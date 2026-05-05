English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Hyderabad City
  • M4M: తెలుగులో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో వస్తోన్న‘M4M’ మూవీ.. గ్రాండ్ గా ప్రీ రిలీజ్ వేడుక..

M4M: తెలుగులో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో వస్తోన్న‘M4M’ మూవీ.. గ్రాండ్ గా ప్రీ రిలీజ్ వేడుక..

M4M: అమెరికన్ నటి Jo Sharma లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం M4M. మోహన్ వడ్లపట్ట తెరకెక్కించిన సస్పెన్స్ త్రిల్లర్. M4M అంటే (Motive For Murder). ఈ నెల 8న విడుదల కాబోతుంది. ఈ చిత్రం PVR inox pictures ద్వారా విడుదల కాబోతుంది. తాజాగా ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ గ్రాండ్ గా జరిగింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 5, 2026, 12:50 PM IST

Trending Photos

Dmart Shopping Offers: రూ.5000 షాపింగ్‌తో రూ.2000 బిల్లు కడితే చాలు! డీమార్ట్‌లో అదిరిపోయే ఆఫర్లు..ఎలా వస్తాయంటే?
6
D-Mart Shopping Tips
Dmart Shopping Offers: రూ.5000 షాపింగ్‌తో రూ.2000 బిల్లు కడితే చాలు! డీమార్ట్‌లో అదిరిపోయే ఆఫర్లు..ఎలా వస్తాయంటే?
Pawan Kalyan: మన వల్ల అవ్వవు ఇవన్నీ.. పవన్ కళ్యాణ్ వీడియో వైరల్..!
5
Pawan Kalyan viral video
Pawan Kalyan: మన వల్ల అవ్వవు ఇవన్నీ.. పవన్ కళ్యాణ్ వీడియో వైరల్..!
Tower Air Cooler: Ac కొనని వారికి ఈ ఎయిర్‌ కూలర్ బెస్ట్‌.. అమెజాన్‌తో సగం ధరకే..
6
Havells Cooler
Tower Air Cooler: Ac కొనని వారికి ఈ ఎయిర్‌ కూలర్ బెస్ట్‌.. అమెజాన్‌తో సగం ధరకే..
Trisha in Vijay House: రెండు గంటల తర్వాత విజయ్ ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చిన త్రిష .. ఏం చెప్పిందంటే..!
5
Trisha Vijay house visit
Trisha in Vijay House: రెండు గంటల తర్వాత విజయ్ ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చిన త్రిష .. ఏం చెప్పిందంటే..!
M4M: తెలుగులో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో వస్తోన్న‘M4M’ మూవీ.. గ్రాండ్ గా ప్రీ రిలీజ్ వేడుక..

M4M: కొత్త దర్శకుడు మోహన్ వడ్లపట్ల తెరకెక్కించిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ M4M (Motive For Murder). మే 8న వరల్డ్ వైడ్ గా రిలీజ్ కాబోతుంది. PVR Inox Pictures ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది.  ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్‌లో ఘనంగా ప్రీ రిలీజ్ వేడుక ఘనంగా జరిగింది.  

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ వేడుకకు ఛీఫ్ గెస్టులుగా తెలుగు సినీ దర్శకుల సంఘం (TFDA) అధ్యక్షుడు వి.ఎన్. ఆదిత్య, సీనియర్ వి. సముద్ర హాజరయ్యారు.  ఈ సందర్బంగా చిత్ర బృందానికి బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేసారు. దర్శకరత్న దాసరి నారాయణరావు జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా దర్శకుల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న సందర్భంలో ఈ వేడుక జరగడం స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచింది. 

ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. వి.ఎన్. ఆదిత్య మాట్లాడుతూ:
మోహన్ వడ్లపట్ల తన టీమ్‌తో కలిసి గొప్ప టాలెంట్‌ను సిల్వర్ స్క్రీన్ పై  ప్రదర్శించారని ప్రశంసించారు. Jo Sharma కు మంచి భవిష్యత్తు ఉందని తెలిపారు.

దర్శకుడు వి సముద్ర మాట్లాడుతూ..
మే 8న విడుదల కానున్న ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ కావాలని తెలిపారు. మోహన్ వడ్లపట్ల గొప్ప దర్శకుడిగా ఎదగాలని కోరుకున్నారు.

TFDA సెక్రటరీ పెండ్యాల మాట్లాడుతూ..
M4M ట్రైలర్ ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది.  సీరియల్ కిల్లర్ కాన్సెప్ట్ కొత్తగా ఉందని చెప్పారు. ప్యాన్ ఇండియా స్థాయిలో ఈ చిత్రాన్ని తీసుకురావడం అభినందనీయమన్నారు.
నటుడు ఘర్షణ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ..
సినిమా 24 శాఖలను సమన్వయం చేస్తూ  ఈ సినిమా రూపొందించారన్నారు. టీమ్ ఎంతో కష్టపడి పనిచేసిందన్నారు.  కథ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉందన్నారు.

హీరోయిన్ Jo Sharma మాట్లాడుతూ:
ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చిన దర్శకుడు మోహన్ వడ్లపట్లకు కథానాయికగా స్పెషల్ థాంక్స్ తెలిపారు. అమెరికా నుంచి వచ్చి సినిమాపై అభిమానంతో ఎంతో  కష్టపడ్డానని చెప్పారు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రానికి 15కి పైగా అంతర్జాతీయ అవార్డులు వచ్చాయని చెప్పుకొచ్చారు. ప్రేక్షకులు సినిమాను చూసి హిట్ చేయాలని కోరారు.

దర్శక-నిర్మాత మోహన్ వడ్లపట్ల మాట్లాడుతూ:
సినిమాలోని సీరియల్ కిల్లర్ ఎవరో చెప్పిన వారికి లక్ష రూపాయల క్యాష్ ప్రైజ్ ప్రకటించినట్లు చెప్పారు. M4M యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్ అని తెలిపారు. క్లైమాక్స్ ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుందని చెప్పారు. ఈ సినిమా ద్వారా ఒక కొత్త సినిమాటిక్ అనుభవాన్ని అందించబోతున్నట్టు తెలిపారు. 

నటుడు MRC వడ్లపట్ల మాట్లాడుతూ:
మోహన్ వడ్లపట్ల మంచి టీమ్‌తో మంచి సినిమా తీశారని కొనియాడారు. హీరోయిన్ Jo Sharma ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం అని చెప్పుకొచ్చారు.  మొత్తానికి, ఆసక్తికరమైన కథాంశం, కొత్త కాన్సెప్ట్‌తో M4M చిత్రం ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు రేకెత్తిస్తోంది

Also Read:  Most Followed Indian Heroes on Instagram: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న హీరో ఎవరంటే..!!

Also Read:  Most Followed Indian Actress on Instagram: ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈ భామదే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

M4MM4M movieM4M jo sharmaJo SharmaTollywood

Trending News