Hyderabad: బాలకృష్ణ నివాసం సమీపంలో భారీ రోడ్డు ప్రమాదం.. పలు వాహనాలు పూర్తిగా ధ్వంసం.. ఏమైందంటే..?

Ferrari Luxury car Road accident in jubilee hills Hyderabad: ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఎంతగా చెప్పిన కొంత మంది వాహన దారులు తమ పంథాను మార్చుకొవడం లేదు. కారులో ప్రయాణించేటప్పుడు సీటు బెల్ట్ పెట్టుకొవాలన్న లేదా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేయోద్దన్న కూడా మారడంలేదు. కొంత మంది రాంగ్ రూట్ లో, ఇష్టమున్నట్లు స్పీడ్గా వెళ్తు వారి ప్రాణాలను మాత్రమే కాకుండా ఇతరుల ప్రాణాలు కూడా రిస్క్ లో వేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జూబ్లిహిల్స్ లోని బాలయ్య నివాసంకు కూతవేటు దూరంలో భారీ రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. ఫెరారీ కారు అధిక వేగంతో వచ్చి డివైడర్ ఎక్కేసి అవతల నుంచి వస్తున్నమరో వాహనంను ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో పలు వాహనాలు తుక్కు తుక్కుగా మారాయి.
Road accident reported near the residence of actor Nandamuri Balakrishna in Jubilee Hills.
🚧 Traffic diversions in place:
• Road No. 45 towards Cable Bridge
• Cable Bridge towards Road No. 45
Motorists are advised to avoid the stretch and use… pic.twitter.com/nj4SCcqaq1
— Hyderabad Traffic Police (@HYDTP) February 22, 2026
హైదరాబాద్ లోని జూబ్లిహిల్స్ లో భారీ రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. జూబ్లిహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 45 వద్ద ఫెరారీకారు వేగంగా వచ్చి అదుపు తప్పి డివైడర్ ఎక్కేసింది. అది మరోవైపు నుంచి వస్తున్న కారులను బలంగా ఢీకొట్టింది. కారు అధిక వేగంలో ఉండటంతో వెంటనే కంట్రోల్ కాలేదు. దీంతొ ఫెరారీ కారుతో పాటు మరో మూడు వాహనాలు తీవ్రంగా ధ్వంసమయ్యాయి.
పలువురు వాహన దారులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. లక్ బాగుండి ఎయిర్ బెలున్ లు వెంటనే తెర్చుకొవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది.దీంతో ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. మరోవైపు ఆదివారం కావడంతో జన సంచారం కాస్తంత తక్కువగా ఉంటుందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అయిన కూడా రద్దీ మాత్రం ఉంది.
ఈ ఘటన బాలయ్య ఇంటికి కూత వేటు దూరంలో జరిగింది. మరోవైపు ఘటన ప్రదేశంకు పోలీసులు చేరుకుని గాయపడ్డవారిని వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన మాత్రం చాలా టెన్షన్ కు గురిచేసేదిగా మారింది. ప్రమాదం సమయంలో పెద్దగా శబ్దం వచ్చిందని అక్కడున్న వారు చెబుతున్నారు.
