  Narendra Modi Tour Live Updates: తెలంగాణలో తొలిసారి ప్రధాని మోదీ పర్యటన.. లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌
Narendra Modi Tour Live Updates: తెలంగాణలో తొలిసారి ప్రధాని మోదీ పర్యటన.. లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌

PM Narendra Modi Telangana Visit Live Updates In Telugu: హ్యాట్రిక్‌ విజయం అనంతరం తొలిసారి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలంగాణలో పర్యటిస్తుండగా.. ఈ సమయంలో బండి సంజయ్‌ కొడుకుపై పోక్సో నమోదు కావడం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ సమయంలో ప్రధాని పర్యటన ఎలా సాగుతుందో.. దానికి సంబంధించి లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా ఉన్నాయి.
Written ByRavi Kumar SargamUpdated byRavi Kumar Sargam
Published: May 10, 2026, 02:24 PM IST|Updated: May 10, 2026, 02:24 PM IST
Image Credit: Narendra Modi Hyderabad Tour Live Updates
10 May 2026 14:19 PM (IST)

PM Modi Hyderabad Tour Live Updates.. ప్రధాని పర్యటనపై పోక్సో కేసు ప్రభావం

ప్రధానమంత్రి పర్యటనపై బండి సంజయ్‌ కుమారుడి పోక్సో కేసు ప్రభావం చూపుతోంది. ప్రధాని పర్యటనకు భారీ స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేయగా.. బండి సంజయ్‌ కొడుకు బండి భగీరథ బాలికపై అత్యాచారం చేయడంతో అతడిపై పోక్సో నమోదైంది. దీంతో బీజేపీ శ్రేణులు దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. అధికారికంగా బండి సంజయ్‌ కొడుకు కేసుపై నోరు మెదపకపోగా.. ఈ కేసు అంశం మాత్రం ప్రధాని పర్యటనలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆ కేసుపై ఎలా స్పందించాలో.. ఎలా ఆత్మరక్షణ పడాలో తెలియక తెలంగాణ బీజేపీ నాయకత్వం తికమకపడుతోంది. ప్రధాని పర్యటన వేళ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచే బండి సంజయ్‌ ఉండకపోతుండడంతో బీజేపీ శ్రేణులు నిరాశ చెందుతున్నారు.

10 May 2026 13:50 PM (IST)

PM Narendra Modi Tour Live Updates... 3 వేల మందితో బందోబస్తు

ప్రధానమంత్రి పర్యటన సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటుచేశారు. 3 వేల మందితో ప్రధాని కార్యక్రమాలకు బందోబస్తు ఉంచారు. ప్రధాని పర్యటించే ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు విధించారు. రాకపోకలు సాగించే మార్గాల్లో ముందే ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. అయితే ఆదివారం కావడంతో ప్రధాని పర్యటన హైదరాబాద్‌ ప్రజలపై అంతగా ప్రభావం చూపే అవకాశం లేదు. సికింద్రాబాద్‌, జూబ్లీహిల్స్‌ మాదాపూర్‌, హైటెక్‌సిటీ ప్రాంతాల్లో ప్రధాని పర్యటిస్తున్నారు.

10 May 2026 13:49 PM (IST)

PM Narendra Modi Telangana Visit Live Updates.. మోదీ వెంట రేవంత్‌ రెడ్డి

ప్రధానమంత్రి పర్యటనలో భాగం కానున్న తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి. బేగంపేట ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో స్వాగతం పలకడం.. అనంతరం హైటెక్‌సిటీలో జరిగే ఆస్పత్రి ప్రారంభోత్సవం, అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన, ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో నరేంద్ర మోదీతోపాటు రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొనున్నారు.

10 May 2026 13:38 PM (IST)

ప్రధాని పర్యటపై పవన్ కల్యాణ్ స్పందన

10 May 2026 13:36 PM (IST)

PM Narendra Modi Live Updates.. ప్రధాని పర్యటనపై ఏపీ సీఎం స్పందన

తన నివాసానికి ప్రధానమంత్రి వస్తుండడంపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు 'ఎక్స్‌' వేదికగా స్పందించారు. తన నివాసానికి వస్తోన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఆత్మీయ స్వాగతం పలుకుతూ ట్వీట్ చేశారు. ప్రధాని తమ నివాసానికి రావడాన్ని గౌరవంగా భావిస్తున్నామని.. తనకు.. తమ కుటుంబానికి ఇదో మరిచిపోలేని అనుభూతిగా మిగిలిపోతుందని ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

