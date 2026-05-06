English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Hyderabad City
  • CP Sumathi: అర్ధరాత్రి మఫ్టీలో లేడీ సింగం.!. సీపీ సుమతిని చుట్టుముట్టిన 40 మంది పోకిరీలు.. ఆ తర్వాత..?..

CP Sumathi: అర్ధరాత్రి మఫ్టీలో లేడీ సింగం.!. సీపీ సుమతిని చుట్టుముట్టిన 40 మంది పోకిరీలు.. ఆ తర్వాత..?..

Hyderabad cp sumathi special operation: మల్కాజ్‌గిరి పోలీస్‌ కమిషనర్‌గా బాధ్యతలు తీసుకున్న తొలిరోజే గ్రౌండ్‌ సీపీ సుమతి సీక్రెట్ ఆపరేషన్ నిర్వహించి సంచలనంగా మారారు. అంతే కాకుండా ఏకంగా 40 మంది పోకిరీలను అదుపులోకి తీసుకుని చుక్కలు చూపించారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 6, 2026, 02:04 PM IST
  • సీపీ సుమతి సీక్రెట్ ఆపరేషన్..
  • ఆకతాయిలకు చుక్కలు చూపించిన లేడీ సింగం..

Trending Photos

Trisha:విజయ్ కోసం ఆ స్టార్ హీరోయిన్ తో త్రిష గొడవ.. ఎవరితో అంటే..!
6
risha
Trisha:విజయ్ కోసం ఆ స్టార్ హీరోయిన్ తో త్రిష గొడవ.. ఎవరితో అంటే..!
AP School Holidays: వేసవి సెలవుల్లో ఏపీ స్కూల్ పిల్లలకు శుభవార్త.. 87 రోజులు సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఉత్తర్వులు జారీ..!
6
AP school academic calendar 2026-27
AP School Holidays: వేసవి సెలవుల్లో ఏపీ స్కూల్ పిల్లలకు శుభవార్త.. 87 రోజులు సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఉత్తర్వులు జారీ..!
Gold Rate Today: మరింత దిగివచ్చిన పసిడి..నేడు మే 6వ తేదీ బుధవారం ధరలివే..!!
6
Gold prices
Gold Rate Today: మరింత దిగివచ్చిన పసిడి..నేడు మే 6వ తేదీ బుధవారం ధరలివే..!!
Raja yogam: మే నెలలో ఒకేసారి 4 గొప్ప రాజయోగాలు.. ఈ రాశి వారి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగడం గ్యారంటీ..
7
4 Rajya Yogam
Raja yogam: మే నెలలో ఒకేసారి 4 గొప్ప రాజయోగాలు.. ఈ రాశి వారి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగడం గ్యారంటీ..
CP Sumathi: అర్ధరాత్రి మఫ్టీలో లేడీ సింగం.!. సీపీ సుమతిని చుట్టుముట్టిన 40 మంది పోకిరీలు.. ఆ తర్వాత..?..

CP Sumathi undercover operation on women safety in Hyderabad: హైదరాబాద్ లో ఇటీవల పోలీసులు శాంతి భద్రతలపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. అంతే కాకుండా డీజీపీ గా సీవీ ఆనంద్ బాధ్యతలు తీసుకున్నాక పోలీసులు మరింత దూకుడుగా ముందుకు వెళ్తున్నారు. దీనిలో భాగంగా ఇటీవల మల్కాజ్ గిరి సీపీగా ఐపీఎస్ సుమతి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. బాధ్యతలు తీసుకున్న తొలిరోజు హైదరాబాద్ లో మహిళల భద్రతపై తెలుసుకునేందుకు అర్ధరాత్రి మఫ్టీలో  దిల్ సుఖ్ నగర్ లో వెళ్లి బస్టాండ్ లో నిలబడ్డారు. మొత్తంగా రాత్రి 1 గంట నుంచి 3 వరకు అక్కడే ఉన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

అక్కడ దాదాపు 40 మంది పోకిరీలు సుమతిగారు మఫ్టీలో ఉండటం వల్ల గుర్తించలేకపోయారు. దీంతో నీ రెట్ ఎంత..?.. ఎంతకొస్తావ్ అంటూ నీచంగా మాట్లాడారు. ఈ వేధింపులకు పాల్పడిన వారిలొ కొంత మంది గంజాయిబ్యాచ్, ఆకతాయిలు, ఉద్యోగాలు, కోచింగ్ ల కొసం హైదరాబాద్ లో హస్టళ్లలో ఉన్న వారు ఉన్నారు.

చాలా సేపు వీరందరిని సుమతి గమనించారు. ఆతర్వాత అక్కడకి ఒక కానిస్టేబుల్ వచ్చి  సెల్యూట్ చేశారు. దీంతో ఆ పోకిరిలీలంతా షాక్ అయ్యారు.  వెంటనే పోలీసులు రంగంలోకి ఆ 40 మంది పోకిరీలను అదుపులోకి తీసుకుని పీఎస్ కు తరలించారు. వారందరికి కూడా కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించి వదిలేశారు.

Read more: Konda Surekha: కొండా సురేఖ రాజీనామా చేయాల్సిందే.. శ్రీరాముడిపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ బీజేపీ సీరియస్.!.

అమ్మాయిల్ని వేధించడం కాదని, వీలైతే సాయం చేయాలని, మరోసారి ఇలా కన్పిస్తే కేసులు పెడతామని తమదైన స్టైల్ లో వార్నింగ్ ఇచ్చి మరీ పోలీసులు వారిని పంపంచివేశారు. కమిషనర్ గా సెక్యురిటీ మధ్యలో కాదు.. కామన్ లేడీ గా రోడ్డెక్కితే సిట్యువేషన్ ఏలా ఉంటుందో అని చూసేందుకు సీపీ సుమతి ఈ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో సీపీ సుమతి డెరింగ్ ఆపరేషన్ కు హైదరాబాద్ వాసులు, మహిళలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Hyderabadcp Sumathicp Sumathi operationcp Sumathi midnight operationhyderabad news

Trending News