Hyderabad: కొండాపూర్ లో డ్రగ్స్ కలకలం.. ఇంటిరియర్ డిజైన్ ముసుగులో చీకటి దందా..

Drugs burst in Kondapur: ఆబ్కారీ అధికారులు,స్థానిక స్పెషల్ పోలీసులు తనిఖీల్లో డ్రగ్స్  సరఫరా చేస్తున్న గ్యాంగ్ ను అధికారులు పట్టుకున్నారు.  వీరికి విజయ వాడ నుంచి  లింక్ లు ఉన్నట్లుు పోలీసులు గుర్తించారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 17, 2026, 03:08 PM IST
Major drugs burst in Kondapur Hyderabad: తెలంగాణలో డ్రగ్స్ పై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపుతుంది. ఇప్పటికే దీనిపై ఈగల్ టీమ్ ను సైతం రంగంలోకి దింపారు. పోలీసులు తరచుగా పబ్ లు, హోటళ్లపై దాడులు చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా డ్రగ్స్ పై  నిరంతరం తనిఖీలు చేసి అక్రమార్కులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. అయిన కూడా డ్రగ్స్ దందా మాత్రం ఆగడంలేదు. తాజాగా.. కొండాపూర్ లోని మరోసారి డ్రగ్స్ రాకెట్ బట్టబయలైంది.

ఇంటిరియల్ బిజీనెస్ ముసుగులో డ్రగ్స్ విక్రయాలు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో ఆబ్కారీ అధికారులు , ఈగల్ టీమ్, స్థానిక పోలీసులు సంయుక్తంగా దాడులు నిర్వహించారు.  ఈ దాడుల్లో   6.09 గ్రాముల ఎండీఎంఏ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. విజయ వాడ నుంచి హైదరాబాద్ కు డ్రగ్స్ సరఫరా చేసినట్లు గుర్తించారు.  

మురళి అనే వ్యక్తి ప్రధాన సరఫరా దారుడుగాను ఇతను..  వికాస్, భరత్ చౌదరీ అనే నిందితులకు డ్రగ్స్ సరఫరా చేసినట్లు గుర్తించారు. ఈ వ్యక్తుల నుంచి  గ్రాము డ్రగ్స్ కు సుమారు రూ. 5 వేలు వసూలు చేసినట్లు గుర్తించారు. దీంతో పోలీసులు ఇద్దర్ని అరెస్ట్ చేశారు. మరికొంత మంది కోసం గాలింపు చేపట్టారు. దీని వెనుకాల నెట్ వర్క్ పై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

