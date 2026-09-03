/‘మా రాముడు అందరివాడు’ పెద్ద విజయం సాధిస్తుంది.. సీనియర్ హీరో సుమన్ ధీమా..!

Maa Ramudu Andarivadu Movie: శ్రీరామ్, స్వాతి మందాడి జంటగా యద్దనపూడి మైకిల్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన మూవీ ‘మా రాముడు అందరివాడు’. అనుముల ప్రొడక్షన్స్, శ్రీరామ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై అనుముల లక్ష్మణరావు, పల్లకొండ శ్రీరాములు సంయుక్తంగా నిర్మించారు. సుమన్, సమ్మెట గాంధీ, నాగ మహేష్, బాహుబలి ప్రభాకర్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ నెల 4న థియేటర్లలో ఈ సినిమా సందడి చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకను గ్రాండ్గా నిర్వహించారు. ముఖ్య అతిథులుగా నిర్మాత వెంకట్ దుగ్గిరెడ్డి, దర్శకుడు శ్రీనివాస తేజ హాజరై.. చిత్ర బృందానికి ఆల్ ద బెస్ట్ తెలుపుతూ సినిమా ఘన విజయం సాధించాలని కోరారు.
సీనియర్ నటుడు సుమన్ మాట్లాడుతూ.. సినీ ఇండస్ట్రీలో గ్లామర్ కంటే ప్రతిభే సినిమాకు ప్రాణమని ఇప్పటికే ఎందరో నిరూపించారని.. హీరో శ్రీరామ్లో చక్కని టాలెంట్ ఉందన్నారు. డ్యూయెల్ రోల్లో ఆయన నటన మెప్పిస్తుందన్నారు. తాను ఇందులో సమాజానికి మంచి సందేశం ఇచ్చే ముఖ్యమంత్రి పాత్ర చేశానని తెలిపారు. డైరెక్టర్ మైకిల్కు వర్క్ విషయంలో పూర్తి స్పష్టత ఉందన్నారు. నిర్మాత లక్ష్మణ్ విలన్గా చాలా బాగా నటించారని మెచ్చుకున్నారు. ఇలాంటి చిన్న చిత్రాలను ప్రోత్సహిస్తేనే పరిశ్రమలోకి కొత్త నటీనటులు, నిర్మాతలు వస్తారని అన్నారు. ఈ సినిమా తప్పకుండా అందరికీ నచ్చుతుందన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ అనుముల లక్ష్మణరావు మాట్లాడుతూ.. సినిమా అవుట్పుట్ అద్భుతంగా వచ్చిందన్నారు. తాను ఈ మూవీని నిర్మిస్తునే.. ఊరిని భయపెట్టే 20 ఏళ్ల అనుభవమున్న ఎమ్మెల్యేగా విలన్ రోల్ చేశానని చెప్పారు. సుమన్తో తన కాంబినేషన్ సీన్లు చాలా బాగా వచ్చాయన్నారు. మారేడుమిల్లి అడవుల్లో తీసిన సన్నివేశాలు విజువల్ ట్రీట్లా ఉంటాయని.. మనీష్ కుమార్ ఇచ్చిన నాలుగు పాటలు సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయన్నారు. మొదట్లో తనకు ఇండస్ట్రీ పెద్దల నుంచి సరైన మద్దతు దక్కకపోయినా.. ట్రైలర్ చూశాక వారే ప్రశంసించారని చెప్పారు. తమ సినిమాను ప్రేక్షకులంతా ఆదరించాలని కోరారు.
డైరెక్టర్ యద్దనపూడి మైకిల్ మాట్లాడుతూ.. దాదాపు 14 నెలల పాటు అనేక ఆటంకాలను దాటుకుంటూ ఈ సినిమాను పూర్తి చేశామని తెలిపారు. హీరో శ్రీరామ్ ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం వల్లే ఇది సాధ్యమైందన్నారు. హీరోయిన్ స్వాతి కూడా ఎంతో సహకరించారని చెప్పారు. దర్శకత్వంతో పాటు కథ, మాటలు, పాటలు, రెండు పాటల కొరియోగ్రఫీ బాధ్యతలను తానే చూసుకున్నానని అన్నారు. కష్టపడితే విజయం వస్తుందనే నమ్మకంతో చేసిన ఈ ప్రయత్నం తనకు ముందే సక్సెస్ ఇచ్చినంత సంతృప్తినిచ్చిందన్నారు. తండ్రీకొడుకుల మధ్య సాగే ఎమోషన్ అందరి హృదయాలను హత్తుకుంటుందని.. ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా ఒక ఫుల్ మీల్స్ లాంటి వినోదాన్ని అందిస్తుందని తెలిపారు.
హీరో శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ.. చిన్న సినిమానా, పెద్ద సినిమానా అని కాకుండా కంటెంట్ చూసి ఆదరించాలని అన్నారు. తెలుగు వాళ్లం మనల్ని మనమే తొక్కేసుకుంటున్నామని.. మనల్ని మనమే ప్రోత్సహించుకుంటేనే ఎదుగుతామన్నారు. ఈ సినిమాలో చాలా దమ్ము ఉందన్నారు. ఇప్పటికీ తాను పదమూడు సినిమాలు చేశానని.. ఈ సినిమా అద్భుతంగా ఉంటుందన్నారు. సుమన్తో కలిసి నటించడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని చెప్పారు. కచ్చితంగా అందరికీ నచ్చుతుందన్నారు. వంద సినిమాలు చేయాలనేది తన టార్గెట్ అని తెలిపారు.
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