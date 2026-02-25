English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Komali Tragedy: యూట్యూబర్‌తో ప్రేమ విఫలం.. ప్రాణాలు తీసుకున్న మరో యూట్యూబర్‌ కోమలి

Komali Tragedy: యూట్యూబర్‌తో ప్రేమ విఫలం.. ప్రాణాలు తీసుకున్న మరో యూట్యూబర్‌ కోమలి

Student Komali Ends Her Life After Breakup With Youtuber Akhil Reddy In Hyderabad: కొన్నేళ్లుగా కొనసాగుతున్న ప్రేమాయణంలో తన ప్రియుడు బ్రేకప్‌ చెప్పేయడంతో ఆ యువతి తట్టుకోలేకపోయింది. తాను చదువుకుంటూనే యూట్యూబర్‌గా రాణించే క్రమంలో ఆమె ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఆమె ప్రేమ వ్యవహారం ప్రాణాల మీదకు వచ్చింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 25, 2026, 08:42 AM IST

Trending Photos

EPFO Good News: EPFO గుడ్ న్యూస్.. వారి ఖాతాల్లో నగదు జమ
5
epfo good news
EPFO Good News: EPFO గుడ్ న్యూస్.. వారి ఖాతాల్లో నగదు జమ
Samantha: ట్రోల్స్‌కు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చిన సమంత.. జోలికొస్తే ఊరుకునేది లేదు అంటూ వార్నింగ్..!
5
samantha latest news
Samantha: ట్రోల్స్‌కు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చిన సమంత.. జోలికొస్తే ఊరుకునేది లేదు అంటూ వార్నింగ్..!
Panchagrahi Yoga: కుంభ రాశిలో పంచగ్రాహి యోగం.. ఈ రాశుల వారు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించడం బెటర్..
5
Panchgrahi Yoga
Panchagrahi Yoga: కుంభ రాశిలో పంచగ్రాహి యోగం.. ఈ రాశుల వారు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించడం బెటర్..
Gold Rate Today: ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ మంగళవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం -వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
6
Gold Rate Today
Gold Rate Today: ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ మంగళవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం -వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Komali Tragedy: యూట్యూబర్‌తో ప్రేమ విఫలం.. ప్రాణాలు తీసుకున్న మరో యూట్యూబర్‌ కోమలి

Youtuber Akhil Reddy Love Tragedy: హైదరాబాద్‌లో మరో ప్రేమకథ విషాదంగా మారింది. ప్రేమించిన యువకుడు తనను నిరాకరించడంతో ఆమె తట్టుకోలేక ప్రాణాలు తీసుకుంది. ప్రేమించిన యువకుడు ఓ యూట్యూబర్‌ కాగా.. ప్రేమించిన యువతి ఇప్పుడిప్పుడే యూట్యూబర్‌గా రాణిస్తోంది. మూడేళ్లుగా సాగుతున్న వీరి ప్రేమాయణంలో భేదాభిప్రాయాలు రావడంతో ఒకరికొకరు విడిపోయారు. విడిపోయినా కూడా తనకు అతడే కావాలని పట్టుబట్టినా కూడా ఆ యూట్యూబర్‌ ఆమెతో పెళ్లికి నిరాకరించాడు. దీంతో హైదరాబాద్‌లో యూట్యూబర్ల ప్రేమ విషాదం నింపింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Adulterated Milk Tragedy: పాలు కాదు కాలకూట విషం.. రాజమండ్రిలో ఆరేళ్ల బాలుడు మృతి

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విశాఖపట్టణానికి చెందిన కోమలి (21) హైదరాబాద్‌లోని మణికొండలో ఉన్న చిత్రపురి కాలనీలో నివసిస్తోంది. తన మామ ఇంట్లో ఉంటూ కోమలి మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీలో బీఎస్సీ చదువుతోంది. పార్ట్ టైమ్‌లో యూట్యూబ్ వీడియోలు చేస్తుండేది. అయితే సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగం చేస్తూ యూట్యూబర్‌గా రాణిస్తున్న అఖిల్ రెడ్డితో కోమలికి పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం వారిద్దరి మధ్య ప్రేమగా మారింది. మూడేళ్లుగా ప్రేమించుకున్న వారిద్దరూ కొన్ని నెలల కిందట విడిపోయారు.

Also Read: TDP: గోదారోళ్ల ప్రేమాప్యాయతల్లో మునిగిన నారా లోకేశ్.. ఏపీ రాజకీయాల్లో సరికొత్త సంప్రదాయం

ఇద్దరి మధ్య ఏర్పడిన విభేదాలతో బ్రేకప్ చెప్పుకొని విడిపోయిన కోమలి మాత్రం తనకు అఖిల్‌ కావాలని పట్టుబడుతోంది. అఖిల్ రెడ్డితో విడిపోయినందుకు కోమలి మనస్తానికి గురై కొన్ని నెలల కిందట ఆత్మహత్యాయత్నం చేసింది. ఈ సమయంలో వెంటనే స్పందించిన కుటుంబసభ్యులు ఆమె ప్రాణాలు కాపాడారు. ఈ క్రమంలో అఖిల్‌ రెడ్డితో పెళ్లి వ్యవహారం మాట్లాడగా అతడు తిరస్కరించాడు. తనను కాదన్నా కూడా అఖిల్‌ను మర్చిపోలేక కోమలి రెండు రోజుల కిందట మళ్లీ ఫోన్ చేసింది. ఈ క్రమంలో వారిద్దరి మధ్య వాగ్వాగం జరిగింది.

గొడవ పెద్దవడమే కాకుండా అఖిల్‌ తనను పెళ్లి చేసుకోవడానికి అంగీకరించకపోవడంతో కోమలి సోమవారం చిత్రపురి కాలనీలోని తన ఇంట్లో ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఫ్యాన్‌కు చీరతో ఉరివేసుకొని కోమలి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. సమాచారం అందుకున్న రాయదుర్గం పోలీసులు సంఘటనా స్థలికి చేరుకొని వివరాలు సేకరించారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసుకొని రాయదుర్గం పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై యూట్యూబర్‌ అఖిల్‌ రెడ్డిని పోలీసులు విచారణ చేయాల్సి ఉంది. అతడితో కూడా వివరాలు సేకరించనున్నారు. ఈ సమాచారం తెలుసుకున్న మృతురాలి కుటుంబసభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Love TragedyKomaliLove BreakupYoutuber Akhil ReddyRaidurg Police

Trending News