ కవిత 153 రోజులు జైలు జీవితం గడిపారు. తీహార్ జైల్లో ఉండగానే సీబీఐ అధికారులు ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో2022 ఏప్రిల్ 15న ఆమెని అరెస్టు చేశారు. ఈ రెండు కేసుల్లో దాదాపు ఐదు నెలల పాటు రిమాండ్ ఖైదీగా కవిత జైలు జీవితం గడిపారు.

ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ ను అరెస్టు చేసిన దర్యాప్తు సంస్థలు జైలుపాల్జేశాయి. అంతకు ముందే ఢిల్లీ డిప్యూటీ సీఎంగా ఉన్న మనీశ్ సిసోడియాను అరెస్టు చేసి జైలుకు తరలించారు. అంతేకాదు ఛార్టెట్ అకౌంటెంట్, రాజకీయ ప్రముఖుల పాత్ర ఉందని అనుమానించిన వారిని నిందితులుగా గుర్తించి జైలుకు పంపారు. ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసు దేశంలో చర్చనీయాంశమైంది.

అసలు ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కాం ఏంటని పరిశీలిస్తే... గతంలో  రాజధాని ఢిల్లీలో  60 శాతం మద్యం దుకాణాలు ప్రభుత్వ, 40 శాతం ప్రైవేటు ఆధ్వర్యంలో  ఉండేవి. అయితే వాటిని 100శాతం ప్రైవేటుకు అప్పగించాలని 2020లో ఆప్‌ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆప్ సర్కార్ నిర్ణయం మేరకు 2021 జనవరి 5న లిక్కర్‌ పాలసీ రూపకల్పనకు ఢిల్లీ ప్రభుత్వం మంత్రుల బృందంతో కూడిన ఓ కమిటీ వేసింది. డిప్యూటీ సీఎం మనీశ్‌ సిసోడియా, సత్యేంద్ర జైన్, కైలాశ్ గెహ్లాట్‌ ఈ బృందంలో ఉన్నారు. వాళ్లంతా కలిసి రెండు నెలల తర్వాత కొత్త లిక్కర్ పాలసీని అందించారు. ఈ కొత్త లిక్కర్ పాలసీని ఆప్ సర్కార్..మే 21, 2021న ఎలాంటి సవరణలు లేకుండానే ఆమోదించింది. 

ప్రభుత్వానికి భారీగా ఆదాయం తగ్గి, షాపుల నిర్వాహకులకు అతి భారీ లాభం వచ్చేలా పాలసీ రూపొందింది. దాదాపు నాలుగు నెలలు పెండింగ్ పెట్టిన తర్వాత 2021 నవంబర్‌లో కేజ్రీవాల్ సర్కార్ తీసుకొచ్చిన కొత్త లిక్కర్ పాలసీకి ఢిల్లీ లెఫ్టనెంట్ గవర్నర్ ఆమోద ముద్రవేశారు. దీంతో 2021లో కేజ్రీవాల్ ప్రభుత్వం కొత్త మద్యం పాలసీని అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. మద్యం అమ్మకాలకు ప్రభుత్వం టెండర్లు పిలిచి ప్రైవేటు వ్యక్తులకు షాపులను అప్పగించింది. దీనికి గాను వారి నుంచి లైసెన్స్ ఫీజు వసూలు చేసింది. కొత్త ఎక్సైజ్ పాలసీకి అనుగుణంగా ఢిల్లీలో 849 మద్యం దుకాణాలు తెరుచుకున్నాయి.

ఢిల్లీలో కొత్త మద్యం  పాలసీ అమలు సమయంలో లైసెన్స్ ఫీజులను కూడా ప్రభుత్వం భారీగా పెంచింది. కొత్త మద్యం పాలసీ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎల్-1 లైసెన్స్ కోసం కాంట్రాక్టర్లు రూ.5 కోట్లు చెల్లించాల్సి ఉండగా, గతంలో రూ.25 లక్షలు కాంట్రాక్టర్లు చెల్లించాల్సి వచ్చేది. అదేవిధంగా ఇతర కేటగిరీల్లో లైసెన్స్ ఫీజులను ఆప్‌ సర్కార్‌ గణనీయంగా పెంచింది . దీంతో బడా మద్యం కంట్రాక్టర్లకు మాత్రమే మార్కెట్లో లైసెన్సులు లభించాయి.

ఢిల్లీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కొత్త పాలసీ ప్రకారం.. మద్యం హోం డెలివరీ, మద్యం షాపులు తెల్లవారుజామున 3 గంటల వరకు తెరుచుకునే వెసులు బాటు ఉంది. మధ్యం ధరల విషయంలో ప్రైవేటు వ్యాపారులు స్వేచ్ఛగా వ్యవహరించే అవకాశం ఉంది. అంటే ధరలను వారి ఇష్ట ప్రకారం పెంచుకోవచ్చన్నమాట. లైసెన్సుల జారీ విషయంలోనూ అపరిమిత డిస్కౌంట్లను కేజ్రీవాల్ ప్రభుత్వం ఆఫర్ చేసింది. ఈ వెసులుబాట్ల ద్వారా ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయాన్ని 27 శాతం పెంచుతున్నామని, అదనంగా  8వేల 900 కోట్లు ప్రభుత్వ ఖజానాలోకి చేరుతాయని కేజ్రీవాల్ ప్రభుత్వం అప్పట్లో ప్రకటించింది.

ఢిల్లీ చీఫ్ సెక్రెటరీగా 2022 ఏప్రిల్‌లో  నరేష్ కుమార్ నియమితులయ్యారు. ఉద్యోగంలో చేరగానే కొత్త లిక్కర్ పాలసీని క్షుణ్ణంగా స్టడీ చేసిన నరేష్ కుమార్..లిక్కర్ పాలసీ రూపకల్పనలోనే అవకతవకలు జరిగాయని..మద్యం దుకాణాల కేటాయింపులోనూ తప్పులు జరిగినట్లు గుర్తించి దీనిపై ఓ రిపోర్ట్ ని రెడీ చేసి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్‌ కు అందించారు. దీంతో ఈ విషయంపై కేంద్ర హోం శాఖ కార్యదర్శి అజయ్ భల్లాకు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ లేఖ రాశారు. 

ఆ లేఖ పరిగణనలోనికి తీసుకుని జులై 22, 2022న  సీబీఐ దర్యాప్తునకు కేంద్ర హోం శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అయితే ఓ వైపు చీఫ్ సెక్రెటరీ నివేదిక రూపొందిస్తున్న సమయంలోనే కొత్త లిక్కర్ పాలసీని రద్దుచేస్తున్నట్లు కేజ్రీవాల్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. తాము ఆశించిన స్థాయిలో ప్రభుత్వ ఆదాయం పెరగడం లేదని అందుకే కొత్త పాలసీని రద్దు చేస్తున్నట్లు  ఆప్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో గతంలో  60 శాతం మద్యం దుకాణాలు ప్రభుత్వ, 40 శాతం ప్రైవేటు ఆధ్వర్యంలో  ఉండేవి. అయితే వాటిని 100శాతం ప్రైవేటుకు అప్పగించాలని 2020లో ఆప్‌ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆప్ సర్కార్ నిర్ణయం మేరకు 2021 జనవరి 5న లిక్కర్‌ పాలసీ రూపకల్పనకు ఢిల్లీ ప్రభుత్వం మంత్రుల బృందంతో కూడిన ఓ కమిటీ వేసింది. డిప్యూటీ సీఎం మనీశ్‌ సిసోడియా, సత్యేంద్ర జైన్, కైలాశ్ గెహ్లాట్‌ ఈ బృందంలో ఉన్నారు. వాళ్లంతా కలిసి రెండు నెలల తర్వాత కొత్త లిక్కర్ పాలసీని అందించారు. ఈ కొత్త లిక్కర్ పాలసీని ఆప్ సర్కార్..మే 21, 2021న ఎలాంటి సవరణలు లేకుండానే ఆమోదించింది. 

నాలుగేళ్ల పాటు సాగిన ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈ కేసును విచారించిన ఢిల్లీ రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు సంచలన తీర్పునిచ్చింది. లిక్కర్ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న ఢిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేషనల్ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్.. తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత సహా పలువురికి క్లీన్ చీట్ ఇస్తూ భారీ ఊరట కలిగించింది.  సీబీఐ నమోదు చేసిన కేసును కోర్టు కొట్టివేయడంతో.. ఈ కేసులో ఉన్న నిందితులందరూ హాయిగా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

కోర్టు తీర్పు అనంతరం మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత, ఢిల్లీ మాజీ సీఎం కేజ్రీవాల్ ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయింది. రాజకీయంగా దెబ్బతీసేందుకు... తప్పుడు కేసులు పెట్టారని ఆలస్యంగా తెలిసిందన్నారు. రాజకీయంగా ఎదుగుదలపై తీవ్రప్రభావం చూపిందని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత అంతర్గతంగా ఆవేదనకు లోనయ్యారు. కోర్టు తీర్పు తర్వాత ఎక్స్ వేదికగా స్పందించిన కల్వకుంట్ల కవిత.. సత్యమేవ జయతే అంటూ ట్వీట్ చేశారు.

ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో.. తాను మొదటి నుంచీ చెబుతున్నదే నిజమైందని కల్వకుంట్ల కవిత వెల్లడించారు.  న్యాయవ్యవస్థపై తాను పెట్టుకున్న నమ్మకం నిలబడిందని తెలిపారు. రాజకీయ కక్షతో కేసు పెట్టారని.. ఈ కేసులో నుంచి తాను కడిగిన ముత్యంలా వస్తానని చెప్పానని.. ఇప్పుడు అదే జరిగిందని తెలిపారు.  

కోర్టులపై తాను పెట్టుకున్న నమ్మకం నిలబడిందని రుజువైందని కవిత తెలిపారు. తాను కడిగిన ముత్యంలా ఈ కేసులో నుంచి బయటికి వస్తానని మొదటి నుంచి తెలంగాణ ప్రజలకు చెబుతున్నానని.. ఇప్పుడు అలాగే వచ్చానని వెల్లడించారు. ఇది కేవలం రాజకీయ కక్షతో పెట్టిన కేసు అని తాను ఎన్నోసార్లు చెప్పానని.. అదే ఇప్పుడు నిజమైందని పేర్కొన్నారు. ఈ కేసులో తనను నిందితురాలిగా చేర్చడం, అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపించడం వల్ల తనతోపాటు.. తన కుటుంబం కొన్ని నెలలపాటు తీవ్రమైన క్షోభను అనుభవించామని తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

రాజకీయ లబ్ధికోసం అక్రమకేసులు పెట్టారని ఢిల్లీ మాజీ సీఎం కేజ్రీవాల్ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ఢిల్లీలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని కనుమరుగు చేయాలని రాజకీయ కుట్ర జరిగిందన్నారు. నిజం నిలకడమీద తెలుస్తుందనేందుకు ఢిల్లీ రౌస్ ఎవెన్యూ కోర్టు తీర్పు నిదర్శనమన్నారు. కోర్టు తీర్పు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ... తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసునుంచి కోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిన తర్వాత... ఢిల్లీలో మాజీ సీఎం కేజ్రీవాల్, తెలంగాణలో మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో దూసుకెళ్లేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

(రచయత .. మునిరాజ్ జీ న్యూస్)

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

