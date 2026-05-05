M4M: తెలుగులో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో వస్తోన్న‘M4M’ మూవీ.. గ్రాండ్ గా ప్రీ రిలీజ్ వేడుక..

M4M: కొత్త దర్శకుడు మోహన్ వడ్లపట్ల తెరకెక్కించిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ M4M (Motive For Murder). మే 8న వరల్డ్ వైడ్ గా రిలీజ్ కాబోతుంది. PVR Inox Pictures ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్లో ఘనంగా ప్రీ రిలీజ్ వేడుక ఘనంగా జరిగింది.
ఈ వేడుకకు ఛీఫ్ గెస్టులుగా తెలుగు సినీ దర్శకుల సంఘం (TFDA) అధ్యక్షుడు వి.ఎన్. ఆదిత్య, సీనియర్ వి. సముద్ర హాజరయ్యారు. ఈ సందర్బంగా చిత్ర బృందానికి బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేసారు. దర్శకరత్న దాసరి నారాయణరావు జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా దర్శకుల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న సందర్భంలో ఈ వేడుక జరగడం స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచింది.
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. వి.ఎన్. ఆదిత్య మాట్లాడుతూ:
మోహన్ వడ్లపట్ల తన టీమ్తో కలిసి గొప్ప టాలెంట్ను సిల్వర్ స్క్రీన్ పై ప్రదర్శించారని ప్రశంసించారు. Jo Sharma కు మంచి భవిష్యత్తు ఉందని తెలిపారు.
దర్శకుడు వి సముద్ర మాట్లాడుతూ..
మే 8న విడుదల కానున్న ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ కావాలని తెలిపారు. మోహన్ వడ్లపట్ల గొప్ప దర్శకుడిగా ఎదగాలని కోరుకున్నారు.
TFDA సెక్రటరీ పెండ్యాల మాట్లాడుతూ..
M4M ట్రైలర్ ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. సీరియల్ కిల్లర్ కాన్సెప్ట్ కొత్తగా ఉందని చెప్పారు. ప్యాన్ ఇండియా స్థాయిలో ఈ చిత్రాన్ని తీసుకురావడం అభినందనీయమన్నారు.
నటుడు ఘర్షణ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ..
సినిమా 24 శాఖలను సమన్వయం చేస్తూ ఈ సినిమా రూపొందించారన్నారు. టీమ్ ఎంతో కష్టపడి పనిచేసిందన్నారు. కథ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందన్నారు.
హీరోయిన్ Jo Sharma మాట్లాడుతూ:
ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చిన దర్శకుడు మోహన్ వడ్లపట్లకు కథానాయికగా స్పెషల్ థాంక్స్ తెలిపారు. అమెరికా నుంచి వచ్చి సినిమాపై అభిమానంతో ఎంతో కష్టపడ్డానని చెప్పారు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రానికి 15కి పైగా అంతర్జాతీయ అవార్డులు వచ్చాయని చెప్పుకొచ్చారు. ప్రేక్షకులు సినిమాను చూసి హిట్ చేయాలని కోరారు.
దర్శక-నిర్మాత మోహన్ వడ్లపట్ల మాట్లాడుతూ:
సినిమాలోని సీరియల్ కిల్లర్ ఎవరో చెప్పిన వారికి లక్ష రూపాయల క్యాష్ ప్రైజ్ ప్రకటించినట్లు చెప్పారు. M4M యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్ అని తెలిపారు. క్లైమాక్స్ ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుందని చెప్పారు. ఈ సినిమా ద్వారా ఒక కొత్త సినిమాటిక్ అనుభవాన్ని అందించబోతున్నట్టు తెలిపారు.
నటుడు MRC వడ్లపట్ల మాట్లాడుతూ:
మోహన్ వడ్లపట్ల మంచి టీమ్తో మంచి సినిమా తీశారని కొనియాడారు. హీరోయిన్ Jo Sharma ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం అని చెప్పుకొచ్చారు. మొత్తానికి, ఆసక్తికరమైన కథాంశం, కొత్త కాన్సెప్ట్తో M4M చిత్రం ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు రేకెత్తిస్తోంది
