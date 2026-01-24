English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Mallu Bhatti vikramarka: తెలంగాణ ఆస్తుల మీద ఏ గద్దల్ని వాలనివ్వ.! . మరోసారి మల్లు భట్టి విక్రమార్క సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Mallu bhatti vikramarka fires on fake allegations on singareni scam: కొంత మంది పనిగట్టుకుని సింగరేణి మీద తప్పుడు కథనాలు రాస్తున్నారని, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో గద్దల్ని తెలంగాణ ఆస్తుల మీద ఏ గద్దల్ని వాలనివ్వనంటూ మల్లు భట్టి విక్రమార్క సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అదే విధంగా తన ఆత్మస్థైర్యంను దెబ్బతీసేలా విషపు రాతలు రాస్తే చూస్తు ఊరుకోబోమన్నారు.  

  • నిరాధర కథనాలపై భట్టి మరోసారి ఫైర్..
  • తెలంగాణ ఆస్తుల్ని కాపాడతామంటూ వ్యాఖ్యలు..

Mallu bhatti vikramarka fires fake media stories:  తెలంగాణలో ప్రస్తుతం బొగ్గుగనుల స్కామ్ సంచలనంగా మారింది. ఇప్పటికే ఒకవైపు ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరంలో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ లా రాజకీయాలు మారిపోయాయి. నేతల మధ్య మాటల యుద్దం నడుస్తొంది. మరోవైపు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది కేవలం డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అంటూ కేటీఆర్ , హరీష్ రావు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు. ఈ క్రమంలో మరోసారి నైనీటాల్ బొగ్గుగనుల స్కామ్ తెరమీదకు వచ్చింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బామ్మర్దికి భారీగా నైనీటాల్ టెండర్లు దక్కేలా సీఎం రేవంత్, బీజేపీ కుమ్మక్కు అయ్యారంటూ బీఆర్ఎస్ సంచలన ఆరోపణలు చేసింది.

అయితే.. ఇటీవల ఒక మీడియాలో డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టివిక్రమార్కపై నైనీటాల్ టెండర్ల విషయంలో స్కామ్ జరిగిందని, మంత్రి మల్లు భట్టివిక్రమార్కకు అందులో ప్రమేయం ఉందంటూ ఏబీఎన్ ఆంధ్ర జ్యోతిలో కథనాలు వచ్చాయి. దీనిపై ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మల్లు భట్టి విక్రమార్క సీరియస్ అయ్యారు. నిరాధార ఆరోపణల్ని వదలబొమ్మన్నారు. మరోసారి డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క సింగరేణి బొగ్గుగనుల అంశం, ఏబీఎన్ నిరాధార కథనాలపై మాట్లాడారు.

 తెలంగాణ ఆస్తుల్ని కొట్టివేద్దామని చాలా మంది గద్దలు కాచుకుని ఉన్నారని డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్ర సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అదే విధంగా సింగరేణి గురించి తప్పుడు రాతలు రాస్తు వారి మనోబలాన్ని దెబ్బతీసేలా చూస్తే వదిలిపెట్టబొమని అన్నారు. ఈ విషపు రాతల వల్ల రాష్ట్రానికి, సింగరేణికి నష్టం వాటిల్లుతోందని ఆరోపించారు. అదేవిధంగా తాను తెలంగాణలో ఇతరులు రాకుండా ఇక్కడి ఆస్తుల్ని కాపాడుతున్నానని అందుకే తన మీద ఏబీఎస్ లో అసత్య కథనాలు రాశారని మండిపడ్డారు. సింగరేణి ఆస్తుల్ని కొంతమంది కాజేసే ప్లాన్ లో ఉన్నారన్నారు.

సింగరేణి, నైనీ టెండర్ల విషయంలో లేని అపోహలు క్రియేట్ చేసి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు. ఎవరి కళ్లలో ఆనందం కోసం ఇదంతా చేస్తున్నారో ప్రజలకు తెలుసన్నారు. నైనీ బొగ్గు బ్లాక్ టెండర్ల వ్యవహారంపై బీఆర్ఎస్ నేత, ఎమ్మెల్యే హరీశ్ రావు లేఖ రాయడాన్ని, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి విచారణ జరిపిస్తానని ప్రకటించడాన్ని స్వాగతిస్తున్నట్లు భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. అదే విధంగా తమకు కూడా ఏవైన అభ్యంతరాలుంటే చెప్పవచ్చని మల్లు భట్టి విక్ర అన్నారు.

సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి, సృజన్ రెడ్డికి సంబంధం లేదన్నారు. అదే విధంగా బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఉపేందర్ రెడ్డి అల్లుడు సృజన్ రెడ్డి అని చెప్పారు. గతంలో తాను సీఎల్పీగా ఉన్న సమయంలో ఉపేందర్ రెడ్డిని ప్రలోభాలకు గురిచేసి బీఆర్ఎస్ లో చేర్చుకున్నారని, ఇప్పటికీ ఉపేందర్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ లోనే ఉన్నారని భట్టి వెల్లడించారు.

ఇప్పటికైనా రాసిన కథనాలు తప్పని రాష్ట్ర ప్రజలకు చెప్పాలని.. లేదంటే చూస్తూ ఊరుకోమని భట్టి విక్రమార్క స్పష్టం చేశారు. ఇలాంటి చిల్లర పనుల కోసం రాజకీయాల్లోకి రాలేదని  నాకు వేరే ఉన్నతమైన ఆలోచనలు ఉన్నాయని భట్టి విక్రమార్క స్పష్టం చేశారు.

అదే విధంగా.. కోల్ ఇండియా టెండర్ డాక్యుమెంట్ ను కేంద్ర ప్రభుత్వం 2018లో తయారు చేసిందన్నారు. ఆసమయంలోనే సైట్ విజిట్ రూల్ ను పక్కన పెట్టారన్నారు.మరల 2021లో కేంద్ర గనుల శాఖ కూడా సైట్ విజిట్ తప్పనిసరి అని చెప్పిందన్నారు.  గత డాక్యుమెంట్లలోని నిబంధనల ఆధారంగానే ఇటీవల సింగరేణి టెండర్లు పిలిచిందని భట్టి విక్రమార్క కీలక విషయాల్ని వెల్లడించారు.

 

 

