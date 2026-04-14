  Telugu News
Bike Stunts: నిబంధనలు బేఖాతర్‌.. ఔటర్‌ రింగురోడ్డుపై ప్రేమజంటల హల్‌చల్‌

Love Couple Bike Stunts On Nehru Outer Ring Road: భారీ వాహనాలు అత్యంత వేగంగా ప్రయాణం చేసే ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డుపై బైక్‌లపై ప్రేమ జంటలు హల్‌చల్‌ చేశాయి. నిబంధనలు ఉల్లంఘించి అనుమతి లేకున్నా బైక్‌లపై హల్‌చల్‌ చేయడం తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. సోషల్‌ మీడియాలో హల్‌చల్‌ చేస్తున్న వీడియో వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 14, 2026, 03:49 PM IST

Outer Ring Road: భారీ వాహనాలు, సుదూర ప్రయాణాలు చేసే వారు నగరంలోకి రాకుండా హైదరాబాద్‌ వెలుపలి నుంచి వాహనాలు వెళ్లేందుకు నిర్మించిన ఔటర్‌ రింగ్‌రోడ్డుపై ద్విచక్ర వాహనాలకు అనుమతి లేదు. కానీ కొంవరు ద్విచక్ర వాహనదారులు ఔటర్‌పై ప్రవేశిస్తూ హల్‌చల్‌ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఇద్దరు ప్రేమ జంటలు ఓఆర్‌ఆర్‌పై కనిపించాయి. కార్లు, బస్సులు, భారీ వాహనాలకు అనుమతి ఉన్న ఓఆర్‌ఆర్‌పై ప్రమాదకరంగా ప్రేమ జంటలు ప్రయాణించాయి.

రాజేంద్రనగర్ పరిధిలోని ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ఓఆర్‌ఆర్‌)పై ప్రేమ జంటలు బైక్‌లపై రిస్కీ స్టంట్లు చేయడం కలకలం రేపుతోంది. సాధారణంగా టూ వీలర్లకు అనుమతి లేని ఈ హైస్పీడ్ రోడ్డుపై, ట్రాఫిక్ నిబంధనలను పట్టించుకోకుండా కొంతమంది యువకులు బైక్‌లతో వేగంగా ప్రయాణిస్తూ విన్యాసాలు చేశారు. బైక్‌లపై ప్రయాణిస్తున్న ప్రేమ జంటలు వేగంగా వెళ్తూ ఇతర వాహనదారులకు ఇబ్బంది కలిగించేలా ప్రయాణం చేశారు. 120పైన స్పీడ్‌ మించి వెళ్లే ఈ రోడ్డుపై బైకర్లు వెళ్తే ప్రమాదాలు సంభవిస్తాయి.

ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డుపై బైక్‌లతో ప్రయాణిస్తున్న ప్రేమ జంటల వీడియోలను ఓ కారు వాహనదారుడు తీశాడు. కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఓ వ్యక్తి ఈ దృశ్యాలను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో ప్రస్తుతం వైరల్‌గా మారింది. ఓఆర్‌ఆర్‌పై ప్రమాదకరంగా ప్రేమజంటలు ప్రయాణించడాన్ని వాహనదారులు తీవ్రంగా తప్పుబడుతున్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించి ఓఆర్‌ఆర్‌పైకి వచ్చిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ వ్యక్తమవుతోంది. 

ఓఆర్‌ఆర్‌పై ప్రేమ జంటలు ప్రయాణించడాన్ని వాహదానరులు తీవ్రంగా తప్పుబడుతున్నారు. ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. టూ వీలర్లకు అనుమతి లేని ఓఆర్‌ఆర్‌పై ఎలా ప్రవేశించారనే తెలియడం లేదు. ట్రాఫిక్ పోలీసుల కళ్లుగప్పి వాళ్లు ప్రయాణించి ఉంటారని తెలుస్తోంది. ఇక్కడ పోలీసుల పర్యవేక్షణలో లోపం ఉందని ప్రయాణికులు విమర్శిస్తున్నారు. ఘటనపై పోలీసులు స్పందించి, వీడియో ఆధారంగా బైక్‌లను గుర్తించి చర్యలు తీసుకుంటామని కోరారు. భవిష్యత్తులో ఇటువంటి ఘటనలు జరగకుండా ఓఆర్‌ఆర్‌పై మరింత కఠిన పర్యవేక్షణ చేపడతామని చెప్పారు. రోడ్డు భద్రతను కాపాడేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలని, లేదంటే కఠిన చర్యలు తప్పవని పోలీసులు హెచ్చరించారు..

మహబూబాబాద్ జిల్లాలో సంచలనం
భిక్షాటన సమయంలో బిచ్చం తక్కువ ఇచ్చాడని షాప్ యజమానిపై బిచ్చగాడి హత్యాయత్నం చేశాడు. ముందుగా రూ.5 బిచ్చం వేయగా ఇవి సరిపోవు అని ఆగ్రహంతో దాడి చేశాడు. మహబూబాబాద్ పట్టణ కేంద్రంలోని డిష్ టీవీ స్వాతి మార్కెటర్స్ షాపు యజమాని శ్రీనివాస్‌పై కత్తితో పొడిచే ప్రయత్నం చేశారు. డయల్ 100కు సమాచారం ఇవ్వడంతో బిచ్చగాడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

