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‘మా రాముడు అందరివాడు’ పెద్ద విజయం సాధిస్తుంది.. సీనియర్ హీరో సుమన్ ధీమా..!

Maa Ramudu Andarivadu Movie: కంటెంట్ బేస్డ్ సినిమాలకు ప్రేక్షకుల ఆదరణ ఎప్పుడు ఉంటుంది. అదే నమ్మకంతో కంటెంట్‌పై నమ్మకంతో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు వస్తోంది ‘మా రాముడు అందరివాడు’. యద్దనపూడి మైకిల్ దర్శకత్వంలో శ్రీరామ్, స్వాతి మందాడి జంటగా.. సీనియర్ నటుడు సుమన్ కీలక పాత్రలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 4న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 03, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:16 AM IST
‘మా రాముడు అందరివాడు’ పెద్ద విజయం సాధిస్తుంది.. సీనియర్ హీరో సుమన్ ధీమా..!
Image Credit: Maa Ramudu Andarivadu

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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