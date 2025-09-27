English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jubilee Hills: కేసీఆర్‌ ఆశీర్వాదం.. గోపీనాథ్ ఆశీస్సులతో ఎమ్మెల్యేగా గెలుస్తా

Maganti Sunitha Gopinath First Words: అందరి కంటే ముందుగా అభ్యర్థిని ప్రకటించడంతోనే తన విజయం ఖాయమైందని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ ప్రకటించారు. కేసీఆర్‌ ఆశీస్సులతో గోపీనాథ్ ఆశయాల సాధనకు కృషి చేస్తానని తెలిపారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 27, 2025, 07:56 AM IST

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
6
EPFO
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
6
Samantha Second Marriage
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
Liquor Lovers: మందుబాబులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. పండక్కి ముందే శుభవార్త చెప్పిన రేవంత్ సర్కారు.. ఇంకా కిక్కె కిక్కు..
6
Liquor shops
Liquor Lovers: మందుబాబులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. పండక్కి ముందే శుభవార్త చెప్పిన రేవంత్ సర్కారు.. ఇంకా కిక్కె కిక్కు..
Jubilee Hills: కేసీఆర్‌ ఆశీర్వాదం.. గోపీనాథ్ ఆశీస్సులతో ఎమ్మెల్యేగా గెలుస్తా

Jubilee Hills By Poll: తెలంగాణలో ఉత్కంఠ రేపుతున్న జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలో తన విజయం ఖాయమని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత గోపీనాథ్‌ ప్రకటించారు. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధినేత, తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ ఆశీస్సులు.. దివంగత మాగంటి గోపీనాథ్‌ దీవెనలు.. జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గ ప్రజల ఆశీర్వాదంతో తాను ఎమ్మెల్యేగా గెలుస్తానని జోష్యం చెప్పారు. మాగంటి గోపీనాథ్‌ ఆశయ సాధనకు కృషి చేస్తానని తెలిపారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Telangana Aero Space: తెలంగాణను 'ఏరోస్పేస్ రాజధాని'గా చిత్తశుద్ధితో తీర్చిదిద్దుతాం

జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ అభ్యర్థిగా ప్రకటించడంతో శ్రీనగర్ కాలనీలోని పార్టీ కార్యాలయం వద్దకు భారీగా నాయకులు, కార్యకర్తలు చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా సునీతకు అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మాగంటి లేని లోటు తీరనిదని.. అదే సమయంలో ఆయన ఆశయాలను ముందుకు తీసుకువెళ్లేందుకు కృషి చేసేందుకు సునీత వెంట ఉంటామని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కార్పొరేటర్లు దేదీప్య, రాజ్‌ కుమార్ తెలిపారు. ప్రజల ఆదరాభిమానం, పార్టీ అండదండలు నాయకులు కార్యకర్తల కృషితో జూబ్లీహిల్స్‌లో తిరిగి బీఆర్ఎస్ పార్టీ జెండా ఎగురవేస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Tirumala Brahmotsav: రేపే తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో కీలక ఘట్టం.. గరుడ సేవకు సర్వం సిద్ధం

జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక టికెట్ ఇచ్చిన కేసీఆర్‌కు ధన్యవాదాలు మాగంటి సునీత గోపీనాథ్‌ తెలిపారు. గోపీనాథ్ మరణించినప్పట్నుంచి కేటీఆర్ తమ కుటుంబానికి అండగా ఉన్నారని గుర్తుచేశారు. మాగంటి సునీతకు టికెట్ ఇచ్చిన తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌కు మాజీమంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి ధన్యవాదాలు చెప్పారు. 'మాగంటి గోపీనాథ్ జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలకు ఎలాంటి సేవ చేశారో అందరికీ తెలుసు. సునీతను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించి అసెంబ్లీకి పంపి గోపీనాథ్ రుణం తీర్చుకోవాలి' అని పిలుపునిచ్చారు.

Also Read: Tirumala Laddu: తిరుమల లడ్డూ వివాదంలో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

'ఉప ఎన్నికలో మా అభ్యర్ధిని ముందే ప్రకటించడమే తొలి విజయం. సర్వే చేసి ఆమె పేరును పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ ప్రకటించారు. కొంతమంది కార్పొరేటర్లు వెళ్లినంత మాత్రాన ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఎంఐఎం పోటీ చేయదు మేము వారి మద్దతు అడుగుతాం' అని మాజీ హోంమంత్రి మహమూద్‌ అలీ తెలిపారు. బీజేపీ కేవలం ఎంపీ సీట్లలోనే గెలిచారని.. వారితో తమకే ఇబ్బంది లేదని కొట్టిపారేశారు. 'తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ ఇచ్చిన సంక్షేమ పథకాలతో మాగంటి చేసిన అభివృద్ధితో సునీతమ్మ గెలుస్తుంది. మైనార్టీలు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మాకు మద్దతు ఇచ్చింది చూశాం. కాంగ్రెస్ ఎన్ని హామీలిచ్చిన నమ్మరు, ఒక్క హామీ నెరవేర్చలేదు' అని మహమూద్‌ అలీ విమర్శించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

brs partyMaganti Sunitha SupinathMaganti Gopinath BRS Party CadidateJubilee Hills by Poll

Trending News