MAA: చిత్ర పరిశ్రమపై ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు.. ఖండించిన మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్..

Movie Artist Association Condemns MLA Anirudh Reddy Comments: తెలంగాణ ఎమ్మెల్యే అనిరుథ్ రెడ్డి రీసెంట్ గా సినీ నటులపై చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు తీవ్ర వివాదాస్పద మయ్యాయి. ఈ వ్యాఖ్యలను మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు మంచు విష్ణుతో పాటు ఉపాధ్యక్షుడు మాదాల రవి ఖండించడంతో పాటు అనిరుథ్ రెడ్డికి గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 6, 2026, 09:35 AM IST

Anirudh reddy Comments on Cinema Actors: తెలంగాణ ఎమ్మెల్యే జె. అనిరుధ్ రెడ్డి ఇటీవలె సినీ ఇండస్ట్రీపై నోటికొచ్చినట్టు కొన్ని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసారు. దీనిపై మా ప్రెసిడెంట్ మంచు విష్ణు సామాజిక మాధ్యమం వేదిక మాట్లాడుతూ.. ఎలక్షన్ లో  నామినేషన్ వేయడానికి ముందు రాజకీయ నాయకులకు ఉండాల్సిన సమానమైన పరీక్ష ఏంటో అని నేను ఆలోచిస్తున్నాను..?  గౌరవనీయులైన ఎమ్మెల్యే తో  కలిసి అటువంటి కామన్ ప్రొసిజర్ కోడ్ పై కలిసి పని చేయడానికి ఓటర్లు ఖచ్చితంగా హ్యాపీగా ఫీలవుతారన్నారు. 

ఎమ్మెల్యే వ్యాఖ్యలపై 'మా' ఉపాధ్యక్షుడు మాదాల రవి మాట్లాడుతూ..  తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ ఎంతో  క్రమశిక్షణతో కూడుకున్నదని చెప్పుకొచ్చారు. అనిరుథ్ రెడ్డి చిత్ర పరిశ్రమపై చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు అసహ్యకరమైన ఆధారం లేని మాటలన్నారు.  సమాజ అభివృద్ధిలో తమ వంతు పాత్రను చిత్ర పరిశ్రమ ఎప్పుడూ పోషిస్తూనే ఉంటుందన్నారు. 

మరోవైపు మాట్లాడుతూ.. ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో  ఎంతోమంది ఉన్నత చదువులు చదువుకొని వచ్చిన వారున్నారు.  అంతేకాదు ఈ రంగంలో పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్, పద్మ విభూషణ్  వంటి ప్రతిష్టాత్మక జాతీయ పురస్కారాలు అందుకున్న మహనీయులు ఈ రంగంలో ఉన్నారని గుర్తుచేశారు.

ఎన్.టి. రామ రావు, అక్కినేని నాగేశ్వర రావు, కృష్ణ, కృష్ణం రాజు, శోభన్ బాబు, చిరంజీవి, మాదాల రంగ రావు, ఆర్. నారాయణ మూర్తి లాంటి దిగ్గజాలు సినిమాల ద్వారా సమాజానికి శక్తివంతమైన సందేశాలను అందించిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. ప్రస్తుతం ప్రభాస్, అల్లు అర్జున్, ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ వంటి నటులు చాలామంది నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ లో పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించుకున్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.  

డ్రగ్స్  నిర్మూలనలో మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఎప్పుడూ ముందుంటుందని మాదాల రవి మరోసారి క్లారిటీ ఇచ్చారు. తెలంగాణ  రాష్ట్ర యాంటీ నార్కోటిక్స్ బ్యూరోతో కలిసి 'మా' కలిసి పనిచేస్తోందన్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. చిరంజీవి, రామ్ చరణ్, విజయ్ దేవరకొండ వంటి అగ్ర నటులు యువతను మాదకద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉంచేందుకు చురుగ్గా ప్రచార కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారని అనిరుథ్ రెడ్డి మరోమారు గుర్తుచేశారు.

చివరగా, చిత్ర పరిశ్రమ తన సామాజిక బాధ్యతలకు కట్టుబడి ఉంటుందన్నారు.  డ్రగ్స్ మహమ్మారిని పూర్తిగా అంతం చేసే వరకు తమ పోరాటం కొనసాగుతుందని ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

