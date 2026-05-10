PM Modi Hyderabad Tour Live Updates.. ప్రధాని పర్యటనపై పోక్సో కేసు ప్రభావం
ప్రధానమంత్రి పర్యటనపై బండి సంజయ్ కుమారుడి పోక్సో కేసు ప్రభావం చూపుతోంది. ప్రధాని పర్యటనకు భారీ స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేయగా.. బండి సంజయ్ కొడుకు బండి భగీరథ బాలికపై అత్యాచారం చేయడంతో అతడిపై పోక్సో నమోదైంది. దీంతో బీజేపీ శ్రేణులు దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. అధికారికంగా బండి సంజయ్ కొడుకు కేసుపై నోరు మెదపకపోగా.. ఈ కేసు అంశం మాత్రం ప్రధాని పర్యటనలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆ కేసుపై ఎలా స్పందించాలో.. ఎలా ఆత్మరక్షణ పడాలో తెలియక తెలంగాణ బీజేపీ నాయకత్వం తికమకపడుతోంది. ప్రధాని పర్యటన వేళ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచే బండి సంజయ్ ఉండకపోతుండడంతో బీజేపీ శ్రేణులు నిరాశ చెందుతున్నారు.
PM Narendra Modi Tour Live Updates... 3 వేల మందితో బందోబస్తు
ప్రధానమంత్రి పర్యటన సందర్భంగా హైదరాబాద్లో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటుచేశారు. 3 వేల మందితో ప్రధాని కార్యక్రమాలకు బందోబస్తు ఉంచారు. ప్రధాని పర్యటించే ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. రాకపోకలు సాగించే మార్గాల్లో ముందే ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. అయితే ఆదివారం కావడంతో ప్రధాని పర్యటన హైదరాబాద్ ప్రజలపై అంతగా ప్రభావం చూపే అవకాశం లేదు. సికింద్రాబాద్, జూబ్లీహిల్స్ మాదాపూర్, హైటెక్సిటీ ప్రాంతాల్లో ప్రధాని పర్యటిస్తున్నారు.
PM Narendra Modi Telangana Visit Live Updates.. మోదీ వెంట రేవంత్ రెడ్డి
ప్రధానమంత్రి పర్యటనలో భాగం కానున్న తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి. బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్లో స్వాగతం పలకడం.. అనంతరం హైటెక్సిటీలో జరిగే ఆస్పత్రి ప్రారంభోత్సవం, అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన, ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో నరేంద్ర మోదీతోపాటు రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొనున్నారు.
ప్రధాని పర్యటపై పవన్ కల్యాణ్ స్పందన
Telangana welcomes Hon’ble Prime Minister Sri @narendramodi Ji on his visit for the foundation laying of development projects worth ₹9,400 crore.
My heartfelt gratitude to the NDA Central Government for its commitment towards strengthening infrastructure, connectivity, and… pic.twitter.com/XKu79TUU0h
— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) May 10, 2026
PM Narendra Modi Live Updates.. ప్రధాని పర్యటనపై ఏపీ సీఎం స్పందన
తన నివాసానికి ప్రధానమంత్రి వస్తుండడంపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించారు. తన నివాసానికి వస్తోన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఆత్మీయ స్వాగతం పలుకుతూ ట్వీట్ చేశారు. ప్రధాని తమ నివాసానికి రావడాన్ని గౌరవంగా భావిస్తున్నామని.. తనకు.. తమ కుటుంబానికి ఇదో మరిచిపోలేని అనుభూతిగా మిగిలిపోతుందని ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
PM Modi Hyderabad Tour Live Updates: ముచ్చటగా మూడోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలంగాణలో పర్యటిస్తున్నారు. దాదాపు రెండున్నరేళ్ల తర్వాత తెలంగాణ పర్యటనకు వస్తున్న ప్రధానికి భారీ ఎత్తున స్వాగతం పలికేందుకు బీజేపీ శ్రేణులు ఏర్పాట్లు చేశారు. అయితే బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి సాయి భగీరథపై నమోదైన పోక్సో కేసుతో ప్రధాని పర్యటన రాజకీయంగాను తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. హైదరాబాద్లో ప్రధాని పర్యటన చాలా కార్యక్రమాలతో బిజీబిజీగా ఉండనున్నారు. దాదాపు ఆరున్నర గంటలు హైదరాబాద్లో ఉండనున్న ప్రధాని చాలా కార్యక్రమాలకు హాజరుకానున్నారు. బేగంపేటలో విమానం దిగిన అనంతరం మాదాపూర్, హైటెక్సిటీలో పర్యటించనున్నారు. అనంతరం సికింద్రాబాద్ పరేడ్ మైదానంలో కీలక ప్రసంగం చేయనున్నారు. హైదరాబాద్లో ప్రధాని మోదీ పర్యటన నిమిష నిమిషానికి లైవ్ అప్డేట్స్.