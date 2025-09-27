Jubilee Hills: కేసీఆర్‌ ఆశీర్వాదం.. గోపీనాథ్ ఆశీస్సులతో ఎమ్మెల్యేగా గెలుస్తా

Jubilee Hills By Poll: తెలంగాణలో ఉత్కంఠ రేపుతున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో తన విజయం ఖాయమని బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ ప్రకటించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత, తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆశీస్సులు.. దివంగత మాగంటి గోపీనాథ్ దీవెనలు.. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ ప్రజల ఆశీర్వాదంతో తాను ఎమ్మెల్యేగా గెలుస్తానని జోష్యం చెప్పారు. మాగంటి గోపీనాథ్ ఆశయ సాధనకు కృషి చేస్తానని తెలిపారు.
జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ అభ్యర్థిగా ప్రకటించడంతో శ్రీనగర్ కాలనీలోని పార్టీ కార్యాలయం వద్దకు భారీగా నాయకులు, కార్యకర్తలు చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా సునీతకు అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మాగంటి లేని లోటు తీరనిదని.. అదే సమయంలో ఆయన ఆశయాలను ముందుకు తీసుకువెళ్లేందుకు కృషి చేసేందుకు సునీత వెంట ఉంటామని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్పొరేటర్లు దేదీప్య, రాజ్ కుమార్ తెలిపారు. ప్రజల ఆదరాభిమానం, పార్టీ అండదండలు నాయకులు కార్యకర్తల కృషితో జూబ్లీహిల్స్లో తిరిగి బీఆర్ఎస్ పార్టీ జెండా ఎగురవేస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక టికెట్ ఇచ్చిన కేసీఆర్కు ధన్యవాదాలు మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ తెలిపారు. గోపీనాథ్ మరణించినప్పట్నుంచి కేటీఆర్ తమ కుటుంబానికి అండగా ఉన్నారని గుర్తుచేశారు. మాగంటి సునీతకు టికెట్ ఇచ్చిన తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్కు మాజీమంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి ధన్యవాదాలు చెప్పారు. 'మాగంటి గోపీనాథ్ జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలకు ఎలాంటి సేవ చేశారో అందరికీ తెలుసు. సునీతను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించి అసెంబ్లీకి పంపి గోపీనాథ్ రుణం తీర్చుకోవాలి' అని పిలుపునిచ్చారు.
'ఉప ఎన్నికలో మా అభ్యర్ధిని ముందే ప్రకటించడమే తొలి విజయం. సర్వే చేసి ఆమె పేరును పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ ప్రకటించారు. కొంతమంది కార్పొరేటర్లు వెళ్లినంత మాత్రాన ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఎంఐఎం పోటీ చేయదు మేము వారి మద్దతు అడుగుతాం' అని మాజీ హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ తెలిపారు. బీజేపీ కేవలం ఎంపీ సీట్లలోనే గెలిచారని.. వారితో తమకే ఇబ్బంది లేదని కొట్టిపారేశారు. 'తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ ఇచ్చిన సంక్షేమ పథకాలతో మాగంటి చేసిన అభివృద్ధితో సునీతమ్మ గెలుస్తుంది. మైనార్టీలు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మాకు మద్దతు ఇచ్చింది చూశాం. కాంగ్రెస్ ఎన్ని హామీలిచ్చిన నమ్మరు, ఒక్క హామీ నెరవేర్చలేదు' అని మహమూద్ అలీ విమర్శించారు.
