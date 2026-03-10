LPG Shortage In Hyderabad: తెలంగాణలో మొదలైన గ్యాస్ సెగ..రంజాన్ పండుగ వేళ హోటల్ యజమానుల ఆందోళన!

LPG Shortage In Hyderabad Today: పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల ప్రభావం ఇప్పుడు సామాన్యుడి వంటగదిపై పడుతోంది. అంతర్జాతీయంగా ఇంధన సరఫరాలో ఏర్పడిన ఆటంకాల వల్ల హైదరాబాద్తో సహా దేశవ్యాప్తంగా గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత ఏర్పడిందనే వార్తలు కలకలం రేపుతున్నాయి. ఇరాన్, అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం నేపథ్యంలో చమురు, గ్యాస్ దిగుమతులకు ఆటంకాలు ఏర్పడ్డాయి. దీనివల్ల నెలకొన్న తాజా పరిస్థితులు ఇలా ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్లో ముఖ్యంగా హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ల యజమానులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రంజాన్ మాసం కావడంతో హోటళ్లకు గ్యాస్ అవసరం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. కానీ, 100 బుకింగ్లు ఉంటే కనీసం 10 నుండి 20 సిలిండర్లు కూడా సరఫరా చేయలేని పరిస్థితి ఉందని వ్యాపారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆన్లైన్లో బుక్ చేసినా దొరకకపోవడం, బయట బ్లాక్లోనూ సిలిండర్లు లభ్యం కాకపోవడంతో దాదాపు 2 లక్షల మంది వినియోగదారులపై దీని ప్రభావం పడుతోంది.
గృహ అవసరాలకు తిప్పలు
డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ల విషయంలోనూ వినియోగదారుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. గృహ అవసరాల సిలిండర్ బుక్ చేసుకుంటే వారం రోజుల వరకు రావడం లేదని కొందరు వినియోగదారులు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. సిలిండర్ల దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం బుకింగ్ వ్యవధిని 21 రోజుల నుండి 25 రోజులకు పెంచిన సంగతి తెలిసిందే.
గ్యాస్ కొరతపై వస్తున్న వార్తలను కొందరు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు తోసిపుచ్చుతున్నారు. గృహ అవసరాల సిలిండర్ల కొరత లేదని, బుక్ చేసిన ఒక్క రోజులోనే అందజేస్తున్నామని హెచ్పీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ శ్రీనివాస్ తెలిపారు. సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం లేదని, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే తప్పుడు వార్తలను నమ్మి ఆందోళన చెందవద్దని ఆయన వినియోగదారులకు సూచించారు.
అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఇంధన ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున, వినియోగదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వాణిజ్య గ్యాస్ సరఫరాలో కొంత నెమ్మది ఉన్నప్పటికీ, గృహ అవసరాల సిలిండర్ల విషయంలో డిస్ట్రిబ్యూటర్లు భరోసా ఇస్తున్నారు. అయినప్పటికీ, గ్రౌండ్ లెవల్లో కొరత ఉందని హోటల్ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
