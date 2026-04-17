Hyderabad: కొండాపూర్ లో డ్రగ్స్ కలకలం.. ఇంటిరియర్ డిజైన్ ముసుగులో చీకటి దందా..

Major drugs burst in Kondapur Hyderabad: తెలంగాణలో డ్రగ్స్ పై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపుతుంది. ఇప్పటికే దీనిపై ఈగల్ టీమ్ ను సైతం రంగంలోకి దింపారు. పోలీసులు తరచుగా పబ్ లు, హోటళ్లపై దాడులు చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా డ్రగ్స్ పై నిరంతరం తనిఖీలు చేసి అక్రమార్కులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. అయిన కూడా డ్రగ్స్ దందా మాత్రం ఆగడంలేదు. తాజాగా.. కొండాపూర్ లోని మరోసారి డ్రగ్స్ రాకెట్ బట్టబయలైంది.
ఇంటిరియల్ బిజీనెస్ ముసుగులో డ్రగ్స్ విక్రయాలు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో ఆబ్కారీ అధికారులు , ఈగల్ టీమ్, స్థానిక పోలీసులు సంయుక్తంగా దాడులు నిర్వహించారు. ఈ దాడుల్లో 6.09 గ్రాముల ఎండీఎంఏ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. విజయ వాడ నుంచి హైదరాబాద్ కు డ్రగ్స్ సరఫరా చేసినట్లు గుర్తించారు.
మురళి అనే వ్యక్తి ప్రధాన సరఫరా దారుడుగాను ఇతను.. వికాస్, భరత్ చౌదరీ అనే నిందితులకు డ్రగ్స్ సరఫరా చేసినట్లు గుర్తించారు. ఈ వ్యక్తుల నుంచి గ్రాము డ్రగ్స్ కు సుమారు రూ. 5 వేలు వసూలు చేసినట్లు గుర్తించారు. దీంతో పోలీసులు ఇద్దర్ని అరెస్ట్ చేశారు. మరికొంత మంది కోసం గాలింపు చేపట్టారు. దీని వెనుకాల నెట్ వర్క్ పై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి