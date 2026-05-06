CP Sumathi: అర్ధరాత్రి మఫ్టీలో లేడీ సింగం.!. సీపీ సుమతిని చుట్టుముట్టిన 40 మంది పోకిరీలు.. ఆ తర్వాత..?..

CP Sumathi undercover operation on women safety in Hyderabad: హైదరాబాద్ లో ఇటీవల పోలీసులు శాంతి భద్రతలపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. అంతే కాకుండా డీజీపీ గా సీవీ ఆనంద్ బాధ్యతలు తీసుకున్నాక పోలీసులు మరింత దూకుడుగా ముందుకు వెళ్తున్నారు. దీనిలో భాగంగా ఇటీవల మల్కాజ్ గిరి సీపీగా ఐపీఎస్ సుమతి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. బాధ్యతలు తీసుకున్న తొలిరోజు హైదరాబాద్ లో మహిళల భద్రతపై తెలుసుకునేందుకు అర్ధరాత్రి మఫ్టీలో దిల్ సుఖ్ నగర్ లో వెళ్లి బస్టాండ్ లో నిలబడ్డారు. మొత్తంగా రాత్రి 1 గంట నుంచి 3 వరకు అక్కడే ఉన్నారు.
అక్కడ దాదాపు 40 మంది పోకిరీలు సుమతిగారు మఫ్టీలో ఉండటం వల్ల గుర్తించలేకపోయారు. దీంతో నీ రెట్ ఎంత..?.. ఎంతకొస్తావ్ అంటూ నీచంగా మాట్లాడారు. ఈ వేధింపులకు పాల్పడిన వారిలొ కొంత మంది గంజాయిబ్యాచ్, ఆకతాయిలు, ఉద్యోగాలు, కోచింగ్ ల కొసం హైదరాబాద్ లో హస్టళ్లలో ఉన్న వారు ఉన్నారు.
చాలా సేపు వీరందరిని సుమతి గమనించారు. ఆతర్వాత అక్కడకి ఒక కానిస్టేబుల్ వచ్చి సెల్యూట్ చేశారు. దీంతో ఆ పోకిరిలీలంతా షాక్ అయ్యారు. వెంటనే పోలీసులు రంగంలోకి ఆ 40 మంది పోకిరీలను అదుపులోకి తీసుకుని పీఎస్ కు తరలించారు. వారందరికి కూడా కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించి వదిలేశారు.
అమ్మాయిల్ని వేధించడం కాదని, వీలైతే సాయం చేయాలని, మరోసారి ఇలా కన్పిస్తే కేసులు పెడతామని తమదైన స్టైల్ లో వార్నింగ్ ఇచ్చి మరీ పోలీసులు వారిని పంపంచివేశారు. కమిషనర్ గా సెక్యురిటీ మధ్యలో కాదు.. కామన్ లేడీ గా రోడ్డెక్కితే సిట్యువేషన్ ఏలా ఉంటుందో అని చూసేందుకు సీపీ సుమతి ఈ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో సీపీ సుమతి డెరింగ్ ఆపరేషన్ కు హైదరాబాద్ వాసులు, మహిళలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
