  • HYDRAA: కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏజెంట్‌లా హైడ్రా కమిషనర్‌ రంగనాథ్‌: మాధవరం కృష్ణారావు

Madhavaram Krishna Rao Fire On HYDRAA Commissioner AV Ranganath: హైడ్రా కమిషనర్‌ రంగనాథ్‌ ప్రజల డబ్బుతో జీతం తీసుకుంటున్నారని.. కాంగ్రెస్‌ ఏజెంట్‌లా పనిచేయరాదని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు హితవు పలికారు. కూకట్‌పల్లిలో పేదల భూముల జోలికి వస్తే ఊరుకోనని హెచ్చరించారు. ఈ సందర్భంగా హైడ్రా కమిషనర్‌పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 24, 2026, 09:34 AM IST

HYDRAA Commissioner: హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏజెంట్‌లా పని చేస్తున్నారని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. 'సున్నం చెరువులో 5 ఎకరాల భూమిని వదిలేసి మళ్లీ ఫెన్సింగ్ వేశారు. కూకట్‌పల్లి నియోజకవర్గం అల్లాపూర్‌లో సర్వే నెంబర్ 29, 30 ప్రభుత్వ భూమిపై అసోసియేషన్‌ సభ్యులు ఆర్టీఏ పెట్టారు. 2017లో తమ ప్రభుత్వం  కోట్ల రూపాయలతో చెరువులకు ఫెన్సింగ్ వేశాం. అల్లాపూర్ డివిజన్‌లో సున్నం చెరువు రూ.47 లక్షల తో రెవెన్యూ, ఇరిగేషన్ అధికారులు నివేదికతో ఫెన్సింగ్ వేస్తాం. ఇప్పుడు కమిషనర్ 5 ఎకరాలు వదిలేస్తున్నారు' అని ఆరోపించారు.

Also Read: Russells Viper: తీవ్ర విషపూరితమైన పాము నుంచి కొడుకును రక్షించిన తండ్రి

హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో ఏర్పాటుచేసిన మీడియా సమావేశంలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. హైడ్రా కమిషనర్‌ ఏవీ రంగనాథ్‌పై తీవ్ర విమర్శలు, ఆరోపణలు చేశారు. '2017లో అధికారులు ఇచ్చిన సమాచారం వదిలేసి 2014 ఇచ్చిన దానిని ప్రామాణికం తీసుకోవడం ఏమిటి? సున్నం చెరువుపై పూర్తి విచారణ జరపాలి' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కూకట్‌పల్లి ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు డిమాండ్‌ చేశారు. ఎమ్మెల్యేగా మేము భూమిని కాపాడాలని కోరుతుంటే ఏకంగా  వదిలిపెడుతున్నారని హైడ్రా కమిషనర్‌పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'ఇంట్లో ఉన్న వారిని బయట పడేసి ఇండ్లు కూల్చారు. చదువుకునే  పిల్లలను కూడా వేడుకుంటే వినలేదు. హైదరాబాద్‌లో ఉన్న టాప్ 10 బిల్డర్‌ను కూడా బయటపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యేగా నేను ఫోన్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయరు.. స్పందించారు' అని ఎమ్మెల్యే కృష్ణారావు తెలిపారు.

Also Read: Govt Employees: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. అదనంగా రూ.10 లక్షలు

'సున్నం చెరువు, మైసమ్మ చెరువును పట్టించుకోరు. ఐడీఎల్‌ను అభివృద్ధి చేస్తే అక్కడ లైట్స్ వెలగవు. కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధిపై కక్ష సాధింపు చేస్తున్నారు. ఆల్విన్ కాలనీలో ఫెన్సింగ్ వేశారు. ఎవరు కూడా అక్కడ కబ్జా పెట్టలేదు.. అక్కడ పేదలు కూరగాయలు పెట్టుకునే అమ్ముకుంటే ఫెన్సింగ్ వేసి ఇబ్బంది పెట్టారు' అని కూకట్‌పల్లి ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు ఆరోపించారు. కూకట్‌పల్లి నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వ భూమిని ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి ప్రజా వినియోగంలోకి తీసుకొని వచ్చానని గుర్తుచేశారు. ఐదు ఎకరాలు ఉన్న భూమి ఎందుకు వదిలేసి ఫెన్సింగ్ వేశారో ప్రజలకు హైడ్రా కమిషనర్ సమాధానం చెప్పాలని కోరారు.

Also Read: Lack Of 108 Ambulance: ఏపీలో దారుణం.. 108 అంబులెన్స్‌ లేక ఎడ్లబండిపై భార్య తరలింపు

'ప్రజల కట్టిన డబ్బుతో మీరు జీతం తీసుకుంటున్నారు. ప్రజలకు ఉపయోగపడే పని చేయాలి. కమిషనర్ తీరుపై సెంట్రల్ విజిలెన్స్‌తోపాటు  ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేస్తాం' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు ప్రకటించారు. 'అల్లాపూర్‌లోని ముస్లిం శ్మశానవాటిక విషయంలో కమిషనర్ తానే ఇస్తానని చెప్పడం ఏమిటి? నువ్వు వచ్చి ఇస్తానని చెప్పడానికి నువ్వు ఏమైనా ముఖ్యమంత్రివా?' అని హైడ్రా కమిషనర్‌ను ఎమ్మెల్యే ప్రశ్నించారు. ఈ వ్యవహారంపై జిల్లా కలెక్టర్‌కు ఫిర్యాదు చేస్తామని తెలిపారు. 'హైదరాబాద్‌లో 90 శాతం పైగా భూములు భారీగా ఉన్నాయి. హైడ్రా అభివృద్ధికి ఎమ్మెల్యేగా సహకరిస్తా. కానీ పేదల జోలికి వస్తే ఊరుకోను' అని హెచ్చరించారు. సున్నం చెరువు పై సమగ్ర విచారణ చేపట్టాలని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు డిమాండ్‌ చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Madhavaram Krishna RaoKukatpallybrs partyAV RanganathHyderabad

