Preethi Reddy: బీజేపీలో చేరడంలేదు.. మోదీని కల్వడం వెనుక అసలు నిజం బైటపెట్టిన మల్లారెడ్డి కోడలు.!.

Malla reddy daughter in law preeti reddy visits hyderabad bjp office: బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. పాలమ్మిన, పూలమ్మిన అంటూ డైలాగ్ లతో ఒక రేంజ్ లో ఫెమ్ సంపాదించుకుంటున్నారు. సోషల్ మీడియాలో తరచుగా మల్లారెడ్డి చెప్పిన డైలాగ్ లు హల్ చల్ చేస్తుంటాయి. ఇటీవల మల్లారెడ్డి షష్టిపూర్తి వేడుకల్ని ఘనంగా జరుపుకున్నారు. దీనికి అన్నిరంగాల ప్రముఖులు హజరయ్యారు. ఈ క్రమంలో మల్లారెడ్డి కోడలు ప్రీతి రెడ్డి కూడా తన మామ రూట్ ను ఫాలో అవుతున్నారు. ఆమె కూడా తన డైలాగులు, స్పీచ్ లతో ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నారు.
ఇటీవల ప్రీతిరెడ్డి బీజేపీలోకి జాయిన్ అవుతున్నారని వార్తలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా తన మామ మల్లారెడ్డితో కలిసి ప్రీతిరెడ్డి ఇటీవల ఢిల్లీకి వెళ్లి ప్రధాని మోదీతో భేటీ అయ్యారు. ఆ తర్వాత తాజాగా హైదరాబాద్ లో బీజేపీ పార్టీ ఆఫీస్ లో స్టేట్ ప్రధాన కార్యదర్శి చంద్రశేఖర్ తివారిని కలిశారు. ఈ క్రమంలో బీజేపీలో ప్రీతిరెడ్డి చేరుతున్నారని జోరుగా ప్రచారం జరిగింది.
దీనిపై మల్లారెడ్డి కోడలు ప్రతిరెడ్డి రియాక్ట్ అయ్యారు. మల్లారెడ్డి కాలేజ్ క్యాంపస్ లో ఏఐ డిజిటల్ ఇండియా ను ప్రారంభిస్తున్నామని ప్రీతిరెడ్డి తెలిపారు. అన్నిరంగాల్లో ఏఐను ఉపయోగించుకుని పిల్లలకు నేర్పించే విధంగా ఏఐ టూల్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చామన్నారు.
ఈ కార్యక్రంలో అతిథిగా రావాలని ఇన్ వైట్ చేసేందుకు ప్రధాని మోదీ దగ్గరకు వెళ్లామని ప్రీతిరెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఇటీవల కాంగ్రెస్ మంత్రి శ్రీధర్ బాబుని కూడా కలిసిట్లు చెప్పారు. ఏఐను మెడికల్, ఫార్మా, అగ్రికల్చర్ రంగాలలో ఉపయోగిస్తున్నట్లు చెప్పారు. తాను రాజకీయ వేత్తను కాదని, విద్యావేత్తనని స్పష్టం చేశారు. ఈ ఏఐ డిజిటల్ ను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నామన్నారు. మన భారత్ కు ఇది గర్వకారణమన్నారు.
దీని కోసం ఇతర పార్టీల వారిని కలవడంలో తప్పేంటని అన్నారు. అంతే కాకుండా ఈ కార్యక్రమంలో లక్ష మందితో వందే మాతరం గీతాలాపన చేసేలా ప్లాన్ లు చేస్తున్నామని అన్నారు.
నేషన్ ఫస్ట్.. సెల్ఫ్ లాస్ట్ అని అందరు దేశంకోసం ప్రౌడ్ గా ముందుకు రావాలన్నారు. తాను రాజకీయాల్లో లేదా బీజేపీ పార్టీల్లో చేరుతున్నానని వస్తున్న వార్తలలో నిజంలేదని ప్రీతిరెడ్డి స్పష్టం చేశారు. మొత్తంగా ప్రీతిరెడ్డి చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి